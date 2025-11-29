El cocinero de Valladolid que conquista las redes con recetas «como las de la abuela»

Beatriz A. Casares Valladolid Sábado, 29 de noviembre 2025, 08:25 Comenta Compartir

Carlos Alberto Ruiz es de Valladolid. Tiene 26 años y va andando a todas partes. En esta ocasión lo hace tirando de un carro de la compra morado en el que lleva algunos de sus utensilios de cocina. «He traído tomates de la huerta y mi estuche de cuchillos, que igual asustan un poco en mitad de Moreras», cuenta nada más llegar. Recuerda que una vez se le olvidó facturarlos en un viaje a Irlanda y, cuando la maleta de mano pasó por el detector, le dio para una anécdota.

Cocina tradicional elaborada de forma profesional

Para este joven vallisoletano el deporte y una buena alimentación son fundamentales, por ello abrió en redes sociales su canal de recetas Charlesalpunto. En él comparte elaboraciones tradicionales, sin demasiadas florituras, con las que pretende evocar la comida de la abuela. Su bagaje, dedicándose a la gastronomía desde hace aproximadamente siete años, desde que estudió el grado superior de Dirección de Cocina, se ve reflejado en los vídeos.

Dejó su carrera en la hostelería debido a que le dolían mucho las piernas y decidió estudiar el Grado en Comercio en la Universidad de Valladolid, por lo que este canal es una forma de no desligarse de la cocina. «La primera vez que subí un vídeo, me acuerdo de que tuvo una recepción brutal: 10.000 personas. Un vídeo supercasero». Así empezó su camino como creador de contenido.

Volaban las cucharas

Aprendió en la Escuela Alcazarén de Valladolid y lo puso en práctica en hoteles, restaurantes, incluso en «bodas para 300 personas», en las que cuenta que no volaban cuchillos, pero sí cucharas por la cocina. Otra de las experiencias que asegura que le han hecho ser el cocinero que ahora es fue estar al lado de Teo Rodríguez en Trasto: «Al final ves cosas que no ves en YouTube».

El influencer de recetas Carlos Ruiz (@charlesalpunto) en la playa de las Moreras de Valladolid.

Este canal es una suerte de biblioteca en la que va recogiendo sus recetas; además, si tienes una idea de cómo se hacen, en un minuto es suficiente para refrescar la memoria. No obstante, sus cuentas tienen 400.000 seguidores en Instagram y 108.000 en TikTok, por lo que algunas marcas se ponen en contacto con él para hacer colaboraciones publicitarias. Ha hecho campañas con marcas de arroz, electrodomésticos, afiladores de cuchillos y está en contacto con una marca de tablas que las fabrica de manera artesanal en España para trabajar juntos próximamente.

«Son recetas contundentes, pero con una carga nutricional detrás que llevan un montón de verduras, proteínas de alta calidad. En una palabra, sano» Carlos Ruiz (@charlesalpunto) Creador de contenido

Comida variada para una vida saludable

Abandera sus recetas como saludables. Sin ser «tortita de avena, alta en proteínas y con huevos de Marte», intenta que sean ricas, nutritivas y sin muchas grasas. «No verás cosas con mucho embutido en mi canal. Son recetas contundentes, pero con una carga nutricional detrás que llevan un montón de verduras, proteínas de alta calidad. En una palabra, sano», comenta, y explica que en su infancia tuvo algo de sobrepeso, curiosamente un tema recurrente en otros influencers que comparten comida saludable como Alberto Ugarte o Marcos Roldán. Aunque su fórmula para comer saludable parte de otro punto: «Creo que la alimentación no hace falta tomársela tan en serio; si tú tienes un estilo de vida saludable, al final, si haces ejercicio, no hay problema porque comas un poco de todo».

«Creo que la alimentación no hace falta tomársela tan en serio; si tú tienes un estilo de vida saludable, al final, si haces ejercicio, no hay problema porque comas un poco de todo» Carlos Ruiz (@charlesalpunto) Creador de contenido

En redes sociales ya no sorprende nada, pero llama la atención que hay comentarios de todo tipo. Cuenta que un producto problemático es el huevo, sobre todo si es crudo. «No sé si es porque en otros países tienen menos controles de seguridad y dicen: 'Te va a salir ahí una enfermedad'». Otro clásico entre las polémicas culinarias es «cuando haces paella»: «La gente se vuelve loca a decir: 'Eso no es paella, es arroz con cosas'». De la parte buena de estos canales destaca «la oportunidad que te brinda para que, con el trabajo que hagas, ya seas jardinero, cocinero…, puedas exponerlo a millones de personas». Lo que supone una exposición que, para él, puede ser lo peor que tienen las redes. «Como les pasa, por ejemplo, a Ibai o al Xokas. Ir un fin de semana a un centro comercial, pues probablemente sea imposible y llevar una vida normal sea más complicado. Yo de momento no tengo esos problemas», dice entre risas.

Ampliar El influencer de recetas Carlos Ruiz (@charlesalpunto) en la playa de las Moreras de Valladolid. Alberto Mingueza

Entre sus próximos pasos laborales está combinar la creación de contenido y la gastronomía con otras vías de negocio, como algunas líneas de productos que tiene en mente: delantales y tablas artesanales. «Al hacer recetas de manera gratuita, la gente se sienta agradecida y puede decir: 'Pues voy a coger un delantal, que me viene bien y encima le echo un cable'». Y en lo que respecta a los contenidos de su canal: «Quiero hacer para el año que viene una serie de recetas que sean centradas en Valladolid o por provincias. Explicar el cochinillo, los guisos y el vino».

«Tenemos unas raíces de las abuelas que, generación tras generación, nos han enseñado a comer bien» Carlos Ruiz (@charlesalpunto) Creador de contenido

Sus recetas favoritas de Valladolid

Es un enamorado de la comida local. Además, defiende que en España «casan mucho la gastronomía, la nutrición y la buena alimentación». Una simbiosis que echó en falta cuando estuvo de Erasmus en Irlanda: «Aquí tenemos unas raíces de las abuelas que, generación tras generación, nos han enseñado a comer bien».

Entre sus platos favoritos de Castilla y León destaca el cochinillo, el lechazo y la ternera de León. «Hago una receta que me encanta: guiso de carrilleras con puré parmentier. Lo suelo hacer en Navidad y triunfa», así se despide, haciendo una de las cosas que mejor sabe hacer, abrir el apetito.

