Psicología en redes sociales desde Valladolid, «una ciudad muy abierta al hablar de salud mental»

David Gómez es de Valladolid. Tiene 44 años y es psicólogo sanitario, escritor y creador de contenido. Combina su trabajo en la clínica que dirige ... en el Paseo de Zorrilla de la ciudad con su actividad de divulgación. «Las redes sociales son una buena manera de que las personas puedan aprender sobre psicología, salud mental, emociones y relaciones de pareja», comenta sobre el sector de la comunicación, un campo en el que está acostumbrado a moverse.

Ejemplos con los que identificarse

Las plataformas son para él una forma de dar a conocer cómo trabaja; le aportan visibilidad y le permiten llegar a más pacientes. No hace colaboraciones ni publicidad, aunque son un escaparate, al igual que las recomendaciones y las búsquedas en Google. Suele suceder que algunas personas, al ver sus vídeos, sienten que ese es justo su problema y contactan con él. Además, asegura que estos contenidos abren las puertas de su clínica a personas de fuera de Valladolid: «viene gente de Granada, Murcia o Madrid».

No existen las emociones y los pensamientos negativos

«Divulgar sobre psicología científica es una buena manera de que las personas sepan qué es y qué no es», comenta David Gómez, que considera que «la psicología como ciencia está muy malentendida». Para él, uno de los problemas fundamentales es la obsesión de «lograr la felicidad por encima de todo», calificando algunas emociones y pensamientos como negativos. Uno de sus objetivos es desmitificar algunas creencias y explicar conceptos en apariencia sencillos, pero que no acaban de calar en buena parte de la población, como qué es la salud mental o un trastorno emocional.

Psicología de bolsillo

«Un vídeo, un contenido de divulgación o incluso un libro nunca puede sustituir un proceso de terapia», sentencia. Una desregulación emocional, estar en una relación de maltrato, estar sufriendo o quizás no saber manejar algunas emociones como la ansiedad, la culpa o la vergüenza son algunas de las muchas situaciones en las que no sirve un consejo o una idea. «Hay que pedir ayuda siempre que tu vida se haya estrechado y que lo que sientes, lo que piensas y las situaciones que tienes a tu alrededor interfieran en cómo te gustaría vivir esa vida», resume, y añade que «el vídeo es el pie para que te plantees buscar ayuda».

Ficha de redes de David Gómez: Instagram @davidgomezpsicologo

Nº de seguidores 294.000

TikTok @davidgomezpsicologo

Nº de seguidores 33.400

YouTube @davidgomezpsicologo

Nº de suscriptores 5.910

No es de locos, es tendencia

Acudir a terapia ya no es un tabú; incluso reconoce que está de moda. «Hace años, cuando empecé, la gente venía como en secreto; incluso he visto que se escondían en el portal», recuerda. Situaciones que nada tienen que ver con lo que vive en la actualidad, puesto que ir al psicólogo se ha normalizado y considera que, en parte, es por el trabajo de los medios y las redes sociales.

«No hace falta estar loco, eso es un mito, para iniciar un proceso de terapia»: no solo ha cambiado la forma de percibir esta ayuda, sino que insiste en que está de moda y «es una burbuja que entiendo que estallará, porque está muy masificada». No se refiere solo a acudir a las sesiones, sino a los contenidos de este tipo que se publican y al intrusismo laboral.

No a la tiranía de la felicidad: cómo transitar el dolor

Un consejo que da a la gente en las redes sociales es «filtrar muy bien a qué creadores de contenido seguimos y a qué creadores de contenido no estamos siguiendo». Muchas cuentas terminan siendo «una especie de recetario o 'tips', convirtiendo la salud mental en una especie de 'fast food' de consumo», lo que acaba divulgando la felicidad por encima de todo, y esto no funciona así.

En una terapia psicológica, uno de los núcleos es que el psicólogo enseña a no estar bien. Es importante que el paciente aprenda a transitar por el dolor y el malestar que siente. Una clave de la psicología que para él es difícil de divulgar porque «en una época en la que todo está muy mal, queremos consumir contenido que esté muy bien».

Los creadores de contenido, a terapia

Las redes sociales son un universo propio en el que los comentarios dañinos y las críticas campan a sus anchas. Son varios los influencers vallisoletanos que han relatado en esta sección cómo aprender a sobrellevar la exposición pública les ha costado trabajo y han decidido acudir a terapia. «Tú puedes tener 99 comentarios maravillosos, porque en general la gente te apoya, pero un comentario de odio hace muchísimo daño», relata David, que ha tratado a varios profesionales que trabajan en redes e incluso habla desde su propia experiencia.

«He recibido 'hate', odio; es normal, el contenido que haces no le puede gustar a todo el mundo»: hay que saber sobrellevarlo y ver dónde poner el foco. «Algo muy sano que yo recomiendo que todo el mundo haga en redes sociales es bloquear», receta con total convicción frente a comentarios y usuarios que no aportan y no van a aportar nada.

¿Cómo son los vallisoletanos en terapia?

«Valladolid es una ciudad que ha pegado un gran cambio en cuanto al entendimiento que hay de la psicología», comenta como vallisoletano que lleva aquí toda su vida. «Es una ciudad muy abierta en cuanto a salud mental, a ir al psicólogo y a hablar con normalidad de terapia», asegura. Además, por la parte de creación de contenido, está orgulloso de mostrar otras caras de la ciudad en redes sociales. «Cada vez hay más creadores de contenido maravillosos y creo que eso ayuda mucho también a visibilizar y a dar a conocer la ciudad al resto de España».