Iñaki Bea se inspira en Bordalás en el primer entrenamiento de la Segoviana

La Gimnástica Segoviana ha dado comienzo a la pretemporada en La Albuera. Tras la presentación oficial de Iñaki Bea en la tarde del miércoles, ... el entrenador alavés ha tenido su primera toma de contacto con los jugadores sobre el terreno de juego. Las primeras semanas serán de una exigencia máxima, con dobles sesiones de entrenamientos, uno matutino y otro vespertino.

La primera plantilla actualmente cuenta con catorce futbolistas tras el anuncio de Diego Campo y a expensas de la llegada del central René Pérez. La conformación de un nuevo proyecto, con el cambio en el banquillo y la reestructuración de la plantilla, llena de incógnitas la pretemporada. Los renovados Carmona, Rubén, Manu, Juan Silva, Borrego, Fer Llorente, Rodrigo Ibañes y Changyi Li han dado la bienvenida a los fichajes. A excepción de Ivo, que regresa tras su aventura de año y medio lejos de Segovia, el resto de las incorporaciones, Samu Manchón, Álex Castro, Juanma Domínguez y el defensa Álex Morata, se han puesto por primera vez los colores de la Sego. A expensas de más fichajes, el entrenador ha recurrido a la cantera para formar una concentración de 23 jugadores. Del equipo filial han subido el portero Alejandro Postigo, el medio Héctor Pino y el extremo Carlos García. Del equipo juvenil han sido citados José Luis Huertas como lateral izquierdo, los centrales Alonso Martín, Dani Torres y Jorge Morencia, el centrocampista Bruno Gil y el delantero Javi Cuenca. Además, el cuerpo técnico cuenta con Iker Fernández 'Peke'. El delantero ponferradino, que tuvo un debut con el primer equipo muy protagonista (con gol incluido) ante el Getafe B en la temporada 2023-24 en Segunda RFEF, estará a prueba durante estos días.

El nuevo técnico se ha presentado ante sus pupilos y ha ofrecido unas pinceladas del juego que pretende desarrollar. En su presentación anunció que quiere crear un equipo valiente, que presione en el campo rival y que sea vertical, no le gusta ser protagonista con el balón. Siguiendo esa línea ha inculcado a sus jugadores su forma de ver el fútbol. «Yo me fijo mucho en José Bordalás. Me gustan sus planteamientos. Ha convertido al Getafe en un equipo muy incómodo, intenso, valiente y que presiona arriba». El entrenador también ha indicado su rechazo a muchos aspectos del fútbol moderno. «No soy partidario de las marcas a pares, prefiero defender entre rivales. Los extremos no siempre tienen que seguir al lateral contrario, por lo que mis laterales tienen que estar preparados para cubrir dos o tres marcas al mismo tiempo». Además, ha destacado la importancia de sumar muchos puntos como visitante y ha advertido a los jugadores de que no le gusta que la intensidad en la presión se traduzca en faltas.

A pesar de anunciar que muchos de los entrenamientos se realizarán sobre césped artificial, el técnico ha preferido arrancar la pretemporada en la hierba natural de La Albuera. Los jugadores se familiarizarán de cara a los cinco partidos amistosos que disputarán en en casa durante el mes de agosto. La primera prueba de fuego de Iñaki Bea tendrá lugar la próxima semana. El sábado 2 de agosto a las 19:30 horas, la Gimnástica Segoviana recibirá al Atlético de Madrid B, equipo de Primera Federación. La Sego disputará hasta siete compromisos de preparación antes del comienzo de la temporada oficial el primer fin de semana de septiembre, cuando recibirá a la UD Sámano, equipo recién ascendido.

Manu Olmedilla aporta consistencia al proyecto. El capitán ha reconocido que comienza un nuevo curso «con mucha ilusión» y que el principal objetivo es «trabajar desde el primer día para volver a asentarse en una categoría complicada». «La clave pasa por sumar en las primeras jornadas para posicionarse bien en la tabla». En referencia a la conformación de la plantilla, el centrocampista ha reconocido que está siendo un verano «atípico». «Desde que llevo aquí, es el verano con más cambios. Somos siete los jugadores que seguimos de la temporada pasada». También ha intentado tranquilizar a los más dubitativos. «Es un verano normal. Siempre hay movimiento de jugadores que entran y que salen. Sabemos sentar las bases y los jugadores que vengan a crecer y competir».