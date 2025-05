La supresión de trenes en Medina deja sin alternativa a los usuarios del madrugador

Faltaban menos de 15 minutos para que saliera desde Medina del Campo el segundo tren de la mañana de los tres que conectan en horario ... matutino, al menos hasta junio, la localidad con Segovia y Madrid, el de las 09.37 horas, sin que en la estación hubiera más tránsito que el de dos personas que se bajaban de un taxi para recoger a un familiar y algún despistado desconocedor de que los Media Distancia hacen parada en el edificio antiguo, ubicada al otro extremo de la localidad.

El personal de la estación, un guardia de seguridad y dos trabajadores del servicio de limpieza, constataban lo que la escena ya hacía presagiar: a este tren, que parte desde Vigo a primera hora de la mañana, apenas suben unas «tres o cuatro personas», aunque la estadística no siempre es exacta. Hay «días de una», otros «de cinco o seis y otros, como este martes, que ninguna, ya que a pesar del tiempo extra que con un retraso de diez minutos que les habría brindado Renfe a los más rezagados, al viaje no se unieron más personas que una interventora y el tren partía sin sumar más viajeros en Castilla y León de los que habían subido primero en Sanabria y después en Zamora para continuar el trayecto hacia Segovia y Madrid, su destino final.

Este horario, escasamente concurrido en Medina a priori pero estratégico para la comarca según ha explicado la Asociación de Usuarios de la Alta Velocidad de Medina del Campo, es una de las frecuencias de la línea que conecta Galicia con Madrid pasando por esta comunidad, en las que Renfe ha anunciado su intención de suprimir las paradas de estas localidades. El órdago ha llegado apenas después de que el regidor de Vigo, Abel Caballero, pidiera el pasado marzo reducir el tiempo que tardan sus conciudadanos en llegar a la capital, cuatro horas y quince minutos, suprimiendo paradas en Medina y Segovia, aunque la medida no beneficie a todos ellos.

Ampliar Los coches en el parking de la estación dan buena cuenta del número de usuarios que viajan a primera hora en línea con sentido Madrid. Rodrigo Jiménez

«Vengo todas las semanas, no me interesa que quiten esta parada, el alcalde de Vigo propone eso para que lleguemos antes pero quizás sería mejor que se haga la línea Ourense Vigo», defiende Serafín García, un veterinario vigués que coge el tren semanalmente para llegar, no siempre a Madrid, sino a otras localidades de las paradas intermedias, como Segovia o Medina, donde bajaba este martes. García, que siendo de Vigo se traslada en coche hasta la estación de Ourense para ahorrarse una hora del trayecto, apunta a que hay otras medidas más efectivas para reducir el tiempo que los gallegos pasan en el tren: «no se tarda tanto en las paradas, se tarda mucho más en tener que ir Santiago y después bajar».

Nadie se tomó enserio la petición de Caballero, por eso la noticia de Renfe pillaba por sorpresa el pasado lunes a las asociaciones de usuarios de Castilla y León, cuando la compañía hizo públicos sus planes. La nota de prensa cayó como un jarro de agua fría en la mesa de trabajo constituida a principios de año con la participación del opeador ferroviario en el Ayuntamiento de Medina, donde precísamente se abordaban cuestiones en relación a la categoría de su estación, de Obligado Servicio Público, lo que imlpica que la compañía ferroviaria tiene que garantizar una oferta mínima de trenes.

«Estábamos en reuniones para que también se tenga en cuenta esa consideración para los usuarios y entre medias salió la nota. Nos pusímos en contacto con ellos y nos dijeron que no iba a ser para tanto porque iban a ser trenes más grandes, pero el problema son las frecuencias», explica Isabel Hernández, presidenta de la Asociación de Usuarios de Ave de Medina del Campo y Comarca. Por su parte Renfe defendía hace días en un comunicado que la nueva oferta comercial incrementaba en Medina los servicios, en alusión a la incorporación en la línea de trenes S106 con el doble de plazas de los convencionales.

Hernández estima que a diario son unas 75 personas las que cogen esta línea en al estación de Medina en uno u otro sentido, de las cuales su mayoría, en torno a medio centenar, lo hacen a bordo del primer convoy. Los dos siguientes trenes, abocados a desaparecer de la ruta medinense «están de apoyo».

«Medina del campo ya tiene problemas porque está discriminada. Dos vagones del primer tren son de plazas sinergiadas por Segovia, lo que supone que tenemos que esperar a que alguien anule su billete para poder cogerlo. Vas aplicando mil formulas para llegar a tu puesto, por lo que, hasta ahora, si no tenías plaza en ese tren cogías el siguiente», explica Hernández, que valora que estos cambios suponen abocar a la despoblación a un montón de gente «en una zona que no debería perder servicios».

El principal problema es que puede suponer una «saturación» de las plazas del madrugador, que ya de por sí no abarca toda la demanda. «Si no tienes esos dos trenes la gente que acude a Madrid para ir al médico, al aeropuerto o por reuniones de negocios tienen que viajar en el de las siete, por lo que si lo saturas estás quitando plazas para ir a trabajar», razona Hernández, que sotiene que la medida además afectará a las relaciones comerciales de las empresas de Medina y Comarca, ya que la estación «da servicio a otros pueblos de la zona, como Castronuño o Arévalo».

Desde la asociación detallan que de los trenes que parten de Vigo con sentido Madrid a partir de junio se van a suprimir por la mañana dos trenes en Medina, uno a las 9.37 horas y otro a las 10.36 horas, siendo la siguiente frecuencia a la 13.20 horas, por lo que «si hay una huelga o algún incidente no tenemos más opciones de ir trabajar por la mañana».

En sentido Galicia, la restructuración de Renfe deja sin parada en Medina el tren que arribaba en la estación a las 7.15 horas, por lo que los usuarios que se desplacen por trabajo a la zona de Zamora, se quedarán sin el servicio madrugador, saliendo el siguiente tren dos horas más tarde. «No llegarían a Zamora para poder ir a trabajar en ese tren», advierte Hernández, que sostiene que al menos hay ocho personas que utilizan esta frecuencia a diario que conecta ambas provincias y que se quedan sin un servicio que no tiene alternativas de transporte público. «Entre Medina del Campo y Zamora hay 100 kilómetros, no hay autobús, no hay ninguna comunicación», lamenta.

Para los que vuelven a casa desde Madrid en horario de tarde las opciones se reducen a tres trayectos, con la supresión de la parada del convoy que parte a las 17:08 horas y que también afecta al tren con salida programada a las 18:20h, adelantándose esta 15 minutos. «Quien haga turnos seguidos de ocho horas puede volver a las 15.50h pero quien tiene partido y come allí, si pierde el de las 18:05 no podrá regresar hasta las nueve de la noche. Al final te plantas en tu casa pasadas las diez de la noche y al día siguiente a las siete de la mañana en la estación, que como lo pierdas no tienes otra forma de ir a trabajar», concisa.