Patri de la Fuente: «Soy totalmente carnívora, no como nada verde»

«No me gusta el tofu uh uh uh.... prefiero la carne, por eso esta mierda te la comes tú uh uh uh...», canta la humorista vallisoletana Patri de la Fuente a ritmo de una conocida canción de Shakira sentada delante de unas croquetas de jamón y unas patatas bravas del restaurante El Lagar, en el barrio de Covaresa. Toda una declaración de intenciones sobre sus gustos gastronómicos. «Si esto lo van a ver niños, por favor, comed verde, verduras y demás... pero yo no valgo para eso. En mi monólogo menciono que soy carnívora y me gusta comer mal... pero dentro de comer mal, me gusta comer bien», explica entre risas. Conoció a Israel García, el gerente de El Lagar, en un monólogo y enseguida se hizo fan de su cocina que describe como «algo nuevo pero sobre todo de mucha calidad». Patri de la Fuente no puede resistirse al chuletón, las croquetas y las patatas bravas de El Lagar, que requieren un complicado proceso de elaboración. «Preparamos un puré cremoso con patata roja cocida (que previamente reposa 24 horas en la nevera), mantequilla y cebolla chalota, lo metemos en un molde con forma de cubitos y lo dejamos unas horas en la nevera para que luego no se desmorone. Después lo desmoldamos y por encima añadimos mayonesa de mango, salsa brava ahumada de chile chipotle y crujiente de takis», desvela Israel García.

Chuletón, patatas brava sy croquetas de jamón de El Lagar.

Para probar una carne «espectacular», además de El Lagar, escoge Buenabrasa, situado entre el Cerro de Las Contiendas y el Estadio José Zorrilla. También recomienda «un gastrobar que no te esperas en un polígono». Se trata de La Herrería, en el polígono de San Cristóbal. «Tienen menús del día y un arroz negro riquísimo. Son herreros, todo el mobiliario lo han hecho ellos mismos de forma artesanal. También funciona como bar de copas porque hay ambiente rockero y organizan conciertos los fines de semana», valora. Otros de sus establecimeintos preferidos por sus arroces son La Raíz, en concreto por el arroz negro, y Las Aldabas, por el arroz caldoso con bogavante. En la provincia recomienda el Mesón Casa Pedro, en Herrera de Duero, y el Mesón de Pedro, en Matapozuelos, ambos por su lechazo.

Entre la lista de sus lugares imprescindibles también figuran Los Zagales, La Criolla, La Parrilla de San Lorenzo, La Mejillonera, La Tasquita y Matamales, del que destaca sus croquetas. «En la Tasquita suelo pedirme la tosta de gambas, en Los Zagales el Tigretostón y en La Mejillonera el bocadillo de calamares, con salsa brava por supuesto, no mansa. Es una delicia, en Madrid no me sabe igual», afirma. Sin olvidarse de otro clásico, Don Bacalao, que cambió recientemente de dueño pero conserva su esencia. «Me gusta su bacalao por supuesto pero además probé su pincho de lechazo Taj Mahal y me encantó. Está inspirado en la India, servido en un recipiente con forma de elefante y lleva un toque de curry». Esta elaboración ganó el pincho de bronce del XVII Concurso Provincial de Pinchos de Valladolid.

A la hora de tomar una copa (eso sí, normalmente sin alcohol), elige el Bowie. «Me encanta, me escapo mucho allí a darlo todo. Solemos acabar allí muchas veces los cómicos». También frecuenta Salaveinte, por «ese concepto de cena, copa y discoteca», y La Boutique. Para tomar un café más tranquilamente sus opciones son Selvático, Tarara, y Café del Norte.

También hay muchos establecimientos especiales para ella porque le traen recuerdos de su infancia. «Veníamos mucho al restaurante Mi Casa, cerquita de El Lagar, y a Nueva Choza, sobre todo en comuniones de la familia, que siguen existiendo después de tantos años. Es verdad que los bares a los que iba con mis padres ya están cerrados. Salíamos mucho con mis padres por La Flecha, La Farola, Arturo Eyries, La Rubia y el barrio donde me crié, Cuatro de Marzo. Recuerdo que íbamos mucho a comer las famosas patatas del bar Málaga», añora.

De trabajar en una óptica a presentadora y humorista

Patri de la Fuente, también conocida como Patrisaki, comenzó en los monólogos a raíz de una cena de despedida de un trabajo en una óptica. «Había un pequeño escenario y me subí para dar las gracias por todo y contar algunas anécdotas. El dueño del bar me escuchó y me dijo que estaba organizando un concurso de monólogos, que si quería presentarme. Por entonces yo tenía a mi hijas gemelas de tres años. No me animé a participar pero me propusieron presentar el evento pagándome un poquito y lo hice. De ahí empecé a presentarme a concursos y a ganar o quedar finalista... y Vaquero me invitó a su concurso en su bar, El Rincón del Erizo. Siempre digo que fue mi padrino. Conocí a todos mis compañeros, grabé para Paramount Comedy (ahora Comedy Central) y empezó todo». Se siente muy orgullosa de su carrera profesional de 14 años como comediante sobre todo por haberlo podido compaginar con su familia y con su empresa de eventos y por ser «la única monologuista mujer de Valladolid de stand-up comedy».

