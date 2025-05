La Junta insiste en que peleará por las paradas de AVE tras una reunión infructuosa con Renfe

El Norte Valladolid Viernes, 23 de mayo 2025, 23:21 Comenta Compartir

Apenas unos días después de que se conociese la decisión de Renfe y el Ministerio de Transportes de suprimir paradas de tren de Alta Velocidad en Castilla y León, una cuestión que afectará a Sanabria, Medina del Campo y Segovia, el consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta, José Luis Sanz, mantuvo ayer una reunión «cordial» con el presidente de la compañía ferroviaria, Álvaro Fernández, en la que, eso sí, se evidenció el distanciamiento entre ambas instituciones.

Así, la Junta insiste en «rechazar» la supresión de estos servicios y anuncia que «trabajará» para que se repongan las paradas y Castilla y León cuente con los mismos servicios que otras regiones. Por su parte, desde Renfe acusan a la Junta de «soliviantar» a los ciudadanos con informaciones que «no son ciertas», al tiempo que exigen al Gobierno regional que defienda los servicios públicos «con hechos y no con palabras», es decir, comprometiéndose a facilitar el transporte público que pertenece a su competencia «como ya están haciendo otras comunidades».

En la larga reunión mantenida en Madrid se dedicó «un tiempo importante» a chequear trayecto por trayecto las líneas afectadas, según detalló el consejero, ya que para la Junta ha habido «problemas de información» con este anuncio. «Esa confusión sin duda ha contribuido a generar malestar», denunció Sanz que confirmó la supresión de «determinadas circulaciones» en las estaciones de Sanabria, Medina del Campo y Segovia. Una circunstancia que el Gobierno regional «rechaza de plano» ya que obedece a «razones de rentabilidad económica», según le confirmó el propio presidente de Renfe durante esta cita.

«La Junta no va a cejar en el empeño de reclamar la reposición de estas paradas porque creemos que son servicios esenciales que sirven para luchar contra la despoblación, ya que ofrecen la posibilidad de acceder a otros servicios públicos», resaltó el consejero que insistió en que Castilla y León «se merece lo mismo que tienen otras comunidades».

En este punto, denunció que algunas regiones están teniendo «un trato especialmente favorable», señalando en concreto a territorios como Cataluña o País Vasco. En el caso de estas autonomías, incidió, no se están teniendo en cuenta esos «criterios económicos» que se esgrimen en el caso de Sanabria, Medina del Campo y Segovia. «Creemos que Castilla y León está siendo abandonada permanentemente en el ámbito de los servicios públicos, tanto en los asuntos ferroviarios como en el ámbito de las infraestructuras y no vamos a consentir esa situación», resaltó Sanz que hizo hincapié en que la Junta «seguirá luchando para que estas situaciones no se consoliden». Y es que para el consejero la quita de estos servicios públicos «impiden que muchas personas puedan desarrollar su proyecto de vida en nuestra tierra» porque muchos ciudadanos pueden trabajar o estudiar en otros lugares fuera de la Comunidad gracias al servicio ferroviario.

Adecuaciones horarias

Más allá de las supresiones, el consejero señaló que también hay algunas adecuaciones horarias «que habrá que analizar con detenimiento» porque se podrían considerar como supresiones de estos servicios. «La Junta va a estar ojo avizor y va a reclamar en las instancias que correspondan y en todos los foros en los que se nos pueda oír», advirtió.

Por su parte, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández, aseguró que la reunión había resultado «sorprendente» porque muchas de las cuestiones que había manifestado la Junta respecto al impacto de la medida «han resultado no ser ciertas». «Han comprobado que no se eliminaban 26 frecuencias en Segovia y que realmente no se eliminaban en Medina del Campo», explicó el dirigente que señaló que el Ejecutivo autonómico ha lanzado afirmaciones y ha «soliviantado a la gente» y, sin embargo, al repasar circulación por circulación, se ha comprobado «que había modificaciones de horarios, pero no se estaba dejando de dar esos servicios». «En ese sentido, creo que la reunión ha sido constructiva, porque yo creo que a esta cuestión se le está queriendo dar un impacto mayor del que hay», enfatizó.