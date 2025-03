Alberto Velasco: «Los platos tradicionales castellanos me conectan con mi tierra»

El actor y creador de escena Alberto Velasco lleva casi 20 años viviendo fuera de Valladolid pero no suele pasar más de dos meses sin pisar su pueblo: La Cistérniga. A veces incluso realiza viajes relámpago en AVE para comer con su familia, tomar café y volver a Madrid en el último tren. Con un nutrido currículum en el que destacan series de televisión como 'Vis a vis' (fue nominado a Mejor Actor de TV Premios Unión de Actores 2019), 'Señoras del Hampa', 'By Ana Milán' y 'Madres' y películas como 'La familia perfecta' y 'Las niñas de cristal', también atesora una amplia experiencia en el teatro. De hecho, su última visita a Valladolid se ha debido a su trabajo en la obra 'Tiresias' en el teatro Calderón, donde ha coincidido con otros tres actores vallisoletanos: Óscar de la Fuente, Alfredo Noval y Paula Mendoza. Ha aprovechado el hueco del mediodía entre ensayos para festejar los cumpleaños de su padre y de su hermana en su restaurante favorito: Los Doce Arcos, en Traspinedo. Para su familia, comer allí en ocasiones especiales o para reunirse es toda una tradición. «Todos los cumpleaños los celebramos en este restaurante, que además nos queda cerca de La Cistérniga. El plato estrella son los pinchos de lechazo cocinados con brasas de sarmiento de la vid y esto, la comida tradicional castellana de siempre, me conecta totalmente con mi tierra», asegura.

Ampliar Pincho de lechazo del restaurante Los Doce Arcos de Traspinedo. Rodrigo Jiménez

Alberto y su familia siempre piden lo mismo en Los Doce Arcos: «Un par de ensaladas, raciones de morcilla, chorizo... y de croquetas si viene mi hermana. Luego los pinchos de lechazo y de postre algo que encanta: la nata montada, que montan aquí, con nueces que han sido caramelizadas precisamente en una empresa de La Cistérniga. Me han explicado en el restaurante que son especiales, que no es fácil garrapiñarlas sin que queden blandas o rancias, y estas quedan crujientes y perfectas. Todos los productos que utilizan son de la zona, algo que a mí me parece muy importante. Al igual que el ambiente y el trato, son muy amables», valora. Algo que atestigua Julio César García, quien lleva el restaurante junto con sus cuatro hermanos. «Nos preocupa más cuidar a los clientes de toda la vida que conseguir gente nueva», asegura agradecido a Alberto por su fidelidad. Fueron sus padres quienes abrieron este negocio que en junio cumplirá 40 años.

Alberto Velasco destaca el alto nivel de la cocina de los restaurantes de los pueblos vallisoletanos. «Tenemos una hilera de restaurantes buenísimos, muchas veces asociados a las bodegas. Peñafiel, Quintanilla, Sardón... toda esta zona me toca. También los de Tierra de Pinares. Me gusta sobre todo cómo cocinan los cuartos de lechazo. Hay muchos restaurantes pequeñitos de tradición familiar que han dado de comer a varias generaciones y que creo que debemos apoyar», remarca. Y aprovecha para romper estereotipos sobr eel carácter de los vallisoletanos. «Me da mucha rabia que a veces se tenga ideas preestablecidas sobre nosotros. Somos gente amable. A veces el frío hace que queramos ir a nuestras casas y vayamos un poco recogidos por la calle pero eso no significa que seamos antipáticos. En general nos gusta mucho estar en familia, compartir con los nuestros y eso es lo que hago hoy aquí, compartir con los míos», reivindica.

En Valladolid capital reconoce que le gusta más comer de pinchos. Sus imprescindibles son La Mejillonera, por «las patatas bravas con esa salsa que nadie sabe cómo la hacen pero que engancha», La Sepia, La Cárcava. Cuando le apetece comer sentado opta por el Niza. Para tomar un café, apuesta por El Cafetín y la Taberna Calderón, situada frente a la entrada de artistas del Teatro Calderón. «José nos trata fenomenal a los actores y además hay cocido los jueves, que es una maravilla. Tiene también un pincho de tortilla que está espectacular. Es como estar en casa, yo se lo recomiendo a todos los compañeros que vienen a actuar aquí», aconseja. En los momentos de ocio nocturno suele frecuentar los bares Kafka, Desierto Rojo y Berlín, «el bar teatrero por excelencia», donde solía alternar con sus compañeros de la Escuela Superior de Arte Dramático.

Alberto Velasco confiesa que no puede decir que no a un buen postre. Por eso, suele aprovechar los viajes a ciudad natal para comprar una caja de pastas elaboradas por las monjas de Tordesillas. «Recuedo que antes iba mucho al torno de las monjas de la calle Teresa Gil a comprar una caña de chocolate, un pepito... estaba todo riquísimo», añora. Para ocasiones especiales se declara fan de la «fina» confitería Maro Vallés.

En La Cistérniga, frecuenta el bar Sonia, del que recomienda las patatas ali oli. «Vamos muchos domingos a desayunar en familia, el croissant a la plancha está buenísimo». Tras vivir en grandes ciudades, Berlín, Barcelona y, actualmente, Madrid, Alberto Velasco echa de menos el tipo de vida que disfrutó al criarse en un pueblo. «Los artistas, que a veces no encontramos nuestro lugar en nuestra ciudad de origen, nos vamos fuera y al mirar para atrás te das cuenta de la suerte que has tenido de crecer en un sitio como La Cistérniga, un sitio pequeño, amable, en el que lo teníamos todo a mano. Podíamos viajar a la ciudad en autobús en un momento. Mi madre era una figura conocida del pueblo porque era la quiosquera. Ella heredó el quiosco de mi abuela Alejandra y mi padre también es de allí de toda la vida. Hay algo de esa vivencia de pueblo que me ha acompañado siempre. Me gustaría volver a algo así algún día», añora.

