Alfredo Noval: «Cuando vengo a Valladolid no puede faltar un caldo con un miguelito del Sarmiento»

El actor Alfredo Noval se ha criado junto a un horno de leña en Medina del Campo. Allí sus padres regentaron durante muchos años un restaurante donde asaban lechazos y cochinillos, por lo que ese olor y el sabor tan característico de estos platos castellanos le trasladan a su infancia. Vive en Madrid desde hace unos diez años pero vuelve con frecuencia a visitar a su familia y a su pareja, también vallisoletana. Otro motivo de sus viajes a Valladolid es el trabajo, ya que actúa a menudo en el teatro Calderón, que el artista califica como «uno de los mejores de España». Por eso no es de extrañar que dos de sus bares favoritos se encuentren muy cerca de este referente cultural. En primer lugar, el bar Sarmiento. «Me encanta venir aquí y tomarme un caldo en invierno, que es de las cosas que más me gustan, y acompañarlo con un miguelito. Y si puedo cerrarlo con un vino y un jabuguito, sería lo perfecto. Es el menú que no puede faltar cuando vengo», asegura. También frecuenta la Taberna Calderón, un lugar que se ha convertido en un oasis para los actores que trabajan en el teatro, a escasos metros del establecimiento. «Vamos donde José porque es el bar que más cerca está y ya tenemos mucha confianza con él. Nos encanta tomar el café y el pincho de tortilla allí», recomienda.

Otros de sus imprescindibles son El Corcho, por sus famosas croquetas, La Sepia, el Jero, donde siempre pide el canapé de gulas, y el GastroLAVA. «Mi chica es vegetariana y vamos mucho al GastroLAVA por su oferta vegetariana, allí siempre acertamos. También me gusta la atención, que los camareros siempre te atienden con una sonrisa, igual que ocurre en el Sarmiento. Ese detalle supone casi el 70% de la decisión de volver a un local,», asegura. De la carta del GastroLAVA destaca las alcachofas confitadas. «La última vez las probamos y no pedimos otra ración porque ya era demasiado, pero hubiéramos comida más», asegura. Y de postre, confiesa que no se puede resistir a los pasteles de la Confitería Bravo.

En cuanto al vino, reconoce que disfruta mucho del Rueda y del Ribera de Duero, pero para ocasiones diferentes. «Creo que el vino tiene su momento. A mí me gusta mucho el de Rueda, sobre todo el verdejo, pero más en la mañana o el mediodía, para la hora del vermú. Pero prefiero un tinto Ribera a la hora de comer, especialmente para acompañar un lechazo o un chuletón, claro», puntualiza.

Noval, ganador del Premio de la Unión de Actores 2023 al Mejor Actor Protagonista de Teatro y nominado como Mejor Actor en los Premios Max 2023, también aprovecha sus visitas a la ciudad para alternar con sus amigos en una ruta nocturna que ya se ha convertido en una tradición. «Cuando vivía aquí era mucho de salir por Cantarranas pero ha cambiado y ya no están los mismos bares. De esa época sigo manteniendo el ir al Berlín, no falla. Y en los últimos años conocí el Kafka, me gusta mucho la música que ponen, va bastante conmigo. Solemos terminar la noche en el Desierto Rojo».

La última vez que Aldredo Noval se ha subido a las tablas del teatro Calderón de Valladolid ha sido con la obra Tiresias, en la que ha coincidido con otros tres actores vallisoletanos: Óscar de la Fuente, Alberto Velasco y Paula Mendoza. «Ha sido una gozada porque además es la primera vez que hemos trabajado juntos, una casualidad muy bonita. Ya les conocía personalmente pero no dentro de las tablas. Actuar los tres en casa y ver que el teatro estaba lleno... ha sido alucinante», afirma emocionado.

