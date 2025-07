«Me voy de la Segoviana más por lo personal que por lo deportivo»

Juan de la Mata (22 de abril de 1998) pone fin a su segunda etapa en la Gimnástica Segoviana tras cuatro temporadas –una en Tercera, ... dos en Segunda RFEF y una en Primera RFEF–, un periplo que inició como un talento por pulir y que termina como un producto completo. Físico y profesionalidad para su madurez deportiva a los 27 años. Por eso se va a Irún con su entrenador, Ramsés Gil, un éxodo entre dos clubes de la misma categoría porque no se concretaron las llamadas desde la división de bronce.

–¿Se ha hecho más profesional?

–Sí, mucho más. A nivel físico es donde más he mejorado. Me cambiado muchos hábitos en mi vida como ir al gimnasio, cuidar un poquito más la alimentación, no salir tanto de fiesta… Con el paso de los años te haces más maduro y te das cuenta que para competir al máximo nivel te tienes que cuidar.

–Que el talento no es suficiente.

–Exactamente. No sé si tengo talento o no, pero está claro que si no te puedes pegar dos carreras en estas categorías que son tan físicas, no te da. Aun así, todavía tengo mucho margen de mejora.

–Da la sensación de que en la era Ramsés han convertido el fútbol en su profesión.

–Cuando puso los entrenos por las mañanas… te da todo. Llegas ahí a las nueve y media, sales a la una; antes eran dos horas por la tarde y te ibas corriendo porque querías llegar a casa. La media hora antes para movilidad, la de después para el gimnasio, recuperar en el hielo...

–¿Uno es futbolista las 24 horas del día?

–Sí. Te pierdes casi todos los fines del año. Es un sacrificio que no ve todo el mundo, pero creo que es el mejor trabajo que hay.

–¿Qué ha sacrificado?

–Fiestas con mis amigos, imagino [ríe]. Pero no he perdido gran cosa.

–Ramsés elogiaba la mirada de la Segoviana al largo plazo más allá de los resultados.

–La directiva es la mejor que podría haber ahora mismo. Por suerte, aquí no destituyen a un entrenador cuando pierde siete u ocho partidos. Al final, los que jugamos somos los jugadores y que echen al entrenador antes que a nosotros… Fue una época dura. Sabíamos que era muy difícil.

–¿Qué fue lo peor?

–El paso de las semanas y ver que los resultados no salían. También tuvimos muy mala suerte. Teníamos la sensación de que en el minuto diez los partidos estaban perdidos, pero nos supimos reponer y casi reconvertimos la situación. Nosotros íbamos a entrenar y el buen ambiente del vestuario siempre lo anima todo.

–¿Por qué esa fe de todo el grupo en Ramsés?

–Eso se lo ha ganado él. Es el que más siente a la Segoviana y nos lo transmitía con sus palabras. El sentimiento que ponía al equipo era increíble.

–Su evaluación y la de la directiva disienten. ¿El descenso supone un fracaso?

–Para mí, sí, el objetivo era mantenerse. Creo que hicimos buena temporada, era muy difícil, había equipos muy potentes y lo hicimos lo mejor que pudimos.

–¿Dónde se perdió la categoría?

En los siete u ocho partidos que tuvimos de mala racha. En casa también perdimos el nivel que tuvimos el año que ascendemos. Perdimos partidos clave ante rivales directos que se decidieron por detalles.

–¿Qué les diría a los 3.000 del aplauso del Nástic?

–Que son increíbles. Eso se ve poco en el fútbol, por eso la Segoviana es lo que es.

–¿Por qué se va de Segovia para seguir en la misma categoría?

–Lo hablé con el presi y con quien lo tenía que hablar. Tenía ganas de salir de Segovia, llevo aquí muchos años. Quería vivir una experiencia nueva por ahí, cerca de la playa, antes de que se me acabe esto del fútbol. Me voy más por lo personal que por lo deportivo. Solo he salido a Soria y Miranda, ciudades muy parecidas. Y esto es efímero; alguno a los 37, otro a los 34, pero se termina. Hay que valorar y disfrutar el trayecto que tenemos, que es corto.

–¿No ha encontrado hueco en Primera RFEF?

–Hemos tenido contactos con algunos equipos, pero no se acababan de decidir. Las ofertas no eran muy llamativas a nivel de confianza y elegimos el proyecto del Irún porque es ambicioso.

–¿Irse con su entrenador es seguir en la zona de confort?

–Ya no solo Ramsés. El director deportivo me pareció muy cercano, muy parecido a lo que hay en Segovia. Para mí es importante que yo pueda estar a gusto allí, que no sea el fútbol moderno.

–Ramsés y la Sego. ¿Es como elegir entre papá y mamá?

–No, no. Quiero mucho a la Sego, pero me apetecía salir, con mi novia, vivir esa experiencia juntos.

–¿Se hubiera ido si Ramsés hubiera seguido?

–Sí. En el vestuario lo decía siempre de broma: «¡A ver cuándo salgo yo de aquí!». Con 27 años creo que era el momento para poder disfrutarlo.

–¿Le dolió no ayudar al equipo en el tramo final?

–Como a todo el que no estuviera en el campo. Venía de jugar mucho, era importante en el esquema, pero el fútbol a veces te da esas cosas. Al final acabaron mucho mejor sin mí [ríe].

–¿Le sorprende el fin de ciclo con tantas salidas en la Sego?

–A lo mejor en Segovia no lo hemos vivido tanto, pero después de un descenso es normal que los jugadores que lo hayan hecho bien quieran permanecer en la categoría o que tengan ofertas superiores. Y la gente de fuera no está ligada a la ciudad como nosotros. Los jugadores van y vienen, lo importante es la afición. Y como aficionado que voy a ser, espero verlos arriba. Y si no, ya les regañaré. Manu, Chupo, Carmona, Fer… Van a llevar genial el vestuario.

–¿Se imagina un reencuentro en 'play-off'?

–Ojalá no nos encontremos. Sería una buena noticia porque habríamos hecho los dos una gran temporada, pero solo pasa uno.

–¿Dónde se imagina a la Sego si algún día vuelve?

–Por lo menos, en Primera RFEF. No sé si volveré o si me querrán aquí otra vez. Si la gente sigue así de implicada, no hay techo.