Los usuarios del AVE en Zamora quieren garantías: «El ministro debe dar explicaciones ya»

A pesar de que Renfe fue expedita para negar que se vayan a quitar paradas en Castilla y León del AVE entre Vigo y Madrid, ... desde la Asociación de Usuarios de Alta Velocidad (AUSAVE) de la comunidad no se fían, y piden al ministro de Transportes, Óscar Puente, que comparezca de manera inmediata para dar explicaciones.

La polémica surgió el pasado miércoles, después de que el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, se reuniera con el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia. Tras el encuentro, el edil mandó un audio a los medios en el que señalaba que el tiempo de viaje actual es muy largo por un excesivo número de paradas en la zona de Castilla y León. Caballero informó de que había sugerido que algunas de éstas se suprimieran y que la propuesta había tenido «buena acogida».

Actualmente, las paradas que hace este tren en la comunidad castellano y leonesa son en Sanabria, Zamora, Medina del Campo y Segovia. Según datos proporcionados por AUSAVE, la alta velocidad tuvo 333.644 pasajeros en Zamora en 2024, que sumados a los 22.976 de media distancia, hacen un total de 356.650, un 22% más que un año antes, y un 98,7% por encima de 2019.

La comparación con Vigo se puede hacer respecto al año 2022. Según el Informe 2023 Observatorio del Ferrocarril en España (sin contar la media distancia), Vigo tuvo 303.400 pasajeros ese año y Zamora 224.609.

Aunque, como apunta el presidente de la Asociación de Usuarios en la Comunidad (y portavoz de la Federación Nacional de Asociaciones de Viajeros Recurrentes de Alta Velocidad), Carlos Perfecto, «no se trata de comparar viajeros, es un servicio público pagado con los impuestos de todos los españoles. Se trata de buscar soluciones especialmente en aquellos lugares o ciudades más desfavorecidos económica y socialmente».

Preocupados por «lo que hay detrás»

Perfecto asegura que agradece las aclaraciones de Renfe, pero que le preocupa «lo que hay detrás». Por ello, afirma que «quien tiene que salir en el minuto uno es el ministro». Y la nueva Ejecutiva autonómica del PSOE, agrega, «ya está tardando en solicitar una rectificación pública al alcalde de Vigo y dejar claro que esto es intolerable».

En sus palabras, «cuando no hay empatía, ni diálogo, ni humildad, los problemas florecen y las soluciones desaparecen». Este tipo de declaraciones, sostiene, «no se pueden normalizar, sean de quien sean. La gente se ríe y hace gracia, pero con el pan de las familias no se puede jugar».

La contundente respuesta del presidente de AUSAVE no es la única de este tenor que se ha producido en las últimas horas. De hecho, las críticas a Abel Caballero también han llegado desde el PSOE. El secretario general de los socialistas en Zamora y diputado nacional, Antidio Fagúndez, manifestó que «son declaraciones de un alcalde que pretende que se llegue antes de Vigo a Madrid, pero, lógicamente, los derechos de unos ciudadanos no pueden pisotear los de los demás». «Hay que dejarlo en anécdota porque Renfe ya emitió rápidamente un comunicado al respecto y dice que no tiene intención de hacer ningún cambio. Dejémoslo ahí. Yo no quiero alimentar la polémica. Simplemente, decir que Zamora va a seguir teniendo las mismas frecuencias y que esto no nos afecta en nada», concluyó.

Asimismo, se han pronunciado desde el Partido Popular de Zamora: «Lo que le pedimos al alcalde de Vigo es que rectifique cuanto antes, que no pida cosas que perjudiquen a los demás; que pida por su tierra, pero que no perjudiquen a los demás», señaló el presidente de los populares en la provincia, José María Barrios, quien también se acordó de Óscar Puente: «Pedimos al ministro que salga cuanto antes a desmentir al alcalde de Vigo, un ministro que es muy rápido cuando quiere a través de las redes sociales y que ahora está callado. Un silencio cómplice que nos preocupa a los zamoranos».