La Gimnástica Segoviana cierra el ataque con Pau Miguélez

El mes de agosto entra en su recta final, el tramo más importante para los equipos de cara a arrancar con buen pie la nueva ... temporada. La Gimnástica Segoviana de Iñaki Bea comienza a carburar y cierra las últimas incorporaciones a tres semanas de recibir a la UD Sámano en la primera jornada de competición. Con más de la mitad de los amistosos disputados, el último de ellos saldado con victoria y buenas sensaciones frente al CDA Navalcarnero, el nuevo proyecto azulgrana parece más adaptado al estilo del técnico alavés. Los jugadores de la Sego disputarán dos amistosos más esta semana. El miércoles 20 visitarán al Palencia Cristo Atlético a las 19:30 horas y el sábado 23 viajarán hasta la ciudad deportiva del CD Leganés para medirse al filial pepinero a las 18:45 horas.

De cara a los tres partidos de preparación restantes, Iñaki Bea contará con el último fichaje del club. Paulino Miguélez Fernández (Noja, 23 de enero de 1999) es un extremo izquierdo con un gran recorrido en el fútbol español a pesar de sus 26 años. La Gimnástica Segoviana mantiene su política de fichajes con la llegada del atacante cántabro, que a sus 26 años cuenta con cerca de 200 partidos en el fútbol español. Utilizará el dorsal 24 durante esta temporada. Además, al igual que Marc Tenas, el nuevo atacante azulgrana cuenta con experiencia en el fútbol base de la Selección Española. En 2014 debutó con la sub-16 y ha sido convocado hasta la sub-19, cuando finalizó su etapa como juvenil.

La llegada de un jugador veloz y habilidoso como Pau Miguélez encaja con el proyecto de Iñaki Bea. El cántabro es un futbolista muy vertical y polivalente, precisamente lo que busca el nuevo técnico gimnástico. Un puñal por la banda que desborde y trace desmarques a la espalda de la defensa rival.

«El objetivo principal es recuperar la categoría» Pau Miguélez Nuevo delantero de la Gimnástica Segoviana

El nuevo jugador azulgrana se formó en el Racing de Santander. Con 16 años debutó con el primer equipo santanderino en Segunda División B, además de compaginar el equipo juvenil y el filial. Pau Miguélez ganó protagonismo en el equipo cántabro en la tercera categoría nacional hasta su marcha al Peralada en 2018. Tras brillar con el equipo gerundense, a pesar del descenso de categoría, recaló en el Girona FC. Apenas estuvo seis meses en la entidad, con la que no jugó. Se marchó cedido al Sevilla Atlético y en enero llegó libre al filial de Las Palmas. Con el conjunto isleño tuvo continuidad y debutó en Segunda División con el primer equipo, disputando tres partidos.

Tras dos años y medio sin protagonismo en Hércules, Zamora y Calahorra, probó fortuna durante unos meses en el CSA Steaua, de la segunda división de Rumanía. La experiencia internacional tampoco fue exitosa y en el verano del 2024 recaló en la SD Logroñés, de Segunda Federación. En Logroño ha recuperado su mejor versión. Con nueve goles y cuatro asistencias, Pau ha sido clave para que la SD Logroñés disputase la fase ascenso a Primera Federación tras finalizar la fase regular en segunda posición.

En su presentación para las redes sociales del club, Pau Miguélez se define como un jugador «polivalente». Puede jugar en cualquiera de las posiciones del ataque. El cántabro destaca por su buen uno contra uno, mucha llegada al área y un gran cambio de ritmo en el último tercio del campo para hacer daño a los rivales. Como equipo, asegura que tienen «la responsabilidad de recuperar la categoría» y destaca «el interés y la confianza que ha mostrado el club desde el primer día».

Con el atacante cántabro, la Gimnástica Segoviana suma veinte fichas en la primera plantilla. El cambio de ciclo es un hecho. Doce caras nuevas, siete renovaciones y una promoción desde el juvenil. El mercado de la Gimnástica está siendo muy inteligente y la gran variedad de perfiles polivalentes en plantilla permite mantener el nivel del equipo en una plantilla corta. Además, las sensaciones mejoran a medida que avanza la pretemporada y da la sensación de que el club está acertando con las incorporaciones. En apenas cuatro amistosos, los jugadores se han adaptado al estilo de Iñaki Bea y el pasado sábado frente al Navalcarnero fue un buen ejemplo de ello.