Este es el calendario de la Segoviana en Segunda RFEF

La Gimnástica Segoviana ya conoce la hoja de ruta en la temporada de regreso al grupo 1 de Segunda Federación. El equipo dirigido por Iñaki ... Bea empezará la competición el primer fin de semana de septiembre en La Albuera, cuando recibirá al Sámano de Cantabria. Su primera salida, una semana más tarde, será a los anexos del campo José Zorrilla para enfrentarse al Real Valladolid B. La primera vuelta de la liga terminará el primer fin de semana de 2026, cuando el conjunto azulgrana recibirá en el municipal de La Albuera al Lealtad de Villaviciosa.

La segunda mitad del campeonato empezará una semana más tarde, el 11 de enero, con los segovianos visitando al Burgos Promesas. La temporada regular finalizará el primer fin de semana mayo con la Gimnástica jugando en el campo del Coruxo. Se da la circunstancia de que la única temporada que el club azulgrana ha competido en el grupo 1 de Segunda RFEF también terminó la liga en el campo del equipo gallego. Con Ramsés Gil en el banquillo perdió por 4-1, un resultado que unido al triunfo en el descuento del Marino de Luanco en Navalcarnero empujó a los segovianos a jugarse la salvación en Elda en un 'play-out' ante el Cerdanyola.

En el caso de clasificarse entre el segundo y el quinto clasificado, la Gimnástica Segoviana disputará los 'play-off' de ascenso a Primera Federación durante los cuatro fines de semana restantes de mayo.

Dos de los partidos más esperados por la afición de la Gimnástica Segoviana serán los duelos ante el Real Ávila en el Clásico de Castilla. El primero de la temporada será en la jornada 7, el 19 de octubre, en el municipal de La Albuera. En la segunda vuelta, la Sego visitará el Adolfo Suárez en la jornada 32, la antepenúltima del campeonato, el 19 de abril de 2026.

Al igual que la campaña pasada en Primera Federación, el calendario no es simétrico.

El grupo

Ante el nuevo calendario, el presidente de la Segoviana, Agustín Cuenca, espera una reducción obvia de entradas –siempre por encima de los 2.000 y en ocasiones por encima de los 3.000–, no solo por las aficiones locales, sino por las visitantes, que acudieron en centenares en la categoría de bronce. No se puede contar ni con desplazamientos de filiales –Oviedo, Racing, Valladolid o Burgos– ni equipos modestos lejanos. Sí con las de Ávila, Numancia, Salamanca o Astorga. «El grupo tiene su lado positivo y negativo. Va a ser más caro porque tenemos muchos desplazamientos largos en los que nos toca a hacer noche, pero hay cambios míticos y mucha hierba natural». No entra a juzgar la dificultad de los rivales hasta que no empiece la competición y resta valor al precedente de que la Segoviana rindiera mejor en los dos últimos cursos ante Madrid o Extremadura. Pone si acaso el favoritismo en el Numancia «por presupuesto», pero no esconde sus intenciones. «Hemos dicho que vamos a ser ambiciosos».

Mucho tendrá que ver la configuración de la plantilla: quién siga y qué fichajes se hagan. El entrenador saliente, Ramsés Gil, era en sí un captador de aficionados de primer orden. Cuenca argumenta la decisión de contratar a su sustituto, Iñaki Bea, en mantener la filosofía. «Es un perfil continuista de lo que teníamos, un entrenador que busca la intensidad. Con Ramsés nos ha funcionado bien. Aparte de lo deportivo, buscas a alguien con quien te sientes identificado. Me parece una persona muy trabajadora. El cómo funcione ya lo dirán los resultados, pero yo me siento más identificado con gente que considero normal».