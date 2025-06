Ana Garcés: «Me encanta el ambiente de la zona de La Catedral y comer de picoteo en Los Ilustres»

Rebeca Alonso Valladolid Domingo, 8 de junio 2025, 08:36 | Actualizado 10:02h. Comenta Compartir

La actriz vallisoletana Ana Garcés aún está asimilando el éxito de su personaje Jana Expósito en la serie de TVE 'La Promesa'. Tras más de 500 capítulos, se despedía de la ficción abrumada por el cariño del público con la inesperada muerte de Jana, una noticia que no encajaron nada bien los seguidores más fieles. «Todavía llegan mensajes de espectadores», confiesa. A pesar de su carrera meteórica (acaba de ser galardonada con el Premio Racimo 2024 de las Artes Escénicas y el Premio Extraordinario TALÍA 2025 de Castilla y León), Ana Garcés puede darse un paseo por la zona de La Catedral, su preferida, y tomarse algo sin que la persigan demasiado los flashes y los autógrafos. No viene tanto como le gustaría desde que se mudó a Madrid hace cuatro años por su profesión pero Valladolid es su casa, el lugar donde se siente cómoda y se relaja. «Mi mayor agobio es que tengo que ver a mucha gente en muy poco tiempo, pero me encanta estar en Valladolid, desconecto un montón y la gente siempre me trata fenomenal. Aquí estoy muy tranquila y me lo paso genial», asegura.

Ampliar La actriz vallisoletana Ana Garcés en la terraza de Los Ilustres. Rodrigo Ucero

Ana Garcés reconoce que le encanta tapear, sobre todo en Los Ilustres. «Es uno de los lugares donde más voy a comer de picoteo y que más recomendaría. Lo que más me gusta es cómo está decorado, su terraza frente a la catedral y la comida, que está súper bien y a muy buen precio», valora. También suele frecuentar El Farolito y La Cárcava (no se resiste a sus mini hamburguesas). «Ahora se lleva mucho esto del tardeo y del terraceo y aquí hay mucho ambiente tanto por la mañana como por la tarde», resalta. Otro de sus imprescindibles es El Corcho, por sus croquetas, y en general los establecimientos de la Plaza de Martí y Monsó.

Su plan perfecto para darse un «capricho» con su familia es disfrutar de un buen lechazo en una bodega, especialmente en las de Boecillo. «Para mí es un lujo y algo muy de Valladolid», aprecia. También destaca el restaurante El Peral, por su cocina «maravillosa». Y cuando le apetece algo exótico, escoge el restaurante mexicano Cantina La Puñeta, en el barrio de Covaresa. «Tenemos una tradición en mi familia, siempre vamos allí a celebrar los cumpleaños».

Para tomar algo, en su lista aparecen el bar el Unamuno de Covaresa, La Española Cuando Besa, el Pasaje Gutiérrez, el Kafka y el Berlín, del que guarda una curiosa anécdota. «El Berlín lo fundó mi tío junto con su mejor amigo. Los dos eran pintores: en el piso de arriba pintaban y abajo tenían el bar. Luego mi tío falleció y el bar se lo quedó el amigo pero en la puerta hay una placa de recuerdo y aparece la firma de mi tío. Mi familia ha ido un montón, sobre todo mi tía. Es un lugar que me encanta y además suele acoger muchas exposiciones de artistas emergentes de Valladolid». Además de esa conexión con la hostelería, su familia también está vinculada al mundo del vino. «El pueblo de mi madre es Rueda y mi padre era el gerente de una bodega en Toro. A mí lo que más me gusta es un buen Rueda», confiesa.

Ampliar Placa en homenaje al tío de Ana Garcés en el bar Berlín. El Norte

Ana Garcés estudió el Bachillerato de Arte en la calle Leopoldo Cano, frente al Teatro Calderón. En esa época acudía al Bar Kalathos en busca del «mejor pincho de tortilla del mundo», título que defiende a capa y espada. «No he probado mejor tortilla en ningún sitio. Con cebolla y jugosa, que es lo que me gusta», recalca. En cuanto a su infancia, si tiene que escoger un lugar que condense sus recuerdos lo tiene muy claro: El Campo Grande. También el entorno de la Plaza Mayor y saborear un helado de Iborra en verano.

Entre sus proyectos inmediatos figura el ensayo para la obra 'Panorama desde el puente', de Arthur Miller, que la llevará en enero de 2026 a las tablas del Teatro Calderón junto a los actores José Luis García Pérez, Francesc Galcerán, Pablo Béjar, María Adánez e Inma Almagro, ocasión que aprovechará para ser embajadora de su tierra. «Valladolid es una ciudad preciosa que tiene muchísima historia, monumentos maravillosos... y se come fenomenal. Todos los actores que vinieron a los Premios Goya o a la Seminci siempre dicen que aquí se come muy bien», sentencia.

La próxima semana El domingo 15 de junio conoceremos el plan favorito de la olímpica vallisoletana Laura López Valle, medalla de plata en natación sincronizada en los Juegos de Pekín 2008.

