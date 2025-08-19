El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pau Miguélez, de la SD Logroñés, presiona a un defensor del Gernika la pasada temporada. Juan Marin.

La Gimnástica Segoviana cierra el ataque con Pau Miguélez

El polivalente extremo cántabro de 26 años llega libre, procedente de la SD Logroñés, con la que participó en 13 goles la pasada campaña

Hugo Otero Olmos

Segovia

Martes, 19 de agosto 2025, 10:13

El mes de agosto entra en su recta final, el tramo más importante para los equipos de cara a arrancar con buen pie la nueva ... temporada. La Gimnástica Segoviana de Iñaki Bea comienza a carburar y cierra las últimas incorporaciones a tres semanas de recibir a la UD Sámano en la primera jornada de competición. Con más de la mitad de los amistosos disputados, el último de ellos saldado con victoria y buenas sensaciones frente al CDA Navalcarnero, el nuevo proyecto azulgrana parece más adaptado al estilo del técnico alavés. Los jugadores de la Sego disputarán dos amistosos más esta semana. El miércoles 20 visitarán al Palencia Cristo Atlético a las 19:30 horas y el sábado 23 viajarán hasta la ciudad deportiva del CD Leganés para medirse al filial pepinero a las 18:45 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valladolid, en alerta por contaminación como consecuencia de los incendios
  2. 2 Las cuadrillas de lucha contra incendios de Castilla y León: «Muchas dotaciones estamos paradas en base, sin activar»
  3. 3

    Cazado un conductor con la mayor tasa de alcohol registrada en Valladolid
  4. 4 Un pájaro choca contra el tendido eléctrico y causa un fuego en Quintanilla de Arriba
  5. 5

    El fuego avanza sin control en Sanabria y 8.000 personas se preparan para una «previsible» evacuación
  6. 6

    Guardo se parapeta y se salva del fuego, que ahora avanza hacia Villalba
  7. 7 Hace huir a dos ladrones que entraban en su vivienda gritándoles desde el sofá
  8. 8

    Los vallisoletanos ante la nube de humo: Â«A mi novio le ha saltado la alarma de incendios en el gimnasioÂ»
  9. 9 «No ha muerto en accidente, es fruto de la precariedad y forma de trabajar de la Junta»
  10. 10

    Albertillo Arbal: «Para algunos, porque te gusten los toros, ya eres una mala persona»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Gimnástica Segoviana cierra el ataque con Pau Miguélez

La Gimnástica Segoviana cierra el ataque con Pau Miguélez