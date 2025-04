Lola Eiffel: «Cuando pruebas un bocado de 5 Gustos nunca sabes qué te vas a encontrar»

Rebeca Alonso Valladolid Domingo, 20 de abril 2025, 08:29 Comenta Compartir

No es casualidad que el restaurante favorito de la bailarina y coreógrafa Lola Eiffel esté regentado por una mujer: Palmira Soler, el alma de 5 Gustos. «Casi todos mis espectáculos están dedicados a las mujeres así que, ¿cómo no venir a un restaurante regentado y dirigido por una mujer?». Creadora de la 'Lola Eiffel Company' y del Certamen Internacional de Danza Contemporánea de Valladolid, su trabajo es reivindicativo, valiente y creativo, cualidades que busca también en la gastronomía. Por ello valora tanto la mezcla de sabores y la vanguardia de la cocina de 5 Gustos. «Cuando te metes la cuchara en la boca nunca sabes qué te vas a encontrar. Sus arroces son maravillosos, y también los bombones de morcilla y las alcachofas confitadas, por ejemplo, aunque suelo pedir que me preparen lo que quieran. Yo que soy alérgica al gluten aquí encuentro muchísima variedad y siempre me tratan súper bien. Suelo venir habitualmente a tomar un vino y un pincho pero también siempre que celebro algo especial o viene alguien a visitarme. Es de esos lugares que nunca fallan», asegura.

Para maridar estas delicias, Lola Eiffel suele optar por un vino de Abadía Retuerta o un La Planta (Bodegas Arzuaga), aunque reconoce que se deja aconsejar para probar otros. «Me gusta mucho el tinto aunque para la hora del vermú empiezo a tomar también verdejo de vez en cuando».

Otro de sus favoritos es Los Zagales. «Sus pinchos son muy especiales. Mi favorito es el Obama por esa mezcla de sabores de la trufa, el huevo... también he probado el tigretostón, el puro de sardina... y la baguetina de calamares que ahora ya no puedo comer por mi celiaquía», lamenta. Un lugar con bastante oferta adaptada para celiacos es Faroles Rock, del que Lola Eiffel destaca especialmente la 'hamburguesa Punk'. Tampoco puede resistirse a los pinchos morunos del bar Alhambra, premiado con un solete Repsol en 2023. «Está regentado por un matrimonio árabe y se nota en su cocina con esas especias típicas. Además de la carne sirven una ensalada de tomate que sabe realmente a tomate», asegura.

Cuando le apetece algo más exótico acude al Wabi Sabi, en la Plaza Martí y Monsó, del que le resulta imposible quedarse con un solo plato. «Es una cocina japonesa muy trabajada. Yo soy muy de sashimi porque me gusta mucho el pescado crudo pero la verdad es que de ahí me encanta todo», recalca.

Pero Lola Eiffel no solo se mueve por el centro de la ciudad. «Hay que dar de comer al pequeño comercio, a los locales de barrio. Yo soy de La Rondilla y suelo ir mucho al Ruth, en la Plaza Alberto Fernández, por su casquería: callos, oreja... todo cocinado de una forma muy especial. Tengo mi rutilla, que sigue con la Orensana, por su oreja y su pulpo, y el Tívoli. Además cuento con muchos amigos en Las Delicias, allí suelo ir a La Berrea y su especialidad es la parrilla».

Para tomar un café o como ocio nocturno, Lola Eiffel elige su «templo» particular: El bar Morgan, junto a La Antigua. «María José, que es una de las socias junto con David, Javi y Víctor, ha sido amiga mía desde que era súper pequeñita. Pero no es solo por la amistad, es que su café es maravilloso y sirve para estar tranquilo a media tarde o para tomar algo con tus amigos por la noche. Allí me siento segura y me encuentro con mucha gente a la que quiero. Y ponen el rock and roll que a mí me gusta. Es como mi segunda casa», describe.

Bar Morgan, uno de los rincones de Valladolid que más frecuenta Lola Eiffel. Rodrigo Jiménez

Del entorno rural, recomienda el restaurante La Alegría, ubicado en el pueblo de su madre: Fuentes de Ropel (Zamora), un pequeño municipio de menos de 400 habitantes. «Está muy cerca de Benavente y de Valderas. Su cocido es maravilloso, muchos trabajadores de la comarca acuden allí para comerlo entre semana. También su pescado y las zamburiñas», recomienda.

Precisamente la despoblación es uno de los tres temas centrales de 'La Ruta del Silencio', el último proyecto en el que trabaja con su compañía. «La cultura tiene que llegar a los pueblos. Hablamos mucho de la España vaciada pero una cosa es sobre el papel y otra cosa son realmente los hechos», alerta. Los otros dos pilares de esta trilogía escénica son las ciudades, para reflexionar sobre «esa velocidad que llevamos cuando vamos por la calle» y los hospitales, para «unir al paciente, a los familiares y a los sanitarios». Además, continúa con su lucha contra la censura en los espectáculos, algo que ha sufrido en primera persona como artista. «He participado en el programa Carne Cruda reivindicando libertad de creación y de expresión y he entrado dentro de un circuito que se llama la Caja de Resistencia, creado por el Ayuntamiento de Mieres. La cultura es arte pero, sobre todo, es libertad», sentencia.

