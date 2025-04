Álvaro Gimeno: «Comer en el Corral del Rosarillo tras dar el pregón de las Siete Palabras es una tradición»

Rebeca Alonso Valladolid Domingo, 13 de abril 2025, 08:22 Comenta Compartir

La vida del vallisoletano Álvaro Gimeno está marcada por una doble tradición familiar. La primera, la de ser abogado al igual que su abuelo y sus padres. La segunda, la de ser el pregonero del Sermón de las Siete Palabras, como su abuelo (empezó en 1945) y su padre, cada Viernes Santo en Valladolid desde hace 33 años. El bar y restaurante El Corral del Rosarillo es testigo de ambas. Está ubicado muy cerca de su despacho, Vela Abogados, y de su casa, por lo que suele acercarse para tomar un pincho de tortilla. Además, es el lugar que escoge desde que abrió en 2012 para celebrar una comida de familiares y amigos cada año al terminar el Sermón de las Siete Palabras. «Los parroquianos que venimos aquí de lunes a jueves agradecemos que siempre, con cualquier consumición, te ponen un pincho de tortilla recién hecho y realmente rico. El fin de semana se convierte en un sitio muy animado pero entre semana estamos aquí los que vivimos por la zona y es un lugar de parada obligatoria. También merece la pena venir a comer, ya sea el chuletón cortado en tiras, que se llama tagliata, o el pollo frito, que es lo más conocido. Parece muy sencillo, pero muchas veces lo sencillo es realmente lo excepcional», opina.

Pincho de tortilla, pollo frito con patatas, pimientos y huevos y carne tagliata del Corral del Rosarillo. Rodrigo Jiménez / Instagram

Otros de los establecimientos imprescindibles para Álvaro Gimeno se encuentran cerca del Corral del Rosarillo, en San Martín, una de las zonas que más le gustan. De allí destaca La Trinchera, «por las tapas que pone, como la de morcilla con pimientos caramelizados de El Bierzo, y sus vinos muy selectos», La Zalamera, «un bar de toda la vida para comer, cenar o chatear con una tortilla de patata muy rica» y La Tartana, «con una barra increíble y una cocinera que prepara unos guisos espectaculares».

Suele finalizar su ruta habitual en el entorno de la Catedral. Destaca Los Ilustres, «como restaurante o como bar de tapas», La Cárcava, porque tiene «de los mejores vinos que sirven en Valladolid» y por sus tostas, como «la de jabalí, que es una de las clásicas, la de champiñones o una de las nuevas, como la de Mortadelo», y el Farolito, con «buenas copas, buena terraza y buen ambiente».

Álvaro Gimeno siente debilidad por la comida asturiana. Para disfrutar de una sidra y de un buen cachopo recomienda la sidrería-asador El Topín Fartón, en Arroyo de la Encomienda, y El Fíu Topín Fartón, en el barrio de Covaresa. «Ambos son de los mismos dueños y merece mucho la pena ir», asegura.

Ampliar Cahopo de la Sidrería-Asador El Topín Fartón, en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). Instagram

Otra opción es disfrutar de un buen plato en su casa. «Quizá me gusta mucho cocinar porque me gusta mucho comer. Desde hace veinte años tengo la costumbre de frecuentar ciertos establecimientos solo por el buen producto que sirven y también de acercarme al Mercado del Val a comprar, especialmemente carne, y preparar algo yo mismo», confiesa.

Álvaro Gimeno, en el Pregón de las Siete Palabras del año 2023 y en blanco y negro en el año 1997. Carlos Espeso (2023) y Gabriel Villamil (1997)

Álvaro Gimeno no había alcanzado la mayoría de edad cuando en 1992 se convirtió en pregonero de las Siete Palabras por primera vez, tomando así el relevo de su abuelo y de su padre. Desde que abrió El Corral del Rosarillo en 2012 lo eligió para celebrar una comida con los familiares y amigos con los que comparte este importante cometido cada Viernes Santo en Valladolid al finalizar el Sermón. «Empezamos a las ocho y media de la mañana y recorremos a caballo todo Valladolid declamando el soneto. Es muy llamativo oír los cascos de los caballos y el toque de corneta que anuncia cada parada, vernos vestidos con el hábito de la Orden de Santiago... es muy significativo. Convocamos a la gente para que acuda a la Plaza Mayor, donde se pronuncia el sermón de las Siete Palabras. Cuando acaba, sobre las doce, guardamos los caballos y todo el equipo que me acompaña y me ayuda con detalles como la vestimenta o el avituallamiento viene conmigo a comer aquí. Es una tradición».

La próxima semana El domingo 20 de abril conoceremos el plan favorito de la coreógrafa, bailarina y modelo vallisoletana Lola Eiffel, creadora de la 'Lola Eiffel Company' y del Certamen Internacional de Danza Contemporánea de Valladolid.

Comenta Reporta un error