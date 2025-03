Ani Queen: «Me encanta la hamburguesa del gastrobar Kiosko y tapear por Parquesol»

Rebeca Alonso Valladolid Domingo, 9 de marzo 2025, 08:27 Comenta Compartir

Se llama Ana Domínguez pero su público la conoce como Ani Queen. Ese es el nombre que corearon miles de vallisoletanos en la Plaza Mayor durante las últimas fiestas de San Lorenzo durante su actuación, anterior a la de Omar Montes. Cuando recuerda aquella experiencia aún se emociona. «Podría llorar solo al pensarlo. Es un sueño hecho realidad, un sueño», repite emocionada. Vive en Madrid desde hace varios años pero regresa a su ciudad natal siempre que tiene ocasión: «Esta es mi casa», remarca. Uno de sus lugares de referencia en Valladolid es el gastrobar Kiosko, en el lateral del Centro Comercial Vallsur, tanto para desayunar una tosta de tomate natural y aguacate como para poner la guinda a una jornada de cine en familia con una hamburguesa. «He venido muchas veces a cenar con mis padres y mi hermano aprovechando que íbamos a ver una peli en Vallsur. Yo suelo pedir la hamburguesa de carne argentina. Es un lugar muy acogedor, me conocen y me trae muy buenos recuerdos», asegura.

Ampliar Tosta de tomate natural y aguacate del gastrobar Kiosko. José Carlos Castillo

A Ani Queen también le gusta alternar por los bares de su barrio, Parquesol. «Yo soy dulzona así que me gusta mucho ir al Masai, es un 'must', no fallas cuando llevas a gente. Hacen unos batidos espectaculares, a mí en concreto me gusta mucho el avellanas porque sabe como a Nocilla», confiesa. Uno de sus platos favoritos son las patatas bravas, especialmente las que preparan en el Marengo, ubicado también en Parquesol, y en La Mejillonera. «Me encantan, es algo que me ha pegado mi padre», explica.

Otro lugar imprescindible para Ani Queen es El Café de Amable, que forma parte del alojamiento The Book Factory Hostel. «Cuando tenemos conciertos mi equipo siempre se hospeda en ese hostal. Siempre nos han tratado muy bien y nos incluyen el desayuno Además cuando jugaba partidos de voleibol mi padre me invitaba después a comer un sándwich mixto de jamón y queso en El Café de Amable, que parece una tontería porque es algo muy simple pero a mí me encanta», defiende. También le trae buenos recuerdos familiares la Chocolatería del Castillo. «Cuando era pequeña me llevaban por ejemplo si había sacado buenas notas. O cuando mi padre se iba a correr o a dejar a mi madre en el trabajo volvía con chocolate con churros y nos hacía mucha ilusión a mi hermano y a mí. Además a mi abuela le encantaba el chocolate con churros».

En verano disfruta de un buen helado de las heladerías del entorno de la Plaza Mayor. «Soy muy de helados. He ido mucho con mi abuela al llaollao porque somos muy golosas. También me gusta mucho Gelati Ernesto. Y he comprado muchos helados con mis padres en Iborra. Nunca me ha gustado el de chocolate, mi sabor preferido es el de avellana».

En cuanto a sus proyectos, tras el álbum que sacó el año pasado, ahora trabaja en un EP. «Estoy hablando con gente de Valladolid porque quiero que sea un proyecto más de aquí, más de mis raíces, porque al final yo he nacido y me he criado aquí. También quiero que tenga influencia de Castilla y León, porque mi madre es de León y mi padre es de Burgos», adelanta.

