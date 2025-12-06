Anita Farma desmonta un hábito muy extendido: «Hay que lavar el cuero cabelludo, no el cabello»

Ana Fernández es de Valladolid. Tiene 41 años y es farmacéutica experta en el cuidado de la piel y el cabello. En sus perfiles de ... redes sociales, con el nombre Anita Farma, da consejos sobre salud y deporte, y recomienda los productos que considera que dan los mejores resultados.

«Lo que hago es traducir la ciencia de una forma cercana y acompañar a la gente para que aprendan a cuidar de su piel y de su cabello, pero siempre sin olvidar un poco esa visión global». Este es uno de los principios de su canal, dejar claro que no se puede tratar solo el exterior, por eso también recomienda cuidar la alimentación y las emociones. «Una sonrisa y el ejercicio de fuerza son el mejor medicamento». Incluso para lo que a su campo de especialización se refiere, que se podría pensar que está más centrado en la estética.

Ficha de redes de Ana Fernández: Instagram @anita_farma

Nº de seguidores 62.300

TikTok @anita_farma

Nº de seguidores 1.592

De la farmacia a la divulgación científica

Tras veinte años regentando una farmacia en el centro de Valladolid con su madre, hace menos de un mes decidió enfocarse en el asesoramiento a laboratorios, otros profesionales y cliente final, así como en la formación y la divulgación. Se centra en la piel y el cabello porque para ella son un reflejo de las emociones. «La piel de todo el cuerpo y el cuero cabelludo provienen del mismo tejido embrionario que nuestro sistema nervioso, del ectodermo, y hay un vínculo entre esta piel y las emociones que perdura durante toda la vida», explica. Este es el motivo científico por el que en la piel se percibe cómo estamos a nivel interno, de salud global y también, a nivel emocional.

La piel como reflejo de las emociones

La parte estética tiene relevancia por el impacto en la autoestima, pero va más allá. «La piel nos protege, es el órgano más grande, la barrera más grande que tenemos en nuestro cuerpo». Cuando la piel tira o está irritada, las personas sienten mucho malestar. Detalla el caso de una chica que llevaba dos meses sin dormir porque tenía muchos picores y que con un producto para calmar esa dolencia le cambió la vida, porque así pudo conciliar el sueño.

Ampliar Ana Fernández realizando un estudio del cuero cabelludo. A. Mingueza

Su contenido lo prepara teniendo en cuenta las principales dudas que le suele plantear la gente. Agrupa varios temas relacionados y los explica con un lenguaje lo más sencillo posible en vídeos cortos. Una de las principales dificultades es dar pautas intentando no generalizar. Además, para las recomendaciones de los productos se basa en la experiencia que ha tenido con sus pacientes. «Recomiendo marcas que tienen evidencia científica detrás, que realmente tienen estudios científicos que avalan su eficacia».

Redes sociales entre oportunidades y críticas

Aunque sus ingresos principales no provienen de redes sociales, sí realiza colaboraciones publicitarias. «Vivo de la formación, de los asesoramientos a cliente final, asesorías a laboratorios y presentaciones de producto». Las redes son un complemento económico que además le ha abierto «muchas puertas». Entre ellas destaca la visibilidad que ha podido darle a su propia gama de productos.

Si le preguntamos por el lado malo de las redes sociales, comenta el hate en el sector del bienestar y la belleza. «Te encuentras gente que va a fastidiar», relata, aunque asegura que no son demasiados y que personalmente siente que «está más relacionado con su forma de entender la vida o de comprender lo que tú has contado que contigo». «Nunca hay que perder esa perspectiva, que habla más de esa persona que de ti», sentencia. En este tipo de plataformas hay muchos perfiles de ciencia y salud, pero es complicado diferenciar la información de calidad de los bulos. Entre las recomendaciones que ofrece Ana Fernández están huir de las personas alarmistas y buscar perfiles que estén basados en la ciencia y la evidencia. «Ser honesto, preocuparte por tu comunidad, y que el objetivo final siempre tiene que ser el de ayudar a los demás»: son sus máximas para ofrecer la mejor información a todos sus seguidores.

El ejercicio como aliado de la piel y el cabello

«A partir de los 40 años es obligatorio hacer ejercicio de fuerza» y esto se ve reflejado en la salud en general y ayuda a prevenir muchas enfermedades. «A nivel emocional tiene un impacto tremendo y estamos más guapos y el pelo está más bonito cuando hacemos ejercicio físico», una afirmación que explica debido a la microcirculación, que hace que la piel esté más luminosa y se liberen endorfinas que hacen que nos sintamos mejor.

Ampliar Ana Fernández en su estudio de Valladolid. A. Mingueza

El error común al lavar el cabello

Entre los temas más recurrentes hay uno que para Anita Farma es básico y no se suele hacer bien. «Incluso muchos profesionales lo hacen mal». Es lavarse el cuero cabelludo adecuadamente. Hay un desconocimiento general al pensar que hay que frotar con jabón el pelo. «Hay que lavar el cuero cabelludo, no el cabello en sí. El cabello son células muertas, entonces lo que tenemos que lavar es la piel del cuero cabelludo y con lo que caiga es suficiente. En ningún caso el pelo se frota», asevera. Para ella es algo muy obvio, pero deja claro que la mayor parte de la gente lo hace mal.

La mejor versión de los vallisoletanos

Trabaja y vive en Valladolid, una ciudad que le gusta mucho y en la que asegura que a la gente le gusta verse bien. Envejecer forma parte de la vida, pero cómo lo hagas ya depende de cada uno. «Nos gusta sentirnos bien, envejecer, pero con nuestra mejor versión». «A los vallisoletanos nos gusta vernos bien, siempre adecuado a la edad que vamos teniendo, pero mostrando nuestra mejor versión por fuera y por dentro», así se despide.