Las noticias más leídas del lunes 26 de mayo en El Norte de Castilla

1 Las llamas rodean la chabolita de Emilio Barrul al borde de las obras de la VA-20

«No quiero nada. Estoy bien». Así contestó, fiel a su estilo, el veterano chabolista Emilio Barrul a los agentes, sanitarios y bomberos que acudieron anoche a sofocar un vigoroso incendio que cercó literalmente el chamizo en el que vive este hombre de 71 años desde hace algunos meses y que se encuentra en mitad del tramo en obras de urbanización de la ronda interior.

2 Salen a la venta pisos nuevos en la calle Santiago doce años después de la última promoción

Han pasado doce años (una crisis económica y la sanitaria de la covid) para que la calle Santiago vuelva a contar en el mercado con una oferta de vivienda nueva a la venta.

3 Los empadronados en Castilla y León podrán viajar gratis desde octubre con la tarjeta Buscyl

La Junta pone en marcha la tarjeta Buscyl, que permitirá viajar de forma gratuita por toda la Comunidad a los empadronados en Castilla y León desde finales de octubre. Además, la gratuidad se adelantará a julio para los 270.000 menores de 15 años, según lo explicó hoy en la capital leonesa el presidente, Alfonso Fernández Mañueco.

4 La ladera de Parquesol que mira al estadio abandonará su aspecto silvestre para acoger un parque

Ya han comenzado los trabajos de desmonte, con la presencia de dos grandes palas retroexcavadoras y camiones de carga para retirar la tierra sobrante. La ladera norte de Parquesol, que conecta en pendiente la parte trasera de la calle Juan de Valladolid (IES Parquesol) con la calle Julio Senador Gómez, donde se sitúa la piscina cubierta y el polideportivo, cambiará su actual aspecto silvestre en los próximos meses.

5 Heridos dos menores tras una colisión frontal entre dos coches en Tudela

Dos menores de 11 y 17 años resultaron heridos este domingo por la noche en una colisión frontal entre dos vehículos en la localidad vallisoletana de Tudela de Duero.

6 La compañía vetada estalla contra el TAC: «¡Cómo pueden acusarnos de negligencia!»

La compañía teatral francesa Lézards Bleus ha emitido esta tarde, un par de horas después de la clausura del TAC un comunicado con el título 'Quasimodo-Esmeralda': el impulso suspendido de un espectáculo vivo sobre fachadas históricas, en el que señala que el pasado 21 de mayo, en pleno ensayo del espectáculo, la representación fue cancelada y autorizada de nuevo tan solo 15 minutos antes de su inicio.

7 La pesadilla de Mar con 21 años: descubre que está casada con un desconocido tras robarle el DNI

La noche que a Mar le robaron el bolso, pensó que cogerían el dinero y que lo tirarían en cualquier contenedor de basura. Lo que no podía imaginar, ni en la peor de sus pesadillas, es que acabaría empadronada en una casa que no era la suya, casada con un hombre al que no conocía de nada y con una deuda de 7.200 euros que Hacienda le reclama al creer que fue un matrimonio de conveniencia.

8 Una sobrecarga tras un apagón fríe los electrodomésticos de un edificio de Parquesol

«Más allá de los daños, que por ahora ni siquiera tenemos claro que nos los vayan a cubrir, lo que sentimos es impotencia y un desamparo absoluto ante algo que no hemos provocado nosotros», coinciden en señalar los vecinos del bloque de viviendas del número 9 de la calle Adolfo Miaja de la Muela, en Parquesol.

9 Detenidos en Valladolid tras intentar robar una riñonera a golpes y no conseguirlo

Tres individuos se acercaron a él, en apariencia, para pedirle tabaco. Una artimaña con la que en realidad intentaban hacerse con una riñonera que llevaba el interpelado. Al defenderse, los tres hombres la emprendieron a puñetazos y golpes con él, pelea que fue la que provocó que otro ciudadano, testigo de la bronca, diera aviso al 091.

10 Muere de madrugada en León atropellado por un camión en plena autovía

Un hombre, del que por el momento se desconoce su identidad, murió durante la madrugada en la autovía A-6 después de ser arrollado por un camión. Así lo recoge la página web del 112, que refleja que la llamada alertando del accidente se recibió a las 5:42 horas de este lunes 26 de mayo.