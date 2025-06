Villa Paulita se convierte en un foco de botellón a la espera de un comprador

De nuevo, los vecinos de la Plaza Calatañazor miran con especial atención a la amplia parcela de Parque Alameda en la que se ubican los ... cuatro chalés de Villa Paulita (una parcela de 6.000 metros cuadrados propiedad del Ayuntamiento que trata de vender desde 2020) que se encuentran tapiados desde 2023 tras años de okupación y varios intentos frustrados de morar de forma ilegal.

Desde hace dos años no han accedido inquilinos y tanto puertas como ventanas permanecen tapiadas con planchas de metal y tablones de madera para dificultar el acceso a la viviendas, aunque no hay barrera alguna en los patios, a los que se pueden acceder desde la calle Montes Torozos. «Llevamos años reclamando que pongan unas vallas, porque aquí se mete cualquiera», asegura un residente de la zona.

Los vecinos de Montes Torozos y de la Plaza Calatañazor (la parcela da a estas dos calles) no quieren ni oír la palabra okupación y están pendientes ante cualquier extraño movimiento; el más reciente tuvo lugar el pasado viernes, 16 de mayo, y terminó con la identificación de dos jóvenes de 18 años. La Policía Local acudió poco antes de las cinco y media de la tarde tras la llamada de un vecino que había visto gente merodeando en el interior de la parcela. Tras ser entrevistados por los agentes, los jóvenes abandonaron el lugar.

«Aquí llevan tiempo que se meten hasta la parte de atrás de estas casas y van ya varias veces en los últimos meses que se cuelan a pasar el rato, a trapichear y a hacer botellón», asegura María del Carmen Carnero, vecina del barrio. Y la afirmación de la vecina se corrobora con la presencia de cristales, botellines, latas de cerveza, cartones de vino y bolsas de comida que dejan aquellos que se cuelan para encontrar un espacio en los porches traseros de estos chalés. «Hace un mes sucedió lo mismo, llamé a la policía y los agentes me preguntaron si habían logrado entrar, si habían roto algo para acceder y no lo han hecho de momento pero en un segundo pueden romper la madera y meterse, la solución es que pongan vallas para no ponerlo tan fácil».

Esta parcela no ofrece el mejor de los aspectos con verjas ausentes y hierbas de más de un metro en los 6.000 metros de terreno. A la preocupación de visitas incívicas que «dejan todo hecho una porquería», se le suma «el peligro que tenemos aquí de incendio si se les ocurre tirar una colilla», comenta Carmen Velasco. «Me da igual a qué vengan aquí, lo que no quiero es que se prenda fuego, lo primero porque vivimos a escasos metros y la suciedad que generan, la maleza y el estado en el que está todo nos ocasionó el año pasado un problema con las ratas. Que lo limpien, porque no tenemos por qué pagar las consecuencias y si no lo venden es problema suyo, no nuestro», zanja antes de continuar su paseo.

Desde el Consistorio aseguran que intervienen en la parcela para que la maleza no vaya a más. «Desbrozamos la zona una vez al año y nos supone un gasto aproximado de 3.000 euros, sí se actúa y, es verdad que los vecinos están atentos y no se ha detectado desde hace años la presencia de más okupas en esta tranquila zona», señala por su parte el concejal de Urbanismo, José Ignacio Zarandona.

Cuarto intento de venta

De hecho, la cuarta subasta de este amplio terreno situado en el barrio de Parque Alameda es cuestión de semanas. «Sacaremos una nueva licitación a lo largo del mes de junio, una vez que finalicen las tramitaciones, los ajustes y las valoraciones que se están realizando al respecto», asegura. Todo ello tras el fracaso de venta de la tercera subasta, que el Ayuntamiento lanzó a finales de octubre sin compradores interesados.

Unos ajustes que supondrían ahora una rebaja del anterior precio de venta de esta parcela que se dividió en tres lotes para resultar más atractiva a posibles compradores y con un valor total cercano al millón y medio de euros. «Aún no podemos dar cifras concretas porque es un tema que se está estudiando y hay que justificar esa rebaja permitida con límites dentro del marco legal por el estado de conservación, la zona y que sea algo razonable. No pueden venderse por debajo del valor de su aprovechamiento», añade el concejal, quien asegura que «han sido varios los compradores interesados los que se han puesto en contacto con el Ayuntamiento. Estamos deseando vender».

Pese a estar ultimando un nuevo pliego con rebaja económica, a fin de dar salida a los cuatro chalés que arrastran ya varios intentos fallidos de venta admite que «no es un proceso sencillo», porque dos de las cuatro casas (construidas entre 1962 y 1967) tienen grado de protección –a nivel ambiental y estructural–. De hecho, la Fundación Internacional para la documentación, valoración, difusión y conservación del Patrimonio histórico de la arquitectura y el urbanismo del Movimiento Moderno (Docomomo) reconoció el valor patrimonial y arquitectónico de estas edificaciones vinculadas a la modernidad del siglo XX.

Estas viviendas no se pueden derribar por lo que habría que invertir en reforma. «Con 450 metros cuadrados edificables y una parcela de 1.300 y 1.400 metros cuadrados estarían destinadas a compradores particulares», señala Zarandona. A falta de conocer los rangos de precios que marcarán la próxima licitación, el último importe actualizado de este terreno municipal oscila entre los 293.190 y los 300.408 euros (sin IVA) para los chalés protegidos y un precio de 885.860 euros (sin IVA) para la tercera parte, la que da a la calle Ancares. «Esa consta de unos 3.000 metros cuadrados y hay otras dos viviendas que se podrían demoler para el desarrollo urbanístico de la zona en la que se pueden construir viviendas adosadas. Habría cabida para unas diez o doce», asegura Zarandona.

Esperan poder dar salida a los tres lotes (tanto en venta a particulares como a empresas) que arrastran desde hace cinco años tres intentos fallidos de venta al declararse desiertas las licitaciones por no haber recibido ninguna oferta. «Por el momento sí que hay llamadas y el próximo paso es que puedan visitarla esta parcela», finaliza el concejal.