Laura López: «Los mejillones y el tataki de atún nunca fallan cuando voy a Pico Fino»

Laura López Valle ha celebrado todos sus logros deportivos con Tomás Rodríguez. El cocinero trabajó durante veinte años en el mítico Jero, en la calle Correos, donde la olímpica vallisoletana era asidua. No dudó en seguirle como clienta cuando hace cuatro años abrió la Taberna Pico Fino, junto a la Plaza de Martí y Monsó. Ganadora de la medalla de plata en natación sincronizada en los Juegos de Pekín 2008, Laura López es fan de toda su carta, pero sus puntos débiles son los mejillones kimchi y el tataki de atún. «Esos dos platos no fallan nunca. A partir de ahí ya vamos probando platos nuevos o recomendaciones que nos hagan. Es una cocina tradicional, con un producto tradicional muy rico pero que le han dado una vuelta, con un toque moderno», explica.

Ampliar Mejillones de la Taberna Pico Fino. Pico Fino

Otros de sus rincones gastronómicos imprescindibles son La Tasquita, por sus canapés, y El Corcho, por sus croquetas, en los aledaños de la Plaza Mayor. También Los Ilustres y La Cárcava, en la zona de la Catedral. «Todo el mundo que visite Valladolid tiene que ir a probar sus platos y sus tapas. De La Tasquita me quedo con el tartar de solomillo a la pimienta y de La Cárcava con el popeye o el montadito de cruceta, no sé, cada vez que voy pido una cosa diferente porque hay tanta variedad...», duda.. De Los Ilustres destaca las mollejas. «Cuando voy hay que pedirlas sí o sí», reconoce. Sin olvidarse del restaurante Matamales, junto al Mercado del Val. Aquí escoge la ensaladilla, las rabas y los brioches de chipirones.

Para tomar un café o un refresco tranquilamente, el entorno ideal de Laura López es la Plaza Mayor, especialmente en las terrazas de Lion D'or y La Banque. «Busco cuando puedo un rayito de sol», confiesa. Y para desayunar (reconoce que cada vez le gusta más salir durante el día) prefiere el barrio de Villa del Prado, concretamente los bares Villa del Prado, Mestizo, Marieta y Karibu. «Justo ayer he ido al Mestizo con mi madre, porque ponen muy rica la tostada de jamón con tomate y aguacate. Hay diferentes opciones de tortilla rellenas, dulces... además de estar rico, creo que la relación precio-cantidad está muy bien. Al Villa del Prado voy mucho, trabajan el marisco y el pescado, aparte del menú del día, así que lo típico es pedir unas rabas o un pincho de pulpo», aconseja. Fuera del barrio de Villa del Prado, en el centro, recomienda otro bar para cafés y desayunos «muy ricos»: El Murmullo, junto a la Plaza de Santa Cruz. «Su café está buenísimo y tienen tortitas, yogur con muesli, fruta... desayunos fit y no tan fit para darte un capricho».

Y para compartir una ocasión especial con la familia, su refugio son las bodegas de Fuensaldaña. «Algún domingo, cuando hay algo especial que celebrar o simplemente si nos apetece ir a comer un poco de lechazo... es nuestro lugar familiar, donde vamos desde siempre», explica.

Laura López es entrenadora del Club Fabio Nelli y forma parte del equipo Nacional Junior. Por eso, una parte esencial de su trabajo es viajar para acudir a competiciones. «Estoy mucho tiempo fuera y me atrevo a decir que Valladolid es de los sitios en España donde mejor se come», defiende. «Este verano, después de diez años, he conseguido poder parar en verano. El Campeonato de Europa es a finales de junio y coincide con un Campeonato de España, que se celebra aquí en Valladolid. Luego terminamos la temporada el segundo fin de semana de julio con un Campeonato de España en Canarias y descanso hasta que nos incorporemos a finales de agosto para preparar la exhibición de ferias. Va a ser la primera vez que descanso un mes entero, ni me lo creo», asegura.

