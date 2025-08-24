El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Marc Tenas, durante el partido disputado ayer en Leganés que finalizó con la derrota de la Segoviana. Juan Martín/Gimnástica Segoviana

La Sego busca un central para cerrar la plantilla

El equipo, que ya cuenta con veintiún jugadores, espera la incorporación de un nuevo defensa en los últimos días del mercado de fichajes

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Domingo, 24 de agosto 2025, 10:26

La Gimnástica Segoviana entra en los últimos días del mercado de fichajes con optimismo y confianza. Pero sobre todo con la satisfacción de haber hecho ... los deberes durante las últimas semanas. Tanto en la directiva del club como en el cuerpo técnico están muy contentos con el resultado de una plantilla a la que tan solo le falta la guinda: un defensa. Es el fichaje que falta para que Iñaki Bea pueda disponer de un equipo de veintidós jugadores en el que prácticamente se doblará cada posición en el campo.

