Rosana Largo: «El Figón de Recoletos huele que alimenta a lechazo y leña»

La vallisoletana Rosana Largo se define como una «artista multidisciplinar». Pinta, diseña piezas únicas de ropa como el vestido que lució la ministra Ana Redondo en los Goya celebrados en Valladolid y es la directora del Pasaje de los Cuentos de Urueña (Valladolid) y del Museo de los Cuentos y la Ciencia en Paredes de Nava (Palencia).

Reconoce que tiene «el corazón partido entre Valladolid y Palencia», y aunque su obra ha adquirido categoría internacional con frecuentes exposiciones en el extranjero, ella sigue siendo muy de su tierra. Estas raíces también las demuestra en su gusto gastronómico, que se orienta a los sabores tradicionales de Castilla y León.

Por eso, uno de sus restaurantes favoritos es El Figón de Recoletos. «Es un distintivo de Valladolid. Ya solamente su ubicación en la Acera Recoletos, una de las calles con más historia de Valladolid, es impresionante», valora.

Ampliar Lechazos en el horno de leña del restaurante El Figón de Recoletos. Rodrigo Ucero

De la carta de El Figón de Recoletos destaca su plato estrella, «el lechazo castellano con la elaboración clásica, que es la mejor, en horno de leña. Cuando entras ya huele como a leña por la puerta. Ese dicho de 'huele que alimenta'... aquí se cumple, porque yo siempre que paso por la Acera de Recoletos veo estos edificios históricos y noto este olor tan característico que me rememora ese abolengo castellano tan maravilloso», describe.

Otros de sus restaurantes preferidos son La Parrilla de San Lorenzo, Trigo y Los Zagales. «La Parrilla de San Lorenzo sigue esa línea tan característica nuestra de comida tradicional con un lechazo asado también delicioso. En los Zagales hay unos pinchos elaboradísimos, me gusta especialmente el Obama en la Casa Blanca. Y de la cocina de autor de Víctor del restaurante Trigo disfruto de cómo llegan a elaborar los platos, de cómo te exponen el producto de temporada y de la calidad de todo lo que sirven», resalta.

También frecuenta el bar La Sepia, por su «maravillosa» sepia que «también ponen para llevar» y por la «inconfundible» mayonesa que acompaña al plato. «Todos los hijos decimos que la mejor mayonesa es la que prepara nuestra madre y a mí la de este bar me recuerda a la que hace la mía. Es un clásico de esta ciudad», sentencia.

Para tomar un café, o en el caso de Rosana Largo un descafeinado, reconoce que tiene muchos rincones favoritos y que se los suele asignar a un amigo o familiar en concreto. «Así es nuestro sitio particular», explica. Entre sus imprescindibles destaca el Sesentta de la Acera de Recoletos, Amberes, Granier, La Pícara y el Pasaje Gutiérrez. «Recuerdo que la primera vez que exporté una de mis obras a Nueva York y me otorgaron el Premio Ciudad de Nueva York me enteré en la cafetería Granier del Paseo de Zorrilla. Me gusta porque mis abuelos vivían enfrente y al mirar por la ventana me vienen muchos recuerdos. Fui a tomar un cafetito y un croissant y cuando me dieron la noticia pensé: ¡Qué suerte me ha dado esta cafetería!», rememora.

Hasta en los postres Rosana tira por su tierra: escoge la tarta de San Lorenzo, un postre que toma su nombre del patrón de Valladolid elaborado con una base de hojaldre, crema de naranja y bizcocho de chocolate. «Nos interesa proyectar más lo nuestro, porque se pierden tradiciones como los trajes regionales castellanos tan preciosos que yo he llevado con muchísimo orgullo, por ejemplo, a Dubái. En casa del herrero cuchillo de palo, estamos demasiado acostumbrados a tener cosas tan buenas como nuestra cocina, nuestro patrimonio tan amplio y tan rico de Valladolid, una ciudad que fue capital de España. Tenemos verdaderas maravillas aquí como la gastronomía, que debemos promocionar al máximo», defiende.

