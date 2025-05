Los usuarios del AVE estallan contra el recorte de trenes entre Segovia y Galicia

La nueva reconfiguración de trenes de alta velocidad con destino Galicia ha despertado un gran malestar en Segovia. A partir del 9 de junio la ... provincia dejará de tener conexión directa con Vigo, Pontevedra, Lugo y Ferrol, lo que obligará a los usuarios interesados en visitar estos destinos a hacer trasbordos en Madrid o Medina del Campo. Los usuarios recurrentes del AVE critican esta decisión de Renfe y consideran que antes de eliminar frecuencias la compañía ferroviaria debería haber reforzado estos trayectos con plazas Avant para su uso por parte de abonados.

Segovia es uno de los territorios que peor sale parado junto a Sanabria y Medina del Campo con la puesta en marcha de la nueva oferta comercial ferroviaria, consistente en el despliegue de los trenes de la serie 106 entre Galicia y Madrid. Esto se debe a que, para hacer más atractivo el servicio y atendiendo a la sostenibilidad económica, Renfe ha optado por reducir los tiempos del viaje por medio de la supresión de paradas en algunas estaciones intermedias presentes en el trayecto, entre las que se encuentra Segovia-Guiomar.

Renfe asegura que el 41% de los servicios comerciales que pasan por Segovia tienen parada en la estación

«Es algo que nos afecta, contamos con menos frecuencias en una línea ya de por sí saturada», considera la Asociación de Usuarios de AVE de Segovia. Renfe asegura que la propuesta beneficia a más de tres millones de pasajeros. Sin embargo, supone un recorte del 27% de las plazas disponibles para viajar con origen o destino a la provincia, lo que se traduce en más de 400 asientos. «No entendemos esta reducción cuando aún no se han implementado las plazas Avant», remarca la agrupación.

Los viajeros segovianos tendrán a su disposición ocho frecuencias menos con la entrada en vigor de la nueva oferta comercial. En concreto, desaparecen cuatro alternativas de ida a Galicia -con salida a las 10:06, 11:06, 15:36 y 21:04 horas desde Segovia-; y otras tantas en dirección Madrid -previstas a las 06:15, 13:15, 17:08 y 18:25 horas-. Ya no se puede reservar billete a través de la página web para viajar directamente desde la provincia hacia Pontevedra, Lugo, Vigo o Ferrol. Los segovianos se verán obligados a hacer un trasbordo en otras ciudades, lo que amplía la duración del viaje un mínimo de 34 minutos y hasta más de tres horas. Asimismo, tan solo habrá una posibilidad diaria de desplazarse a Orense y La Coruña sin necesidad de enlace.

Servicios comerciales

Los usuarios han estallado contra Renfe en redes sociales tras conocer la noticia. La compañía ferroviaria argumenta que, a pesar de esta reducción de plazas, Segovia-Guiomar «sigue manteniendo un elevado número de trenes en servicios comerciales con parada». De los 71 convoyes que pasan por la estación, un total de 29 recogen pasajeros, lo que supone el 41% de los trayectos de cáracter comercial. Se trata de trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed o Intercity que no han sido declarados como Obligación de Servicio Público (OSP) y, por tanto, no reciben subvenciones ni contemplan tarifas más económicas para los pasajeros. No se han visto afectadas las frecuencias de Avant.

«Se han ensañado con nosotros; ya nos quitaron provisionalmente las frecuencias de las 14:40, 17:30 y 20:40 horas desde Madrid y no las han vuelto a poner», subraya la portavoz de la asociación de usuarios recurrentes, Sylvia García. Por ello, «perder más frecuencias no es una opción». Según han comentado los viajeros en redes sociales, muchos de ellos hacían uso de los trenes hacia Galicia pese al elevado coste del billete para poder regresar a sus hogares en Segovia al no haber suficientes plazas Avant. «Eran opciones para poder llegar aunque fuese a un precio superior cuando todo estaba lleno», insiste.

La agrupación de afectados ha solicitado a los representantes políticos de la provincia interceder en este asunto para lograr una solución «y no ser tratados como ciudadanos de segunda». En concreto, han reclamado el apoyo del secretario general del PSOE en Segovia, José Luis Aceves, o la subdelegada del Gobierno en Segovia, Marian Rueda.