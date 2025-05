Roberto Chapu: «Las patatas a la importancia de Los Ilustres siempre caen con los amigos»

Rebeca Alonso Valladolid Domingo, 4 de mayo 2025, 08:26 Comenta Compartir

El humorista y actor vallisoletano Roberto Chapu entra por la puerta de Los Ilustres a media mañana, pide una caña y, en cuestión de segundos, ya le ofrecen su tapa favorita: patatas a la importancia. «Siempre caen con los amigos», confiesa. Y es que este lugar es su punto de encuentro para tomar algo con su gente, tanto para tapear en la barra como para subir a la planta de arriba y disfrutar de una cena o comida, casi siempre en una mesa del fondo, con vistas privilegiadas a la Catedral y un buen guiso de rabo de toro en su plato. «Recuerdo que cuando yo era un chaval este local era la sala de los billares. Luego estuvo décadas cerrado y yo siempre que pasaba por la puerta pensaba que era una pena... y mira ahora, este sitio ha contribuido a revitalizar la zona. Me gusta la carta en general, creo que ya he probado todo de tantas veces que he venido... pero además hay que destacar la amabilidad de los profesionales que trabajan aquí, que siempre nos tratan fenómeno», asegura.

Roberto Chapu disfruta de una caña y unas patatas a la importancia en Los Ilustres. Aída Barrio

Otro de sus imprescindibles es el Jero, porque «de pinchos no tiene rival, es insuperable. Han abierto otro local muy cerca de Los Ilustres aunque la verdad yo soy más de ir al clásico, el de la calle Correos. Siempre está lleno pero, no sé, será que me gustan las aglomeraciones», bromea. También frecuenta El Farolito, la Sepia, que es «de visita obligada», y La Tasquita, donde suele pedir solomillo al Roquefort. Además, hay dos lugares muy especiales para él no solo por la comida, sino porque le traen muy buenos recuerdos. En primer lugar, el bar Cubarsa. «Iba mucho cuando estudiaba en el Gregorio Fernández y sirven unas patatas maravillosas» , asegura. Y, en segundo lugar, el Mesón Don Pelayo, en el polígono de San Cristóbal. «Allí le pedí matrimonio a mi mujer. Está muy bueno el chuletón y el lechazo», resalta. También aconseja probar el lechazo que cocinan en el Mesón Pedro, en Herrera de Duero.

Roberto Chapu se crio en Parquesol pero actualmente vive en Valoria la Buena, un pueblo que «tiene mucho peligro. Habrá unos 700 habitantes pero no falta oferta de gastronomía ni de ocio», asegura. Recomienda tres restaurantes: Concejo, del que destaca sus carnes, El Pilar, por sus gambas al ajillo y A. Gaona, del que se queda con su pulpo.

Chapu tiene claro cuál es su debilidad: «una de las cosas que más amo es la tortilla de patatas». Para probar «la mejor» elige sin duda Bodega Paco, en el barrio de Las Delicias. «Es un clásico, un negocio familiar que ha ido pasando de generación en generación. Tiene bastantes más años que yo». También disfruta de la tortilla de patatas de Tigo y Migo, junto a San Pablo, y... de la de su casa. «Soy cocinillas. No es que haga muchas cosas pero una de ellas es la tortilla de patatas. Está feo que yo lo diga pero me sale muy bien», asegura con una amplia sonrisa.

Humorista, monologuista y actor, Roberto Chapu no para de trabajar. «Ahora quedan de salir un par de proyectos de series de televisión en los que participé. Con los monólogos afortunadamente no paro, viene el verano cargadito y estaremos otro año más en 'Lo de Ferias' con toda esta cuadrilla de Valladolid: J. J. Vaquero, Clavero, Matilla, El Chavo... y un elenco más amplio con Bea, el Negro e Inés. Y sigo girando con Fran el Chavo con Nano y Nino, donde hacemos de un dúo de abueletes. Volveremos a Valladolid en noviembre», promete.

