La Gimnástica Segoviana cierra el ataque con Pau Miguélez
El polivalente extremo cántabro de 26 años llega libre, procedente de la SD Logroñés, con la que participó en 13 goles la pasada campaña
Hugo Otero Olmos
Segovia
Martes, 19 de agosto 2025, 10:13
El mes de agosto entra en su recta final, el tramo más importante para los equipos de cara a arrancar con buen pie la nueva ... temporada. La Gimnástica Segoviana de Iñaki Bea comienza a carburar y cierra las últimas incorporaciones a tres semanas de recibir a la UD Sámano en la primera jornada de competición. Con más de la mitad de los amistosos disputados, el último de ellos saldado con victoria y buenas sensaciones frente al CDA Navalcarnero, el nuevo proyecto azulgrana parece más adaptado al estilo del técnico alavés. Los jugadores de la Sego disputarán dos amistosos más esta semana. El miércoles 20 visitarán al Palencia Cristo Atlético a las 19:30 horas y el sábado 23 viajarán hasta la ciudad deportiva del CD Leganés para medirse al filial pepinero a las 18:45 horas.
De cara a los tres partidos de preparación restantes, Iñaki Bea contará con el último fichaje del club. Paulino Miguélez Fernández (Noja, 23 de enero de 1999) es un extremo izquierdo con un gran recorrido en el fútbol español a pesar de sus 26 años. La Gimnástica Segoviana mantiene su política de fichajes con la llegada del atacante cántabro, que a sus 26 años cuenta con cerca de 200 partidos en el fútbol español. Utilizará el dorsal 24 durante esta temporada. Además, al igual que Marc Tenas, el nuevo atacante azulgrana cuenta con experiencia en el fútbol base de la Selección Española. En 2014 debutó con la sub-16 y ha sido convocado hasta la sub-19, cuando finalizó su etapa como juvenil.
La llegada de un jugador veloz y habilidoso como Pau Miguélez encaja con el proyecto de Iñaki Bea. El cántabro es un futbolista muy vertical y polivalente, precisamente lo que busca el nuevo técnico gimnástico. Un puñal por la banda que desborde y trace desmarques a la espalda de la defensa rival.
«El objetivo principal es recuperar la categoría»
Pau Miguélez
Nuevo delantero de la Gimnástica Segoviana
El nuevo jugador azulgrana se formó en el Racing de Santander. Con 16 años debutó con el primer equipo santanderino en Segunda División B, además de compaginar el equipo juvenil y el filial. Pau Miguélez ganó protagonismo en el equipo cántabro en la tercera categoría nacional hasta su marcha al Peralada en 2018. Tras brillar con el equipo gerundense, a pesar del descenso de categoría, recaló en el Girona FC. Apenas estuvo seis meses en la entidad, con la que no jugó. Se marchó cedido al Sevilla Atlético y en enero llegó libre al filial de Las Palmas. Con el conjunto isleño tuvo continuidad y debutó en Segunda División con el primer equipo, disputando tres partidos.
Tras dos años y medio sin protagonismo en Hércules, Zamora y Calahorra, probó fortuna durante unos meses en el CSA Steaua, de la segunda división de Rumanía. La experiencia internacional tampoco fue exitosa y en el verano del 2024 recaló en la SD Logroñés, de Segunda Federación. En Logroño ha recuperado su mejor versión. Con nueve goles y cuatro asistencias, Pau ha sido clave para que la SD Logroñés disputase la fase ascenso a Primera Federación tras finalizar la fase regular en segunda posición.
En su presentación para las redes sociales del club, Pau Miguélez se define como un jugador «polivalente». Puede jugar en cualquiera de las posiciones del ataque. El cántabro destaca por su buen uno contra uno, mucha llegada al área y un gran cambio de ritmo en el último tercio del campo para hacer daño a los rivales. Como equipo, asegura que tienen «la responsabilidad de recuperar la categoría» y destaca «el interés y la confianza que ha mostrado el club desde el primer día».
Con el atacante cántabro, la Gimnástica Segoviana suma veinte fichas en la primera plantilla. El cambio de ciclo es un hecho. Doce caras nuevas, siete renovaciones y una promoción desde el juvenil. El mercado de la Gimnástica está siendo muy inteligente y la gran variedad de perfiles polivalentes en plantilla permite mantener el nivel del equipo en una plantilla corta. Además, las sensaciones mejoran a medida que avanza la pretemporada y da la sensación de que el club está acertando con las incorporaciones. En apenas cuatro amistosos, los jugadores se han adaptado al estilo de Iñaki Bea y el pasado sábado frente al Navalcarnero fue un buen ejemplo de ello.
Han llegado tres de los «cinco o seis» refuerzos que anunció el presidente y, como mínimo, debería haber uno más en la zaga
El presidente de la Gimnástica Segoviana, Agustín Cuenca, confirmó en la presentación de la segunda equipación hace tres semanas que esperaban cerrar «cinco o seis fichajes más». Desde entonces han llegado tres. Ayán Galván , Josep Jaume y ahora Pau Miguélez. Con los dos extremos se dan por cerradas las cuatro posiciones de la parcela ofensiva salvo sorpresa. A pesar de contar únicamente con dos delanteros puros (Álex Castro y Marc Tenas), Iñaki Bea ha probado a varios jugadores en la doble punta. Ivo, Samu Manchón y ahora Pau Miguélez pueden acompañar a uno de los 'nueves' y aportar mayor movilidad y verticalidad al ataque a través de una mayor precisión en el juego interior y desmarques de ruptura a la espalda de la defensa rival.
La versatilidad es una de las virtudes de los jugadores gimnásticos. Durante la pretemporada, las probaturas han sido muy variadas. Desde Manu y Silva como centrales, hasta René como centrocampista o Ivo y Manchón en ambas bandas y en punta. La línea con menos efectivos es la defensa, en la que apenas se cuenta con dos laterales derechos ( Iker Pérez y Silva), tres centrales (René, Morata y Josep Jaume) y un lateral izquierdo (Rubén). El presidente afirmó que buscaban jugadores polivalentes en la zaga y que, tras la llegada del central mallorquín, falta una incorporación, más aún cuando Juan Silva no convence en los minutos que ha disputado en el centro de la defensa.
Agustín Cuenca cerró la puerta a incorporar más centrocampistas. Iñaki Bea cuenta con cuatro jugadores para dos posiciones. Además, René o Ivo pueden actuar como acompañantes, como han demostrado durante la pretemporada. El presidente gimnástico sí que consideró la posibilidad de fichar un guardameta tras la salida de Héctor Oliva, aunque no se trata de una necesidad. Carmona es una garantía bajo palos, con un gran nivel en la pretemporada. Por su parte, Li y el canterano Postigo han protagonizado minutos de reivindicación, en los que han aportado seguridad bajo palos y, salvo sorpresa, ocuparán el rol de segundo y tercer portero. De los cinco o seis fichajes que requería el equipo, han llegado tres y, como mínimo, es necesario otro más para la zona defensiva.
