La influencer Anita Farma en su estudio de Valladolid.

La influencer Anita Farma en su estudio de Valladolid. Alberto Mingueza
Anita Farma desmonta un hábito muy extendido: «Hay que lavar el cuero cabelludo, no el cabello»

Ana Fernández, farmacéutica y creadora de contenido, combina rigor, experiencia clínica y consejos cotidianos sobre bienestar, ejercicio y autocuidado

Beatriz A. Casares

Beatriz A. Casares

Valladolid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 08:20

Ana Fernández es de Valladolid. Tiene 41 años y es farmacéutica experta en el cuidado de la piel y el cabello. En sus perfiles de ... redes sociales, con el nombre Anita Farma, da consejos sobre salud y deporte, y recomienda los productos que considera que dan los mejores resultados.

