Indignación entre los usuarios del AVE en Sanabria: «Nos quieren aislar»

Son las 8:25 horas de este martes y la estación de Alta Velocidad de Sanabria está casi vacía. Parece ajena a la gran polémica ... que ha suscitado la decisión del Ministerio de Transportes de suprimir varias líneas de Alta Velocidad. Quedan 21 minutos para las 8:46 horas, cuando pasará el AVLO con origen Vigo y destino Madrid. A partir del 9 de junio, esta línea y la que sale a las 9:35 horas ya no estarán disponibles. A cambio, habrá un tren a las 12:27 horas.

De momento, solo hay un joven esperando, y asegura que no le afecta la eliminación de convoyes, ya que coge el tren de manera muy excepcional. Nada que ver con Mari Carmen y Cristina. La primera es maestra en Zamora y, cada mañana, toma ese tren. De hecho, pidió reducción de jornada en la empresa para poder adaptarse a los horarios y conciliar. La disminución de posibilidades de viaje le indigna. «Parecemos ciudadanos de tercera, pagamos los mismos impuestos y tenemos los mismos deberes, pero no los mismos derechos. Mucho hablar de las zonas rurales, pero nos quieren aislar», lamenta, al tiempo que pide a los medios de comunicación que les «ayuden». «Seguid dándonos voz», apunta.

Con ella va Cristina, que estudia cuatro días a la semana en Zamora y evidencia el mismo rechazo. A la pregunta de qué van a hacer, responden al unísono: «Hasta que acabe este curso en coche, luego ya veremos». Con el tiempo justo llega corriendo una pareja. No les da tiempo a explicar su situación, aunque sí a dejar clara su postura: «Nos fastidian la vida. Lo usamos mucho y nos va fatal».

El fastidio se produce en ambas direcciones, como demuestra Borja, el único pasajero que se apea en la parada de Sanabria. Vive en Orense y entra a trabajar en El Puente a las nueve de la mañana. «Me hacen una faena grande», reconoce, al tiempo que admite que «estoy hablando con los jefes a ver cómo lo podemos solucionar». Es el primero que se acuerda del alcalde de Vigo, Abel Caballero. «Dice que será bueno para Galicia, pero yo soy gallego y no me ayuda nada», asevera.

«No les salimos rentables»

Tras unos minutos de absoluta calma, pasadas las 9 empiezan a llegar los pasajeros que se subirán al Alvia de las 9:35. El primero es Olegario (que viene acompañado de un amigo), un sanabrés que vive en Málaga. Reconoce que su caso no es como otros, puesto que está jubilado y tiene más disposición horaria. A pesar de ello, deja claro que no le gusta nada.

La siguiente es Jesusa, que tiene cita en Zamora con el médico a las 10:30. Aquí no hay especialistas, subraya, con lo que todos tenemos que ir a Zamora. Y hay mucha gente mayor que va al médico muy habitualmente. Otra mujer que va con ella se acuerda del edil vigués: «Que sea solidario él y deje de pedírnoslo a lo sanabreses».

Se forma el debate, pero no hay discusiones, todos piensan igual: «Si hay una manifestación, aquí estaremos. Y venid, por favor. A ver si entre todos lo conseguimos». Ana llega unos minutos más tarde. También va al médico. Comenta que a ella quizá no le afecte mucho, pero que va con su madre una vez al mes al médico a Madrid. «Estamos negros. No les salimos rentables», verbaliza con pena y enfado. Detrás llega su amiga María del Mar, que también va a viajar por obligaciones sanitarias: «Yo encima no conduzco», advierte.

Y el último es Tiago, un conductor de autobús cuyo destino final es Barcelona. No hace muy habitualmente esta ruta (es la segunda vez en el mes de mayo), pero los cambios le trastocan: «Tengo que estar en el Aeropuerto de Barcelona a las 17:00 horas. Como el tren salga a las 12:27, será imposible».

El alcalde de Puebla de Sanabria, José Fernández (PSOE) confirmó a El Norte de Castilla que, de la mano del secretario autonómico de los socialistas, Carlos Martínez, habían solicitado una reunión urgente con el ministro de Transportes, Óscar Puente. Aún no han sido correspondidos en su propuesta.

Recogida de firmas

El propio Martínez declaró el lunes, tras reunirse con los secretarios provinciales socialistas, que era optimista: «Entiendo que es un error. Los números fríos no aguantan una comparativa con otro territorio, pero hablamos de vertebración del territorio y de esa competitividad necesaria para ser un lugar atractivo y que la gente se quede a vivir».

Quien también ha solicitado una reunión en el Ministerio es el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez. Lo hizo el lunes, el mismo día en el que el presidente del Partido Popular de Zamora, José María Barrios Tejero, los parlamentarios en el Congreso de los Diputados y en el Senado, Elvira Velasco Morillo, Oscar Ramajo Prada y Natalia Ucero Pérez, y el diputado provincial por la comarca de Sanabria-La Carballeda, Ramiro Silva Monterrubio, se reunieron con miembros de la Asociación de Usuarios del AVE de Zamora y se comprometieron «a seguir presentando todas las iniciativas necesarias para recuperar las paradas suprimidas y los trenes sustituidos, que generan una clara pérdida de calidad en el servicio que ofrece la operadora ferroviaria a los usuarios zamoranos», apuntan desde el PP.

Paralelamente, la Asociación CRIOSANABRIA ha lanzado una campaña de recogida de firmas a través de change.org. Hasta el momento, acumulan más de 8.700 rúbricas. Los promotores afirman que «Sanabria se ha mostrado solidaria, ya que para la construcción de buena parte del trazado del tren se ha destruido parte de nuestro patrimonio ambiental, especialmente con la construcción de túneles. Solo pedimos un mínimo de lo que ya hemos dado y no nos quiten los trenes en este año 2025».