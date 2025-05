«Esto no se ha hecho porque lo diga Abel Caballero, sino porque lo avalan los datos»

Había vuelto a Más Madrid cuando Óscar Puente le reclutó –de nuevo– para el Ministerio de Transportes. Su ex gerente de Auvasa pasaba a ... tener peso, primero, como secretario de Movilidad Sostenible. Y a partir de enero de este año, como presidente de Renfe. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Álvaro Fernández Heredia es lo que se consideraría un tecnócrata que busca el amparo de los datos para argumentar sus decisiones. Lo mismo que ha ocurrido, defiende, con la reorganización del tráfico ferroviario entre Galicia y Madrid y sus derivadas en Castilla y León.

–Al pedir la entrevista, su directora de comunicación nos decía que esto ni es un recorte ni es un error, como se está diciendo. Entonces, ¿qué es?

–Hemos ordenado el servicio que va a Galicia. Y lo hemos hecho con criterios técnicos y de interés general y lo que se ha buscado es mejorar el servicio, reducir los tiempos de viaje a poblaciones que son muy periféricas y que, por lo tanto, a la hora de competir con el avión, necesitan ofrecer mejores servicios. Hablamos de alta velocidad, que son servicios comerciales, que no solo son servicio público. Y esto se ha hecho, además, con el cuidado de no afectar a las paradas intermedias e incluso mejorar sus condiciones, aunque en toda ordenación hay cambios de horarios o hay cambios de frecuencias. No quiere decir que se haya empeorado la situación. Lo que sí que detectamos es que en algunos casos se están comunicando cuestiones que no son del todo ciertas y que, desde luego, no responden a criterios objetivos o técnicos.

–¿Cuáles no son ciertas, por ejemplo?

–He llegado a escuchar que se reducían 11 circulaciones en Segovia, lo cual no es cierto. O que se dejaba sin trenes a Sanabria, lo cual tampoco es cierto. Y por otro lado, contradictorias. Porque también estoy leyendo a responsables del PP de Galicia reclamar trenes directos a Vigo. Me resulta paradójico que en algunas organizaciones se diga una cosa y la contraria.

–Pero también en el PSOE. Ayer Carlos Martínez, el secretario autonómico, decía que esto era un error y que estaba hablando con el ministro para revertirlo.

–Cuando la gente dice que esto está mal o que es un error no conozco los criterios con los que lo evalúan. Desde luego los datos y los criterios técnicos avalan la decisión que se ha tomado. Es una decisión que va a mejorar el servicio, que va a conseguir mayor uso de la alta velocidad, que la va a hacer más competitiva respecto al coche y al avión y que permite mantener condiciones de mejora desde el punto de vista de un servicio comercial. Pero también de atender a todos los territorios y de servicio público.

–Empecemos por la primera de las tres afectadas, Sanabria. Es verdad que se mantienen ciertos servicios, pero los viajeros se quejan de que no sirven para llegar a Zamora, por ejemplo, no ya a Madrid, al hospital o a hacer gestiones, porque el primero pasará a las 12:27.

–Es una de las afirmaciones que son inexactas. Por un lado, estamos hablando de alta velocidad. Que luego se nos olvida que hay trenes de media distancia y otro tipo de trenes que tienen esa función. Pretender utilizar los trenes de alta velocidad para dar capilaridad al territorio, que vayan parando en todas las paradas… Pues entonces dejaría de ser un tren de alta velocidad y se convertiría en una especie de metro urbano. No se está mirando el resto del servicio regional, media distancia, que tiene esa funcionalidad. Desde un punto de vista objetivo, Sanabria tenía cuatro frecuencias en alta velocidad y ha pasado a tener tres, pero es, con diferencia, la población de España con más oferta de plazas de alta velocidad en relación a su población: hay dos mil plazas de alta velocidad por cada mil habitantes en Puebla de Sanabria. Y esto supera cincuenta veces más las que pueda tener cualquier gran ciudad y cien veces más las que tienen el resto de poblaciones. Leo que se ha quitado una frecuencia de cuatro y esto significa un problema respecto al desarrollo de la comarca... Lo cierto es que esta expedición que se ha quitado se utilizaba por no más de ocho personas al día. Para ir a Zamora, la relación en alta velocidad era de un viajero cada 15 trenes. ¿Y cuál es la realidad? Es cierto que a primera hora de la mañana no se puede realizar de manera directa en alta velocidad si el destino es Madrid, pero existe una combinación que hemos mantenido en la que se pueden desplazar a Zamora y allí combinar con otro tren que va a Madrid y que permite llegar allí a una hora temprana. Igual que también se permite luego la vuelta. Luego la relación sigue existiendo, solo que no existe de manera directa. En ningún caso se ha abandonado a Sanabria. Hay que entender que los recursos son los que son y que la responsabilidad de Renfe es asignarlos de manera equitativa para el conjunto de los viajeros con criterios técnicos. Si todo el mundo quiere un tren directo sin que pare en ningún otro sitio nada más que donde él lo quiere coger, para desplazarse a la hora que quiere... Es evidente que eso es imposible. Alguien tiene que añadir racionalidad y que no sea funcionando a base de agravios comparativos emocionales.

–Habla de criterios técnicos. Es un gran aficionado a basar sus decisiones en datos, datos, datos. Pero claro, en Castilla y León los datos muchas veces por sí solos son negativos, por la dispersión geográfica, por la despoblación, por la escasa densidad… Con lo que a veces es peligroso basarse solo en esos datos.

–Claro, pero si no queremos basarnos en los datos y queremos hablar de un contexto más amplio, pues hablemos de cuántos centros de salud hay en las zonas rurales de Castilla y León, de los centros médicos, de las escuelas… Hablemos de los servicios. Porque desde luego si el único indicador que lo explica todo es el servicio ferroviario… No es verdad, porque Castilla y León se beneficia de uno de los mejores servicios ferroviarios en comparación con el resto de las comunidades autónomas. Tiene más oferta. Tiene más circulaciones. Tiene más acceso a los trenes. No debe ser esa la variable que lo explica todo, y quizás habría que mirar qué otro tipo de servicios de transporte público hay. ¿Cómo va el mapa concesional de los servicios de autobuses? ¿Y qué desplazamientos hay? Se está aprovechando para hacer una cortina de humo y no hablar de estas cosas.

–Medina del Campo también se siente agraviada por la decisión.

–Es que Medina del Campo es una de las que en cierta manera sorprende. Porque Medina del Campo no ha sufrido una reducción de servicios. Todo lo contrario. En Medina del Campo se mantiene el número de circulaciones, que es una más de las que había en abril del año pasado, y además se ha aumentado la oferta de plazas. ¿Han cambiado los horarios? Sí, pero los horarios hay que adaptarlos, y esto es normal. Lo que se ha hecho es ampliar hasta en un 75% el número de plazas.

–En Segovia, el alcalde, José Mazarías (PP) se plantó en Madrid para pedir una reunión con Renfe. Y las asociaciones de pasajeros aducen que algunos de los trenes que se ofertan van tan llenos que es muy difícil reservar plaza.

–En Segovia paran la mitad de los trenes que circulan por Segovia. Y eso supone que son 52 circulaciones al día. Segovia, junto con Córdoba, atesora el mayor número de circulaciones ferroviarias por habitante y por área de influencia. Es cierto que se han suprimido tres circulaciones, pero eran utilizadas por el 0,02% de los usuarios. Esos trenes estaban parando ahí y eran utilizados por una o dos personas. Pero claro, esa parada implicaba a los 400 viajeros. Segovia tiene uno de los mejores servicios Avant, un servicio que estamos trabajando para que se pueda reforzar. En esas paradas que se han eliminado, una que era a las 10:06 ahora pasa a las 9:49. Otra que era a las 11:06, ahora es a las 11. Creo que cuando un alcalde quiere tener una reunión, convoca la reunión y se le da cita. Lo que no hace es presentarse para llamar la atención. Entonces el objetivo es otro.

–Habla de no usar el agravio, pero esto llega después de aquellas declaraciones de Abel Caballero, alcalde de Vigo, de PSOE. Y evidentemente hemos unido la línea de puntos.

–Pues mal unida, porque esto se ha trabajado con criterios únicamente técnicos. Esto no se ha hecho porque lo haya dicho Abel Caballero, se ha hecho porque todos los datos avalan que es la decisión correcta en términos de interés general. Si se quiere utilizar el enfrentamiento político para confundir… Pues bueno, cualquiera lo puede hacer, pero no es cierto. Lo que se ha hecho es una reordenación para mejorar el servicio en Galicia que tiene un efecto reducido En Castilla y León y que en muchos casos, además, mejora la oferta.

«Sería conveniente dejar de utilizar los agravios comparativos y la politización del servicio ferroviario»

–Y cuando Carlos Martínez (PSOE) dice que es optimista respecto a rectificar un error, ¿a qué se refiere?

–Aquí tenemos cierta confusión. Renfe ofrece trenes con una obligación de servicio público y ofrece trenes de servicios comerciales, como son los de alta velocidad. Porque además debemos dar un servicio sostenible económicamente. Y lo hacemos también con criterios de servicio público y de mejora de los territorios. Pero esos son los criterios de Renfe, que no tienen que ver con las peleas políticas ni con las declaraciones de unos grupos y de unos territorios con otros. Sería conveniente que como norma general dejáramos que se impusieran los criterios objetivos de interés general, técnicos, y dejáramos de utilizar los agravios comparativos y la politización del servicio ferroviario para arrojarse los trastos unos a otros.

–Están incorporando nuevos trenes. ¿Cómo puede afectar a Castilla y León? ¿Qué planes hay?

–Nosotros queremos mejorar todos los servicios y se hará con criterios objetivos de interés general. En Castilla y León queremos reforzar, con el tiempo, los servicios Avant. Pero esto no es una cosa que dependa solo de Renfe, tiene que ver con el Ministerio, con las declaraciones de obligación de servicio público y también con la implicación de las comunidades autónomas, que pueden contribuir en determinados servicios deficitarios.

–Así que hay que negociar con las comunidades.

–Algunas ya lo hacen. Extremadura lo hace.

–¿Y Castilla y León?

–Aplica una bonificación al viajero, pero no contribuye a las obligaciones de servicio público y por lo tanto ese déficit es asumido íntegramente por el Gobierno.