Luis Mariano Minguela: «Los callos y arroces de Dámaso son extraordinarios»

Rebeca Alonso Valladolid Domingo, 2 de febrero 2025, 08:44

Luis Mariano Minguela nació en Frumales (Segovia) pero es vallisoletano de adopción. Fue alcalde de Laguna de Duero y ostenta el honor de ser el segundo futbolista con más partidos en la historia del Real Valladolid (448), solo por detrás de Alberto Marcos (471) y empatado con Pepe Moré. Disfruta de la gastronomía de la tierra aunque reconoce que tiene que cuidar su corazón. «De vez en cuando me doy un capricho como un plato de callos de Dámaso, son extraordinarios», reconoce. Y es que es cliente del chef Dámaso Vergara desde hace muchos años, cuando regentaba el restaurante La Loba Parda en Urueña. «Después se trasladó a Puente Duero y, finalmente, al Club de La Galera. Creo que es uno de los restaurantes más importantes de Valladolid y Castilla y León, y también una referencia a nivel nacional», asegura. Además de los callos, resalta los arroces, ya que «Dámaso los borda».

Otros restaurantes imprescindibles para Luis Mariano Minguela son Suite 22, El Caballo de Troya, La Criolla, Los Zagales y, finalmente, El Cortijo, en el Pinar de Antequera, por su cocina a la brasa. «El menú de Los Zagales es muy variado y tiene una gran calidad precio. En cuanto a sus pinchos me gusta el 'Obama en la casa Blanca' de los Zagales, que es un clásico, pero he probado el 'Chupa-Chups Kojaz', que lleva perdiz y a mí me encanta... ¡y está riquísimo!», recomienda. No en vano este original bocado se alzó con el segundo premio en el XX Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid de 2024. «En El Cortijo cocinan muy bien los pinchos de lechazo y los de pollo, además de los pescados, y tienen unas ensaladas riquísimas. Cuando voy allí me siento como si estuviera en casa», asegura. También frecuenta La Viña de Patxi por sus pescados y el Gastrobar Pasión especialmente por sus chipirones.

Pero no solo valora la gastronomía de la capital, ya que muchos de sus bares y restaurantes favoritos se encuentran en pueblo. «He pateado mucho por la provincia por mis años de diputado y hay unos lugares magníficos», asegura Luis Mariano Minguela. Así por ejemplo, recomienda La Commissione, en Arroyo de la Encomienda, que combina pasta y pizzas caseras con carnes y pescados; El Torreón, en Tordesillas, por su foie y carne a la brasa; el Mesón Casa Pedro, en Herrera de Duero, por su lechazo y chuletillas; y el Mesón de Pedro, en Matapozuelos, también por su lechazo y sus pinchos de conejo, entre otros.

En cuanto al vino, le gusta el tinto Ribera del Duero y Toro y el blanco Godello, pero sobre todo se declara un auténtico «fanático de los vinos que elabora la familia García: los Mauros, los San Román... ahora hacen unos vinos en La Rioja también llamados Baynos. Todos de una calidad extraordinaria», remarca. También destaca los caldos de Pago de Carraovejas y Vega Sicilia.

La próxima semana El domingo 9 de febrero conoceremos el plan favorito del actor vallisoletano Alberto Velasco, quien participa en el exitoso musical Los Pilares de la Tierra en la Gran Vía de Madrid.

