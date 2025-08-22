El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Pau Miguélez, rodeado por tres rivales en su debut. El Norte

Palencia deja satisfecho a Iñaki Bea

La Segoviana remonta un 2-0 frente al Cristo Atlético y suma su segunda victoria consecutiva de la pretemporada, con buenas sensaciones para el técnico alavés

Hugo Otero Olmos

Segovia

Viernes, 22 de agosto 2025, 06:17

Como es lógico en cualquier nuevo proyecto, la pretemporada de la Gimnástica Segoviana va de menos a más. Los pupilos de Iñaki Bea han pasado ... de la pobre imagen frente al Atlético de Madrid B a sumar dos victorias consecutivas. Los fichajes y los jugadores renovados encajan con el estilo del nuevo entrenador y la Sego perfecciona la presión y el juego vertical. «Tener presencia en campo contrario, saltar, apretar, ganar esas segundas jugadas y a partir de ahí, de medio campo para adelante, talento nos sobra. Hemos demostrado que necesitamos muy poquito y que podemos hacer un fútbol muy vistoso, con triangulaciones, con rupturas, con René rompiendo de segunda línea... Creo que estamos en el buen camino», declaró el entrenador tras finalizar con victoria por 2-3 el quinto amistoso en La Balastera, campo del Palencia Cristo Atlético.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Luto en la hostelería por el fallecimiento a los 61 años de Jero, pionero de las tapas
  2. 2

    Cuatro disparos, dos cadáveres y un ajuste de cuentas en un club de alterne de Medina del Campo
  3. 3 Muere un hombre de 51 años en un tiroteo en Ávila
  4. 4 Hacen creer a un conductor que tiene una avería, fingen la reparación y le piden 1.850 euros en Valladolid
  5. 5

    «Cosecha récord» en Valladolid: la añada de cereal 2025 llena las naves hasta desbordarse
  6. 6

    El seguro obligatorio para el patinete se encarecerá en Valladolid al subir la cobertura
  7. 7

    Un oso corre por el terreno de la Montaña Palentina quemada
  8. 8

    «La esperanza es lo último que se pierde, pero esto es un calvario»
  9. 9 La influencer que se ha tatuado a Pedro Sánchez: «Si me lo tuviera que quitar me pondría a Óscar Puente»
  10. 10 La bonoloto deja un segundo premio en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Palencia deja satisfecho a Iñaki Bea

Palencia deja satisfecho a Iñaki Bea