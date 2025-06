Precauciones básicas para esquivar las garrapatas y qué hacer si te pican

Susana Escribano Valladolid Domingo, 22 de junio 2025, 08:24 Comenta Compartir

Las garrapatas están ahí desde siempre. «Hay hallazgos en ámbar que demuestran que son unos seres vivos muy evolucionados, muy bien adaptados y muy supervivientes», ilustra Rufino Álamo, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Valladolid. Este verano proliferan más de lo habitual, en el campo y en los parques y zonas verdes de las ciudades, ganando terreno empujadas por la subida de temperaturas propiciada por el cambio climático, tras un invierno y una primavera con muchas lluvias y un termómetro benévolo.

El problema de la picadura de estos artrópodos es que pueden transmitir infecciones y provocar enfermedades como el lyme o la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. No es lo habitual, pero es posible y para evitarlo hay que seguir unas recomendaciones sencillas.

Ampliar Ejemplar de garrapata.

1 Métodos barrera: ropa y calzado cerrado sin olvidar los repelentes

Los expertos insisten en que lo primero para evitar volver a casa con una garrapata es la indumentaria y el calzado con el que se hacen actividades al aire libre, principalmente en el campo. Aconsejan el pantalón largo, camisa o camiseta que cubra todo el brazo y calzado cerrado. Si la ropa es clara, mejor. Es un animal de color oscuro y se cae sobre nosotros facilita que nos demos cuenta. Es aconsejable rociar la ropa con repelentes adecuados para ello y caminar por sendero o lugares en los que la hierba o maleza esté segada.

2 De vuelta a casa, una revisión concienzuda

La finalización del paseo o la actividad en el campo o en el parque (hay garrapatas en zonas verdes urbanas) requiere una revisión cuidadosa para descartar que alguna garrapata se haya dejado caer en busca de hospedador o esté ya anclada en la piel. Hay que mirar bien entre el pelo de la mascota (no olvidar protegerla con repelentes), en el caso de haber salido con el perro, y hacerlo mejor fuera de casa. Si hubiera alguna garrapata, cayera y se pierde de vista, es mejor que esto no pase dentro. Allí donde caen suelen refugiarse y quedarse hasta que se activan para buscar de nuevo alimento. «Hay que evitar que caigan en casa, porque colonizarían el lugar en el que estamos», explica Rufino Álamo. La ducha de vuelta tras hacer una actividad al aire libre también propicia que una garrapata que no se ha anclado aún resbale y se pierda por el desagüe.

3 La garrapata está anclada: los remedios caseros para quitarla no sirven

Si finalmente la garrapata ha logrado picar y está anclada al cuerpo, lo primero es no hacer experimentos para quitarla: no tirar de ella ni aplicar los metodos de la bisabuela que las 'ahogaba' en alcohol, vinagre, vaselina, aceite y variopintos líquidos o instrumentos que había a mano en casa para despegarlas. Carlos Dueñas, jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, explica que esos remedios caseros pueden abrir la puerta a una infección. «Se desaconseja la retirada de las garrapatas fijadas por los sistemas tradicionales (algodón con alcohol, aceite, vaselina, petróleo, anestésicos, cortarlas con una tijera, tirar con los dedos de ellas, aplicar calor...), ya que han sido considerados de riesgo, facilitando el contagio de los patógenos que pudieran albergar», recoge la guía de recomendaciones del Ministerio de Sanidad sobre las garrapatas.

Lo aconsejable es acudir a un centro sanitario, donde el personal cuenta con la formación y las recomendaciones necesarias para retirar con garantías una garrapata. La 'operación' debe hacerse con unas pinzas de punta fina. Allí valorarán qué hacer con ella. «Puede ser una muestra clínica de gran valor y orientar las posibilidades diagnósticas. Se puede conservar en un bote con papel húmedo y en el caso de que se desarrollen complicaciones se puede enviar para su clasificación y posible estudio de los microorganismos que vehicula», recoge la publicación oficial del Ministerio de Sanidad.