Fran el Chavo: «Las colas de langostinos del Brasilia tienen 50 años y son la bomba»

«La primera vez que entré aquí fue con mi suegro, que en paz descanse», recuerda el cómico vallisoletano Francisco Javier Castrillo Herrero, conocido como Fran el Chavo, en el bar Brasilia, en pleno corazón del barrio de La Rondilla. «Crecí en este barrio, lo he mamado. Ahora vivo en Geria, porque tengo alma de pueblo, pero vengo los fines de semana para visitar a mi familia. Y este lugar tiene algo que es la bomba: las colas de langostinos rebozadas. Con un Cigales y unas colas de langostinos estás alimentado», asegura. Nieves prepara esta delicia con «tempura casera» para los viernes, sábados y domingos, pero el pasado miércoles sabía que vendría el humorista y le sorprendió con una ración tras confesarle que se cocinan en el bar desde hace medio siglo. «¡Estas colas de langostinos llevan 50 años existiendo y son maravillosas!», valora.

Ampliar Colas de langostinos rebozadas en tempura del bar Brasilia en el barrio vallisoletano de La Rondilla. José Carlos Castillo

Para Fran el Chavo, La Rondilla es sinónimo de bares de tapas donde se reúnen las familias y nacen amistades. «Recuerdo de pequeño ir con mis padres los sábados a hacer la ronda de bares: Rosa, Garrido, Luis el Yeye, La Esquinita, Brasilia, Blayan, Amador, La Orensana, Tiboli, Trébol... cada uno tenía algo característico. Por ejemplo, el La Orensana la oreja. El bar Garrido, que ya no existe, tenía las crestas de gallo que a mí me daban terror. Yo no me como ni la de un punki», bromea. También recomienda las patatas cazurras del bar La Herminia. «Yo creo que en cualquier bar al que vayas de La Rondilla tienes algo para tapear», asegura. Y para acompañar sus tapas preferidas, nada mejor que un vino, sobre todo «un Rueda verdejo o un Cigales fresquito. El tinto me gusta pero no tanto para tapear», matiza.

Del centro de Valladolid, Fran el Chavo destaca La Sepia. «Es el lugar al que llevaría a alguien de fuera para que conociera algo típico de la ciudad. Me gusta mucho, se come muy bien. Iba mucho de pequeño porque mi padre era reacio a llevarnos a hamburgueserías», explica. Otro establecimiento que le trae recuerdos de su niñez es el restaurante El Barrio, en el Camino Viejo de Simancas. «Los fines de semana, cuando volvíamos del pueblo, mi padre nos sacaba una tortilla maravillosa de El Barrio. Sigo yendo mucho», asegura.

En la provincia, recomienda la pizzería La Góndola en Tordesillas. «Es una pizza diferente, a nosotros nos encanta por la masa, los ingredientes, el trato... además si al día siguiente la vuelves a meter en el horno sigue estando tan buena», asegura. «Y tengo que decir otros dos lugares donde se come también muy bien: en casa de mi suegra y en casa de mi madre. Lo que pasa es que no van a dejar entrar a mucha gente», bromea.

Ampliar Pizzas de La Góndola, en Tordesillas. Instagram

Fran el Chavo muy cafetero pero para tomar algo con un amigo elige sin dudarlo El Minuto. «Es un lugar tranquilo, reposado, ideal para contarle tus cosas a un amiguete». Al preguntarle por el ocio nocturno, su respuesta es rotunda: «¡Tengo dos hijos! Hace que no salgo de copas por Valladolid... yo iba mucho a la zona de El cuadro, que ya no está abierto, y por el Portu, que ahora paso por allí y no hay ni cáscaras de cacahuetes del Su», lamenta entre carcajadas. Además, reconoce que viaja bastante por trabajo. Participa en el espectáculo 'Nano y Nino' con el cómico también vallisoletano Roberto Chapu y actúa en el teatro La Chocita del Loro de Madrid con el monólogo 'Fantastilloso'. «Voy mucho a Madrid y allí, si te compras un bocadillo de jamón en La Gran Vía, en el Museo Don Jamón, casi tienes que dejar medio sueldo. Con eso te puedes ir de tapas con los amigos por cualquier barrio de Valladolid y tomarte un vino en condiciones. Porque allí te ponen un tinto y parece que te lo traen de Narnia de lo fresco que está», remarca para defender la hostelería de su tierra.

