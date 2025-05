Jimenos Band: «El arroz con bogavante de Vinos Merino es el mejor que hemos probado»

Rebeca Alonso Valladolid Domingo, 11 de mayo 2025, 08:41 Comenta Compartir

Vinos Merino, con más de 60 años de historia, ha visto nacer la carrera musical de los hermanos Nacho y Alejandro Jimeno. Ellos amenizaban los ratos de fiesta con canciones en este local cuando estaba ubicado en la calle Leopoldo Cano. Quién iba a imaginar que esos serían los inicios de Jimenos Band, un grupo vallisoletano formado hace 16 años que va ya por su quinto disco y que ha creado una chirigota de Valladolid (en la que mencionan a Vinos Merino) que ha corrido como la pólvora por redes sociales. «Era un sitio muy peculiar porque por las mañanas estaban los señores tomando el vino y por la noche se petaba de chavales jóvenes para tomar calimocho. No había música pero podías hablar, la gente cantaba... era muy bonito. Ahí conocimos a José, el dueño. Y ahora se han trasladado a la calle Conde de Ribadeo. Seguimos viniendo porque nos tratan fenomenal, son como familia», afirman.

Jimenos Band, en Vinos Merino, muestran su botella de vermú y posan junto a José Merino y María Escudero. Rodrigo Ucero

Para Nacho y Alejandro, Vinos Merino es «el mejor bar de Valladolid con diferencia. Y uno de los de toda la vida, que se están acabando. Precisamente tenemos una canción que habla de eso, se llama 'Paso doble de los bares de antaño'». De su carta destacan especialmente el arroz con bogavante. «Es el mejor que he probado, es una maravilla. También nos gustan todos los pinchos, las croquetas, la oreja y las patatas», enumeran. Y valoran que, con tu consumición, te pongan una tapita gratis «recién hecha». Tanto les gusta Vinos Merino a Jimenos Band que siempre se lo recomiendan a todos sus amigos artistas que vienen de fuera, como los actores Loles León y Nacho Guererro. Prueba de ello son las fotos que cuelgan de las paredes del establecimiento de la banda vallisoletana compartiendo mesa con ellos. «Les encantó la comida», aseguran.

Para maridar estos platos, a los hermanos Jimeno les gusta un buen Ribera de Duero. También un vermú, o mejor dicho, su propio vermú. «Cuidado, que solo aquí, en el Vinos Merino, y en pocos sitios más. Fue una idea que tuvimos, hacer una una tirada de botellas no para venderlas sino para tenerlo en lugares como el Vinos Merino o para dárselo a los amigos y luego tuvo tanto éxito que tuvimos que hacer otra. Pero ya lo hemos dejado de hacer porque no nos da tiempo a todo, es imposible. No podemos tener una bodega, ser cantantes, compositores, actores y pintores», cuentan entre risas.

También sienten debilidad por La Parrilla de San Lorenzo, La Ferroviaria, El Molino Rojo y La Sepia. Cuando les apetece otro estilo diferente acuden al Niza, del que recomiendan su provolone y la pizza de trufa. Otro de sus restaurantes favoritos es Trasto. «Teo Rodríguez gana muchísimos premios con sus pinchos. A nosotros nos gusta especialmente el Pucela Roll, es una pasada». Se trata de un rollo de hojaldre relleno de un guiso de lechazo con kare raisu (curry japonés) y terminado con una demi glace y pistachos. Siguiendo con el lechazo, a los hermanos Jimeno les encantan «todos los restaurantes que sirven pincho de lechazo al sarmiento en Traspinedo, pero especialmente el Mesón Molinero. Precisamente el año pasado dimos el pregón de las fiestas del pincho de Lechazo y fue una experiencia muy bonita». Otro lugar de la provincia que frecuentan es Moylan, «el mejor bar de Laguna de Duero».

En cuanto a los rincones que más recuerdos les traen, además de Vinos Merino, lo tiene claro: Cubarsa y Ventorrillo, situados muy cerca de su antiguo instituto, el Gregorio Fernández, y el Zas Zas, ubicado en el barrio donde crecieron: La Rubia. «En el Cubarsa ponen unas patatas muy curiosas de tapa. Y en el Ventorrillo, que ahora creo que tiene otro nombre, he pasado más horas que en el instituto. De hecho, la directora, cuando llegábamos de pirarnos las clases, nos decía: oléis a Ventorrillo», recuerdan entre risas. También recuerdan pedir cubatas en el San Lúcar «por un euro», cubos de calimocho «en cubos de fregar» en El Sena y cerrar una noche larga en Asklepios.

Para ocio nocturno, actualmente sus imprescindibles son La Lupe, por sus espectáculos de música en directo; La Pasión, por sus batidos y combinados; y la ronería Tiki Domingo, donde han creado un vaso tiki precisamente en su honor. «Está muy chulo y preparan unos cócteles impresionantes. Allí grabamos un videclip llamado 'El Pijipi'».

Ampliar Vaso tiki para cócteles de la ronería Tiki Domingo en honor a Jimenos Band. Tiki Domingo

Los hermanos Jimeno no paran. «Estamos en plena gira, que no acaba nunca, y acabamos de sacar el cuarto y quinto disco a la vez. Y estamos preparando el sexto disco y un videoclip. En el cuarto hemos incluido la Chirigota de Valladolid. La verdad es que hacer una chirigota que dure 15 minutos y que la gente la haya acogido así... es que es una pasada. Ha habido vídeos en Instagram con tres millones de visualizaciones. Además nos escribe mucha gente diciendo que son de fuera: Mallorca, Valencia, Barcelona... y que quieren ir a visitar Valladolid solo por la canción». Por todo ello, sacan pecho como embajadores de la ciudad y aprovechan para reivindicar un sueño que les queda por cumplir: «Nos haría mucha ilusión poder tocar en fiestas de Valladolid, y también ser pregoneros». El público, al menos el de Vinos Merino, que disfrutó de su improvisada actuación de un fragmento de la chirigota, apoyó su petición con aplausos. Hay margen hasta septiembre.

