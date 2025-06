El Ayuntamiento completa ya el 73% de tratamientos contra ratas y cucarachas de todo 2024

El tercer inicio de año más húmedo del siglo en Valladolid no solo significa más lluvia acumulada. Las precipitaciones de los primeros meses del año, ... unidas a unas temperaturas cálidas son el cóctel perfecto para la proliferación de cucarachas, hormigas, garrapatas, mosquitos y roedores.

Y en esas están en el servicio de zoonosis del Ayuntamiento, ya que a los dos tratamientos anuales por barrio que realizan los doce oficiales y el capataz que componen esta brigada se le han sumado este año una gran cantidad de peticiones de vecinos que han detectado cucarachas o roedores en sus calles. «Es un año muy excepcional porque el calor y la humedad no son buenos compañeros para la proliferación de insectos y esperamos además en las próximas semanas un incremento significativo respecto a la cantidad de cucarachas», explica el concejal de Salud Pública, Alberto Cuadrado.

Cuentan con ello y tratan de ponerle freno. A punto de comenzar la segunda intervención anual ordinaria en el control de plagas por toda la ciudad, el Consistorio ha realizado además en lo que va de año 338 tratamientos extraordinarios para terminar con estos molestos insectos y un total de 175 en el caso de los roedores. En estos dos casos en concreto, se han atendido en el primer semestre el 73% de las acciones que tuvieron lugar en todo el 2024, unas 700. Y se espera que el segundo pico venga en las próximas semanas.

De hecho, la buena condición del campo, con mayor y más verde vegetación, hace que estos núcleos poblacionales de insectos estén más protegidos, las elevadas temperaturas invitan a las hembras a adelantar sus ciclos y, en consecuencia, eclosionan más.

A nivel de intervención en espacios públicos (en alcantarillado y arquetas) tan solo quedan por tratar zonas de Las Flores, el barrio de Hospital y La Overuela, «en las que se va a intervenir en breves antes de comenzar el segundo tratamiento anual», expone Cuadrado. El concejal subraya además la importancia de la intervención en espacios privados y comunidades en estos casos durante el año «como la mejor herramienta de prevención». Si en la calle son cucarachas y roedores, en el interior la situación es distinta. «Hay una plaga bestial de hormigas por todos los barrios, no se puede acotar una zona porque hemos intervenido para controlar la presencia de este insecto con la aplicación de biocidas específicos desde el barrio más alejado hasta la calle Santiago esta misma semana«, señala el gerente de Aspama, Oliver del Arco.

Han realizado tratamientos para controlar la población de este insecto en piscinas comunitarias y públicas y en todos los polideportivos de la Federación Municipal de Deportes. «Las agendas de los técnicos están sobresaturadas de trabajo», admite y adelanta además «un aumento exponencial en la población de ratas a partir de septiembre cuando comenzarán a buscar temperatura y refugio en el interior de locales, casas o garajes».

Las peticiones de particulares para el tratamiento de chinches han aumentado más de un 80% respecto a otros años Diego Pereira Plaga Stop

Así, a la presencia de hormigas se le une este año en Parquesol una gran plaga de mosquitos que afecta a más de diez grandes comunidades del barrio. El mayor foco está en la zona de Enrique Cubero», comenta Del Arco. «Hemos intervenido a principios de mes por una plaga que perjudicaba a los vecinos en las zonas comunes del portal, del acceso a sótanos y a piscinas comunitarias», añade.

Aplican un polímero biocida que acaba con el insecto adulto e intentan localizar el foco en el caso de que sea accesible para intervenir en él. «De otra forma, solo se puede actuar sobre los ejemplares adultos y en el caso de Parquesol es complejo porque se vuelve más complicado al tratarse de focos de insectos voladores».

Ampliar Portal de la calle Enrique Cubero, en Parquesol. En detalle, cantidad de insectos que se llegaron a acumular en el interior.

«Entras en las zonas comunes y repugna de la cantidad de moscas y mosquitos que hay. El problema se agrava cuando se te meten en casa, tengas o no tengas mosquiteras es imposible contenerlas», comenta Maite Bay, vecina del portal 170 de Enrique Cubero. Ana I., una residente del mismo edificio grabó en su móvil la cantidad de insectos que campaban a sus anchas por las escalera del portal. «Es molesto e insalubre. No podemos estar así y no entendemos cómo hemos llegado a esta situación. Esperemos que funcione el tratamiento y que se busque el origen del problema porque es repugnante y llevamos varios años padeciendo esto», apunta visiblemente molesta.

A cucarachas, roedores, hormigas y mosquitos se le suman las chinches. «Prácticamente hemos recibido avisos de particulares por todos los barrios de Valladolid y hemos notado el aumento de peticiones de tratamiento de estos insectos en más de un 80% respecto a otros años«, explica Diego Pereira, encargado de tratamientos de Plaga Stop, que lleva 30 años trabajando en el control de plagas de Valladolid. »El origen se encuentra en una plaga procedente del norte de Europa que se ha ido extendiendo conforme la gente se ha ido moviendo durante sus viajes«, asegura.

Este año han notado además un índice muy alto de garrapatas desde el mes de abril «podríamos hablar de más del doble que otros años y fundamentalmente en zonas del alfoz», explica. Estos ectoparásitos se eliminan con insecticidas para evitar nuevas plagas, «aunque eclosionan cada poco tiempo y se reproducen muy rápido, todo depende de si el tiempo acompaña para que no vuelvan a salir», aclara Pereira, quien trabaja estos días en zonas residenciales de Fuensaldaña, Villanubla, Mucientes o Medina de Rioseco, entre otras localidades que han solicitado los servicios.