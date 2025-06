Rafael Muñoz: «Siempre que vengo a Valladolid es obligatorio ir al Ceyjo a comer croquetas»

Rebeca Alonso Valladolid Domingo, 22 de junio 2025, 08:44 Comenta Compartir

Rafael Muñoz se ha criado entre la calle de los Molinos y la Calle Correos, por lo que el tapeo vallisoletano está unido a los recuerdos de su infancia. Vive en Madrid y lleva 30 años trabajando en RTVE especializado en contenidos de cine y moda pero sigue muy vinculado a su tierra. «Vengo muchísimo. Para ver a mi familia, en los cumpleaños, en vacaciones... y con amigos de Madrid. Me encanta cuando vuelven a Madrid ilusionados por haber descubierto un Valladolid que no conocían», asegura. Cada año, se encarga de cubrir la alfombra roja de los Goya. Recuerda con una gran ilusión la gala que se celebró en Valladolid el año pasado. «Para mí fue el honor más grande del mundo. No me pude sentir más orgulloso de que se celebrara aquí en mi tierra. Y, sobre todo, me sentí feliz cuando todo el mundo me preguntaba sitios a los que ir a dormir, a comer, para salir... me faltaban bocas y manos para contar a todo el mundo las maravillas que hay en esta ciudad. Se fueron todos encantados», asegura.

Pero si tiene que elegir un solo bocado típico de Valladolid, Rafael Muñoz lo tiene más que claro: las croquetas de huevo del Ceyjo. Reconoce que no solo se las toma en el bar sino que también compra unas buenas remesas para comerlas tranquilamente en su casa de Valladolid e incluso para llevárselas a Madrid. «Vivíamos en esta calle, tenía parbulitos enfrente y mis padres venían siempre a este bar. Siempre que vengo a Valladolid la visita es obligatoria para comer croquetas de huevo, para mí son las mejores del mundo. Cuando ya sé que voy a venir ya voy pensando en la croqueta de huevo. Hay muchos bares y restaurantes que sirven croquetas pero creo que ninguna supera la calidad que tienen las del Ceyjo por la cremosidad y sus ingredientes de primera». Otra delicia que suele pedir en este bar es el canapé Ceyjo, un rollito de beicon que se presenta en dos modalidades: dulce (con dátil y queso) y salado (con salchicha).

Su ruta continúa por el bar Zamora, de los mismos dueños que el Ceyjo. Aquí destaca sus clásicas patatas bravas. «Hay muchos sitios donde se nota que están congeladas y que luego han tirado la salsa. Aquí no, están hechas con mimo y con muchísimo gusto. Es mi segundo placer después de la croqueta del Ceyjo», confiesa. También suele parar en El Caballo de Troya, sobre todo cuando viene con amigos. «Recuerdo a ese Rafael Muñoz de cinco añitos jugando a la pelota en su patio. No podría elegir nada en concreto porque tiene una carta perfecta», alaba. Y si está acompañado de sus padres, escoge La Parrilla de San Lorenzo o El Figón de Recoletos para disfrutar con ellos de un buen lechazo, aunque también se atreve a cocinarlo él mismo. «Me encanta el lechazo, sobre todo el que prepara mi madre. A mí me ha costado muchos años aprender a hacerlo pero creo que ya lo hago prácticamente igual que ella, me defiendo bastante bien», asegura. Su secreto, además de haberlo aprendido de su madre, es utilizar una olla de barro de Pereruela que compró en la Plaza Mayor de Valladolid.

Otros de sus rincones gastronómicos imprescindibles son Trasto, Raza, Tigo y Migo, y Martín Quiroga, uno de sus grandes favoritos al que solo pone una pega. «Lo malo es que es prácticamente imposible encontrar mesa, hemos tenido la suerte alguna vez que hemos estado en la barra para tomar un pincho y de repente se ha quedado una mesa vacía o ha habido una cancelación y hemos quedado a comer», cuenta.

Académico fundador de la Academia de la Moda Española y miembro del Comité de Moda de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, Rafael Muñoz define sus gustos como «súper sencillos». «En invierno me encanta comer cuchara: alubias, lentejas, potajes... y en verano me muero por un tomate buenísimo, con aceite y sal, nada más», confiesa. En cuanto al vino, se declara un firme defensor del vino de su tierra. «Siempre tengo en casa alguna botella de Ribera Duero y además hago gala de lo bueno que está este vino, es algo especial que no tiene ningún otro vino de España. Yo tengo pasión por Pago de Carraovejas, cuando la gente que no sabe qué regalarme por mi cumpleaños suelen optar por una cajita de Pago de Carraovejas. Pero hay muchísimos: Vega Sicilia, Barona, Carramimbre... la lista de vinazos es enorme», opina.

Para tomar un café o una copa, se mueve por el entorno de la Plaza Mayor y la Plaza de Martí y Monsó: Lion D'or, Continental y La Comedia, donde «la primera copa obligatoria». También por el Pasaje Gutiérrez, donde frecuenta el bar Piscolabis (antes Pigiama). «Es un lugar al que me gusta mucho ir porque sobre todo a primera hora es muy tranquilo, tiene una luz preciosa y cuando traigo a gente me gusta que vean el Pasaje Gutiérrez, que me parece una maravilla», explica.

Convertido en todo embajador de su tierra, Rafael Muñoz saca pecho al hablar de Valladolid y asegura que siempre habla maravillas de su Semana Santa y su patrimonio cultural y artístico. «No solo por sus museos, sino también por música, cine... tenemos un festival de cine espectacular y estamos a una hora en tren de Madrid», remarca. Precisamente tiene la esperanza de poder participar en la próxima edición de la Seminci. «Estamos preparando un documental de David Delfín para RTVE Play. También participa otro vallisoletano, César Vallejo, y nuestra ilusión sería estrenarlo aquí en la Semici. Es la cosa que más ilusión me haría del mundo», asegura.

La próxima semana El domingo 29 de junio conoceremos el plan favorito del dúo de DJs vallisoletanos Los del Lío, formado por Daniel Oliva y Alfonso de la Llana.

