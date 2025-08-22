Palencia deja satisfecho a Iñaki Bea

Como es lógico en cualquier nuevo proyecto, la pretemporada de la Gimnástica Segoviana va de menos a más. Los pupilos de Iñaki Bea han pasado ... de la pobre imagen frente al Atlético de Madrid B a sumar dos victorias consecutivas. Los fichajes y los jugadores renovados encajan con el estilo del nuevo entrenador y la Sego perfecciona la presión y el juego vertical. «Tener presencia en campo contrario, saltar, apretar, ganar esas segundas jugadas y a partir de ahí, de medio campo para adelante, talento nos sobra. Hemos demostrado que necesitamos muy poquito y que podemos hacer un fútbol muy vistoso, con triangulaciones, con rupturas, con René rompiendo de segunda línea... Creo que estamos en el buen camino», declaró el entrenador tras finalizar con victoria por 2-3 el quinto amistoso en La Balastera, campo del Palencia Cristo Atlético.

Iñaki Bea mantuvo un once muy similar al que dispuso cuatro días atrás. René actuó nuevamente como centrocampista, junto a Manu. Ivo hizo lo propio en la punta del ataque y Juan Silva ejerció como central durante los primeros 45 minutos. En el descanso ingresó Morata al césped de La Balastera y el argentino se desplazó al lateral izquierdo. Pau Miguélez debutó en la segunda mitad y actuó en banda, moviendo a Samu Manchón a la segunda punta junto a Marc Tenas.

Uno de los aspectos a mejorar de la Gimnástica son los errores en los minutos iniciales de los partidos. En cuatro de los cinco amistosos de pretemporada, el equipo azulgrana ha comenzado por debajo en el marcador. En tres de ellos ha encajado gol en los primeros diez minutos del encuentro. Tras la finalización del choque, Iñaki Bea fue contundente. «Tenemos que conceder menos en jugadas que son muy evitables. Más contundencia y agresividad. No puede ser que un partido con empate a cero, que estamos madurando, teniendo el balón y llegando, que lo queremos llevar donde llevemos, y que un error nos ponga por detrás».

«Estamos en el buen camino, pero tenemos que conceder menos errores en jugadas que son muy evitables» Iñaki Bea Entrenador de la Gimnástica Segoviana

Un día más, se repitió el inicio caótico de la Sego. En el primer minuto, el árbitro anuló un gol del Cristo Atlético por fuera de juego. Cinco minutos después, los locales aprovecharon un nuevo error en defensa de la Gimnástica para ponerse por delante, gol de Rubo Blanco. El equipo palentino rozó el segundo con un remate de chilena que golpeó en la madera. Con el paso de los minutos, la Segoviana comenzó a dominar y llegaron las primeras ocasiones. Un centro envenenado que tuvo que desviar el guardameta local, un latigazo lejano de Silva y una jugada combinativa que finalizó Ivo con un disparo desviado.

Tras el 2-1, la Segoviana mejoró y la ventaja física y de calidad inclinó el campo en favor de la Gimnástica. El doble cambio en la delantera aportó piernas frescas. Ivo y Álex Castro, que no vio puerta y dejó la racha anotadora en cuatro partidos consecutivos, se marcharon para dar entrada al debutante Pau Miguélez y a Marc Tenas, que volvía de lesión. El equipo azulgrana metía miedo en cada acercamiento y obtuvo el premio del empate en el minuto 68. Otro gran centro lateral encontró la cabeza de Borrego en el segundo palo y el '10' de la Sego anotó su primer tanto de la pretemporada. Al Palencia Cristo Atlético se le hizo muy largo el encuentro. El equipo de Tercera Federación no pudo seguir el ritmo de la Segoviana, que ahogó a los palentinos con la presión.

En el minuto 74, un penalti sobre Samu Manchón dejó a los morados con uno menos. Marc Tenas no desaprovechó la pena máxima y anotó el 2-3 para la Segoviana, que dispuso de varias oportunidades para sentenciar el encuentro en superioridad numérica.

«Es un lujo para nosotros tener un jugador de la talla de Pau Miguélez, se nota que es de categoría diferente» Iñaki Bea Entrenador de la Gimnástica Segoviana

Iñaki Bea finalizó el encuentro bastante contento. «Yo creo mucho en someter al rival en igualdad de condiciones. Habrá momentos en los que nos someterán, tendremos que meternos atrás y achicar agua, pero siempre que podamos, tenemos que ser un equipo que lleve la voz cantante, con y sin balón». El técnico alavés destacó las grandes mejoras del equipo. «Estamos ajustando muy bien la presión. Hemos mejorado mucho y ahora nos falta conceder menos. Hemos acabado el partido mucho más enteros, sabiendo a qué jugamos, con esas rupturas al espacio para que reciba otro jugador y buscando las zonas intermedias que nos hacen llegar lejos. Es verdad que esos dos goles tenemos que corregirlos y, sobre todo, evitarlos, porque son evitables».

El entrenador también habló de los revulsivos en ataque. «Marc sabemos que es un jugador que tiene unas condiciones muy buenas y tenemos que sacar lo mejor de él. Pau se nota que es de categoría diferente en los pocos balones que ha tocado. Es un espectáculo ver cómo hace el primer control y el tren inferior que tiene. Viene de entrenar con un equipo regional y se ha sentido muy cómodo. Es un jugador totalmente diferencial y es un lujo para nosotros tener un jugador de la talla de Pau», concluyó un Iñaki Bea que terminó muy contento, todo lo contrario a lo acontecido hace diez días tras el soporífero empate frente al Rayo Majadahonda.