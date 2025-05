La presidenta del Comité de Empresa de Royal Clean: «La gente está desesperada porque tiene que comer»

«La gente está desesperada porque tiene niños, tiene hipoteca y tiene que comer». Así es como describe el estado de ánimo de sus compañeros ... Rufina Benito, la presidenta del Comité de Empresa de Royal Clean Servicios Auxiliares. Esta sociedad limitada fundada en 2014, que tiene su sede en el polígono industrial La Mora de La Cistérniga y cuenta con alrededor de medio centenar de empleados, adeuda a la mayoría de ellos la nómina de abril.

La plantilla de la firma de limpieza y mantenimiento denunció el impago de sus sueldos ante la Inspección de Trabajo de Valladolid el pasado 7 de mayo, pero no ha sido hasta que se ha hecho pública su situación –de la mano de CC OO, central a la que pertenecen los cinco delegados sindicales– cuando se ha producido algún movimiento por parte de la Dirección. En concreto, el pago a siete asalariados de lo que se les adeudaba «en sobre cerrado», en lugar de hacerlo vía transferencia. Otros diez sí habían recibido el dinero en sus cuentas corrientes en plazo.

Ahora bien el resto, más de una treintena de personas, sigue sin cobrar. Con el agravante de que la compañía no les ha dado ninguna explicación creíble, según constata la presidenta del Comité. «¿Historias que nos cuentan? Primero que por el apagón hubo un fallo, pero es que el apagón fue en abril», relata. Después, «en la oficina me dijeron que habían perdido los ficheros. Les pregunté quién los había perdido, si ellos o el banco, y me dijeron 'no sé, no sé'. No saber quién los ha perdido es un poco grave, ¿no?», lamenta.

Todavía hay una tercera versión, que califica de «milonga», y es que «entre la fusión de BBVA con La Caixa sus ficheros no eran válidos, cuando eso no se ha fusionado todavía y no es con La Caixa, es con el Sabadell. Todo mentira, todo mentira», prosigue Rufina Benito con enfado. Y añade que «nos han contado, pero esto son 'dichos', que tienen las cuentas embargadas», en referencia a los dueños. De ahí que los representantes de los trabajadores les convocaran a una reunión este miércoles para intentar aclarar las cosas, «pero no se presentaron».

La historia se repite

La conclusión a la que llega la representante de los trabajadores, con trece años de antigüedad en la compañia, es que «estamos en la misma situación que con Royal Clean». Se refiere a una filial radicada en Laguna de Duero que llegó a tener más de 400 trabajadores en Castilla y León y contratos con administraciones públicas y particulares, fundamentalmente para la limpieza de oficinas y comunidades, pero que empezó con los mismos problemas y acabó cerrando hace dos años.

De hecho, dentro del concurso de acreedores en abril de 2024 sus bienes salieron a subasta por lotes, debido a que durante el proceso de liquidación no fue posible vender la unidad productiva de manera conjunta. Cincuenta de sus trabajadores «fueron subrogados a Royal Clean Servicios Auxiliares», según recuerda la Federación de Hábitat de Comisiones Obreras, de la que es responsable Antonio Estrada, y por eso el sindicato teme que esta SL «siga el mismo camino» que aquella.

Ampliar Placa de la sociedad limitada objeto de la denuncia en su sede. A. M.

Así las cosas, resulta llamativo que la página web de la firma mantenga activo un apartado de «oportunidades de empleo» desde el que se ofrece la posibilidad de enviar el curriculum vitae indicando el perfil laboral al que se opta y el horario disponible. Para ello facilitan una dirección de correo electrónico a la que se ha dirigido este periódico para intentar obtener la versión de la empresa sin conseguirlo, del mismo modo que han resultado infructuosas las gestiones realizadas por teléfono para contactar con algún responsable. «No tengo ni idea, no tengo ni idea, es que llevo muy poquillo aquí. Yo les dejo todo apuntado», ha asegurado en reiteradas ocasiones la joven que había al otro lado.

«La oficina no da señales de vida», confirma Rufina Benito, que apunta que «hay un teléfono que era del encargado, pero se marchó hace dos meses». Mientras tanto los afectados siguen cumpliendo con sus funciones, «porque no pueden abandonar el puesto de trabajo», una tarea que no es menor porque cada uno de ellos tiene «tres o cuatro centros como mínimo». «Hay gente que sí que tiene una buena jornada con ellos y les hace una pupa», señala la portavoz, por no hablar de 'extras' como horas adicionales «que no paga» o «sustituciones que como no las meten en contrato tampoco las van a cobrar, porque si no pagan las nóminas menos esto». «La situación es muy mala, muy mala», sentencia.

La presidenta del Comité de Empresa incide en que si los peores augurios se cumplen sería «la tercera vez», porque además de lo ocurrido con Royal Clean hay otro precedente más antiguo: «Esta viene de Castellana de Limpiezas, Cadelim, de hace muchos años. Montó Royal y se la ha cargado y esta se la va a cargar», vaticina con pesar. Por eso tiene puestas sus esperanzas en la visita que girará a las instalaciones a finales de mes la Inspección Laboral, que ya ha sido notificada a los gestores.