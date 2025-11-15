El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
El influencer de Valladolid Isaac Sánchez, CEO de 'Tu oro vale más', sostiene una pulsera y un lingote de oro.

El influencer de Valladolid Isaac Sánchez, CEO de 'Tu oro vale más', sostiene una pulsera y un lingote de oro. Alberto Mingueza
Influencers de aquí

Isaac Sánchez, el vallisoletano que ha hecho del oro un fenómeno viral en redes: «Está en máximos históricos»

«Cuando tienes relación con personas que ya están donde tú quieres estar, el camino se hace más fácil», asegura este creador de contenido que además es CEO de 'Tu oro vale más'

Beatriz A. Casares

Beatriz A. Casares

Valladolid

Sábado, 15 de noviembre 2025, 08:28

Comenta

Isaac Sánchez es de Valladolid. Tiene 27 años y es el CEO de 'Tu oro vale más', una empresa dedicada a la compraventa de joyas, ... oro y plata, con tiendas en Madrid, León, Valladolid (antes llamada 'Orovall'), Salamanca y Zamora. Un negocio con algunos procesos como las tasaciones o el control policial que han captado la atención de cientos de miles de usuarios de redes sociales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos detenidos por agredir de forma brutal a un hombre en Peñafiel
  2. 2

    Muere Luis Martín, histórico del Nuevo Mester de Juglaría
  3. 3 Un autobús urbano parado obstaculiza varios minutos el tráfico en López Gómez
  4. 4 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  5. 5 Detenido el exhibicionista de Parquesol por actos de índole sexual frente a una menor
  6. 6 Oreja, empanadillas de carrilleras y unas patatas especiales en un clásico bar del Pinar de Antequera
  7. 7 Búscate en la grada del estadio José Zorrilla
  8. 8 Dos guardias civiles se lanzan al Canal en Rioseco y salvan a un anciano de ahogarse
  9. 9

    El espíritu jinete toma Valladolid para celebrar a cielo abierto el 175 aniversario de la Academia de Caballería
  10. 10

    El incendio de San Rafael deja cuatro heridos y obliga a desalojar a un centenar de vecinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Isaac Sánchez, el vallisoletano que ha hecho del oro un fenómeno viral en redes: «Está en máximos históricos»