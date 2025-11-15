Isaac Sánchez, el vallisoletano que ha hecho del oro un fenómeno viral en redes: «Está en máximos históricos»

Isaac Sánchez es de Valladolid. Tiene 27 años y es el CEO de 'Tu oro vale más', una empresa dedicada a la compraventa de joyas, ... oro y plata, con tiendas en Madrid, León, Valladolid (antes llamada 'Orovall'), Salamanca y Zamora. Un negocio con algunos procesos como las tasaciones o el control policial que han captado la atención de cientos de miles de usuarios de redes sociales.

«Un factor que influye en que la gente vea mucho los vídeos, es que dicen: '¿Cuánto le pagarán a este?'» Isaac Sánchez Creador de contenido y CEO de 'Tu oro vale más'

Así se tasan las joyas que llegan a sus tiendas

Este vallisoletano lleva a sus vídeos de TikTok, Instagram y YouTube el trabajo que se realiza en las tiendas, así como curiosidades e incluso recomendaciones de inversión. Sus contenidos más frecuentes son las tasaciones. Por ejemplo, una persona que quiere saber cuánto dinero le dan por un anillo, Isaac lo primero que hace es comprobar de qué material está hecho. Para ello, empieza con la prueba del imán, si se imanta no es oro, puesto que no es un material magnético. A continuación, realiza la prueba del ácido de toque. Para ello se frota el anillo en una piedra de toque, que es un material parecido a la pizarra. Esta fricción no deja huella en las joyas, pero sí que se puede observar una señal en la piedra, sobre la que se aplican unas gotas de ácido, si la marca desaparece no es de oro. Si lo fuera, se pesa en una balanza que debe tener visibles las homologaciones correspondientes del Ministerio de Industria en una pegatina. Una vez se tiene el peso, se introduce en un programa de gestión para calcular la tasación con la cotización del oro actualizada. Esta parte es la que más intriga sus seguidores: ¿Cuánto dinero le ofrecerán por ese anillo?

Otra de las curiosidades para las personas ajenas a este sector es el control policial. La persona que quiere vender cualquier elemento en sus tiendas tiene que dejar su DNI, y además, las piezas tienen que ser entregadas a la policía durante 15 días para que se realicen las pruebas necesarias para comprobar que esas piezas no son robadas.

Una estrategia pensada para brillar a largo plazo

Estos gajes del oficio y algunas acciones específicas que diseña para redes son los contenidos principales de la cuenta de la empresa, que lleva abierta tres años, el mismo tiempo que la tienda en Valladolid, en la calle Duque de la Victoria, 20. Aunque su nombre ha cambiado de 'Orovall' a 'Tu oro vale más'.

Unos vídeos que han empezado a destacar desde el pasado mes de mayo. «Sabía que, aunque no tuviese visitas al principio, creía siempre que en un medio largo plazo podríamos marcar la diferencia. Ahí ha estado uno de los éxitos, que no nos hemos rendido». Otra de las claves es la curiosidad: «Un factor que influye en que la gente vea mucho los vídeos, es que dicen: '¿Cuánto le pagarán a este? ¿Cuánto se llevará esta persona?'».

Asimismo, la compraventa de oro y el mundo de la inversión parece despertar interés en un público con cierta madurez, pero reconoce que sus seguidores son de lo más variado: «Me saludan por la calle chavales de 14 años, pero también tengo gente de 65 y 70».

Las redes, su mejor escaparate

Su andadura en redes comenzó con el objetivo de promocionar su empresa, aunque más adelante empezó a darse a conocer porque la gente le hacía preguntas más allá de las tasaciones. «Oye, '¿Cómo has montado esto?'. Si puedo dar algún consejo de cómo ha sido todo este recorrido, es algo que me encanta», comenta mientras reconoce que le gusta mucho hacer vídeos y explicar cómo lo ha hecho él por si puede servirle a alguien.

«Nuestra facturación se ha multiplicado por cuatro, concretamente, desde el boom de redes» Isaac Sánchez Creador de contenido y CEO de 'Tu oro vale más'

No monetiza con las redes, es decir, no convierte las visualizaciones en dinero y tampoco hace colaboraciones, pero para él es publicidad. Da visibilidad a su negocio y asegura que desde estas plataformas la gente le contacta para vender joyas o invertir en lingotes. «Nuestra facturación se ha multiplicado por cuatro, concretamente, desde el boom de redes», sentencia. Asegura que ya les iba bien, por recomendaciones, por el boca a boca, pero con las redes han cuadruplicado la facturación.

El precio de la fama: perder parte de su intimidad

Tiene la sensación de que cada vez le conocen más y se está acostumbrando a ello, pero si tiene que decir algo negativo, para Isaac lo peor es perder su intimidad. «Ninguno de nosotros estamos preparados para que vayas por la calle y te reconozcan y te paren. Es un precio a pagar».

Ampliar El influencer de Valladolid Isaac Sánchez, CEO de 'Tu oro vale más'. Alberto Mingueza

Los vídeos al principio los editaba él, ahora lo hace parte del equipo de su empresa, ya que tiene que priorizar otras tareas. «Las redes sociales, prácticamente, es lo más importante de 'Tu oro vale más', ya que la gran mayoría de nuestros clientes nos conocen por redes sociales, pero con cinco tiendas con una facturación de más de 20 millones de euros al mes, como en cualquier empresa, hay muchísimo trabajo de gestión».

«Ayudamos a la gente a darles liquidez por algo que ya no usa o no quiere»: es uno de sus mensajes más repetidos, al igual que «el precio del oro está en máximos históricos». El primero lo defiende diciendo que si vas a un banco con joyas que ya no usas o con bandejas o trofeos de los abuelos, no te van a ofrecer nada por ello y eso es a lo que se dedican; y el segundo lema es por la gráfica del oro: «Como cualquier valor que cotiza en bolsa, pues tiene sus más y sus menos, pero visto en perspectiva, en un medio largo plazo el oro siempre sube. El oro es un valor refugio».

«Cuando hablas o tienes relación con personas que ya están donde tú quieres estar, el camino se hace más fácil» Isaac Sánchez Creador de contenido y CEO de 'Tu oro vale más'

El camino hacia el éxito, con referentes claros

«Mis referentes son un par de amigos», abrevia Isaac, puesto que los considera modelos a nivel profesional y personal, ya que tienen empresas muy grandes y son en personas en las que se ha apoyado para crear su modelo de negocio: «Cuando hablas o tienes relación con personas que ya están donde tú quieres estar, el camino se hace más fácil».