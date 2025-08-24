La Sego busca un central para cerrar la plantilla

La Gimnástica Segoviana entra en los últimos días del mercado de fichajes con optimismo y confianza. Pero sobre todo con la satisfacción de haber hecho ... los deberes durante las últimas semanas. Tanto en la directiva del club como en el cuerpo técnico están muy contentos con el resultado de una plantilla a la que tan solo le falta la guinda: un defensa. Es el fichaje que falta para que Iñaki Bea pueda disponer de un equipo de veintidós jugadores en el que prácticamente se doblará cada posición en el campo.

La portería está cerrada. Carmona parte con la vitola de titular con dos guardametas jóvenes como alternativa. Son Li, que ya estuvo como tercer portero la temporada 2024-2025 y llegó a debutar en Irún; y Alejandro Postigo, que entrenará con la Segoviana aunque todavía no está claro sí tendrá ficha con el filial. Salvo por ese aspecto, el meta de Trescasas es considerado desde hace días un jugador más del primer equipo azulgrana.

La defensa es la línea que más se puede mover en los próximos días. Cuenta con tan solo seis efectivos —Silva, Iker, René, Morata, Josep Jaume y Rubén— y la intención del cuerpo técnico es incorporar a un zaguero más. Pero a diferencia de lo que ha ocurrido durante las últimas campañas, cuando se ha contado con plantillas de tan solo tres centrales y laterales cubiertos con dos jugadores por banda, en esta ocasión la intención es sumar un cuarto central y dejar a Rubén como un único lateral zurdo. No obstante, todo dependerá del mercado y no se descarta que finalmente puedan variar los planes, pero la idea original pasa por utilizar a jugadores como Iker en la izquierda cuando Rubén no esté disponible y alternar a los cuatro centrales, sobre todo teniendo en cuenta que alguno, como René, también puede tener minutos en el centro del campo.

En este sentido, la Segoviana se mueve con calma en el mercado. No tiene nada cerrado ni está cerca de lograrlo, pero sabe que durante los días de agosto los movimientos se aceleran con clubes que firman numerosos refuerzos de última hora. Ahí la dirección deportiva es consciente de lo que busca y de lo que necesita y no se volverá loca. Ficharán el defensa y solo si convence deportiva y económicamente. Si no, no se descarta empezar la temporada con los actual plantilla. Lo que sí es seguro es que no llegará ningún otro jugador en otro puesto.

Con el centro del campo y la delantera hay mucha confianza dentro del club. Como es lógico cuando todavía no ha empezado la competición, se piensa que no se ha pinchado en ninguna de las incorporaciones realizadas. Y en el caso de tres fichajes, las sensaciones son muy positivas. Es el caso de Álex Castro, un delantero que ha demostrado su capacidad goleadora en pretemporada; Marc Tenas, un punta del que se destaca su potencial y calidad; y sobre todo Pau Miguélez, un futbolista que en la Segoviana creen que puede decantar muchos partidos y dar muchos puntos en la pelea por estar en la zona alta de la competición.

En ese sentimiento de confianza que se tiene dentro del club tras el verano con más movimiento que se recuerda en la historia de la reciente de la entidad azulgrana también tiene mucho que ver el apartado físico. Aunque hay jugadores que se han perdido la mayor parte de los encuentros de pretemporada, no hay ningún jugador lesionado de gravedad que se vaya a perder las primeras jornadas ligueras. Según el club, todos los futbolistas que han sido baja en los amistosos de este verano ha sido por precaución. El ejemplo más claro es el de Fer Llorente. Lleva arrastrando molestias en la rodilla varias semanas y el cuerpo técnico no tiene ninguna intención de forzarle. De hecho, si mañana la Sego tuviera un partido importante el centrocampista segoviano podría ser de la partida. Otra cosa es que tenga el ritmo de competición necesario.

El caso de Fer Llorente se puede trasladar a la situación que atraviesa Juanma Domínguez o que han pasado este mes de agosto otros futbolistas como Diego Campo, Rodrigo Ibañes o el propio Marc Tenas. Sus ausencias han sido por precaución. En agosto no hay ni intención ni necesidad de correr riesgo alguno en la Segoviana.