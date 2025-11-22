El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
David Gómez, psicólogo sanitario, escritor y creador de contenido, en su clínica en el Paseo de Zorrilla.

David Gómez, psicólogo sanitario, escritor y creador de contenido, en su clínica en el Paseo de Zorrilla. Rodrigo Jiménez

Influencers de aquí

Psicología en redes sociales desde Valladolid, «una ciudad muy abierta al hablar de salud mental»

David Gómez, psicólogo vallisoletano y creador de contenido, explica cómo las redes ayudan a divulgar, pero no sustituyen a la terapia

Beatriz A. Casares

Beatriz A. Casares

Valladolid

Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:44

Comenta

David Gómez es de Valladolid. Tiene 44 años y es psicólogo sanitario, escritor y creador de contenido. Combina su trabajo en la clínica que dirige ... en el Paseo de Zorrilla de la ciudad con su actividad de divulgación. «Las redes sociales son una buena manera de que las personas puedan aprender sobre psicología, salud mental, emociones y relaciones de pareja», comenta sobre el sector de la comunicación, un campo en el que está acostumbrado a moverse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  2. 2 El menú casero y barato que se esconde en Delicias
  3. 3 Itevelesa vuelve a prestar el servicio de ITV con normalidad tras restablecer la red
  4. 4 Cuatro investigados por lesionar a ovejas de una granja en las extremidades y ubres
  5. 5

    Consulta cuántas personas nacieron, murieron y se casaron en tu pueblo el año pasado en Valladolid
  6. 6

    El Ayuntamiento corrige la información de la ZBE sobre las etiquetas que inducía a confusión
  7. 7 La mujer trans víctima de 40 puñaladas y cortes, con pronóstico reservado
  8. 8 Alertan de una oleada de estafas con la venta de pellets
  9. 9

    Un centro municipal de 1,4 millones en Valladolid%u2026 y un calefactor de casa
  10. 10

    Asegura que tres encapuchados obligaron a su padre a sacar 400 euros de un cajero en Palencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Psicología en redes sociales desde Valladolid, «una ciudad muy abierta al hablar de salud mental»