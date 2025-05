La indignación por el AVE explota en Sanabria: «Si quieren guerra, guerra»

Una hora antes de la hora señalada, llegaban los primeros manifestantes. A 20 minutos, los coches no podían acercarse a más de un kilómetro de ... la estación de Sanabria Alta Velocidad. El campo (en su máxima expresión) sirvió de aparcamiento improvisado para muchas de las alrededor de 3.000 personas que han acudido esta mañana en la explanada delantera de la terminal sanabresa. El objetivo era claro: mostrar su ira por la supresión, a partir del 9 de junio, de varias paradas de los trenes que pasan por la estación.

La indignación ha ido in crescendo en la zona durante la última semana, y era previsible que la concentración fuera un éxito. Aunque quizá no tanto. De camino a la estación desde el imprevisto parking, era el tema de conversación entre unos vecinos especialmente reivindicativos y luchadores: «Es la vez que más lejos he aparcado. Hay más gente que nunca», repetían.

En las pancartas, mensajes variados y con distintos destinatarios: «Si no para, no pasa» (que es el lema con el que los manifestantes terminaron la protesta), «España no se vacía, se conecta, AVE para todos», «luces en Vigo, sombras en Sanabria, no apaguéis la conexión», «parada cancelada, guillotina engrasada», «ministro, cagón, Sanabria es un bastión» o «pocas luces tiene el alcalde de Vigo», eran algunos de ellos.

«O rectifican o entramos en otra dinámica»

La protesta estaba convocada por UPA-COAG, con el lema «si no para el AVE, lo paramos nosotros». Ha sido el delegado comarcal de COAG, José Manuel Soto, el encargado de dirigirse al público con un largo, encendido y amenazante discurso. De hecho, sus últimos gritos, replicados por parte del público, han sido «¡guerra, guerra, guerra!».

Soto ha dejado claro que no quieren que paren todos los trenes, «sino el que hace falta», se suban dos, tres o 17 personas. Si esto sale adelante, ha subrayado, vendrá más, «porque ponen un tren a la hora en la que no se sube nadie para justificar que no hace falta».

Ha tenido mensajes para todos: «El pijotero de Renfe dice que hay que hacer números, si hubiera que hacer cuentas con los millones que ha costado esta obra, ¡ya podemos vender billetes!».

Pero el principal blanco de sus críticas ha sido el alcalde de Vigo, Abel Caballero, al que le ha dedicado unos cuantos desagradables calificativos, incluso hablando en gallego en algunos momentos. «Puede pedir lo que quiera para su ciudad, pero sin fastidiarnos (utilizó otro término) a los demás». Con el regidor vigués en la mirilla, el discurso se inflamó: «Está a tiempo de rectificar, si no, entraremos en otra dinámica. ¡Si quiere guerra, guerra! ¡Galicia, sí; Vigo, no!».

En la misma línea, ha espetado: «Este es el principio, pero que le quede bien claro al ministro y al de la Renfe que no vamos a parar. ¡Juntos no nos para nadie!».

También ha tenido mensajes de cariño, sobre todo para José Fernández, alcalde socialista de Puebla de Sanabria. «Estoy seguro que si hay alguien que no ha dormido esta noche es el alcalde. Pido un aplauso para él, porque es el que está luchando por todos».

«Las reuniones con Renfe y el Ministerio se anuncian muy tensas

Fernández, obviamente, estaba presente en la concentración, junto a una nutrida representación de políticos de diversos partidos. El próximo lunes habrá una nueva reunión entre el Ministerio de Transportes y Renfe y, posteriormente, se unirá el alcalde de Puebla de Sanabria junto con el secretario general de los socialistas en Zamora, Antidio Fagúndez.

No es el primer encuentro que celebran. En declaraciones a El Norte de Castilla, el edil sanabrés ha reconocido que hay una programación decidida y que «las reuniones siempre empiezan muy tensas». Esta multitudinaria concentración, ha enfatizado, «ratifica la necesidad social de esta estación, que no es solo un andén, sino un símbolo que se consiguió por el empeño de los ministros socialistas anteriores».

Aunque ha afirmado que no era día de echar balones a otros, se ha acordado de los dirigentes del PP (muy cerca físicamente de él en la concentración), para aseverar que «hay que escapar de aprovechateguis. El PP creo que es la segunda vez que viene a esta estación».

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez (PP) también se ha acordado de sus rivales políticos: «Cuando tomas decisiones sin conocer un territorio, sin conocer la sensibilidad de la gente que ha decidido vivir aquí; cuando estás en un despacho en Madrid con un magnífico salario y no tienes sensibilidad ni conocimiento, se toman decisiones que, si se hubieran consultado, sabrían que crean un problema importante para muchas personas».

Este es el primer toque de atención, ha agregado, «y ojalá sea el último porque Renfe y el Ministerio rectifiquen. Deben saber que por encima de los intereses económicos hay intereses sociales. No podemos crear ciudadanos de primera y de tercera. No se puede presumir de un Ministerio del Reto Demográfico y dejar tirada a la gente que vive en el medio rural. Por ahí no vamos a pasar».

Los verdaderos perjudicados

Actualmente, con dirección Madrid, paran en Sanabria trenes a las 8:46, las 9:35, 14:03, 15:15 y 19:45. Después del 9 de junio, las opciones quedarán se reducen a estas: 12:27, 14:01, 15:15 y 18:04. Para regresar desde la capital de España ahora se puede hacer a las 6:15, las 10:04, las 13:15, las 17:08, las 18:25 y las 19:17. Después de la fecha mencionada, la realidad será otra: 8:25, 10:04, 13:20 y 18:06.

Son unos cambios, sobre todo los de la mañana, que afectarán sobremanera a personas que vayan a trabajar a Sanabria (desde Madrid, Zamora o incluso Galicia) y para los sanabreses que se desplacen habitualmente a Zamora o a Madrid, ya sea por cuestiones laborales o sanitarias. Como han asegurado varias personas a este medio: «Aquí no hay especialistas, con lo que todos tenemos que ir a Zamora».

Un buen ejemplo es Miguel Ángel. Él es inspector médico y, cada mañana, coge el tren que sale de Zamora a las 7:40. Si se cumple lo establecido por Renfe, desde el 9 de junio, el primer tren que saldrá de Zamora lo hará a las 9:43. Junto a él, va un grupo de otros 20 profesionales, entre los que hay médicos, enfermeros, profesores y empleados de banca.

Si quitan ese tren, ha comentado, deberíamos ir en coche, con el perjuicio que ello implica, tanto económico, como temporal y, advierte, de seguridad: «Todos tenemos conocidos que han tenido accidentes, sobre todo, por ciervos. Y ahora hace bueno, pero con niebla es un infierno».

Miguel Ángel es una muestra paradigmática, porque tiene claro que, si no cambian su decisión, tratará de dejar de trabajar en la zona: «Pediré plaza en Corrales, en Zamora o incluso en Benavente, pero me iré».