Una sobrecarga tras un apagón fríe los electrodomésticos de un edificio de Parquesol

«Más allá de los daños, que por ahora ni siquiera tenemos claro que nos los vayan a cubrir, lo que sentimos es impotencia y ... un desamparo absoluto ante algo que no hemos provocado nosotros», coinciden en señalar los vecinos del bloque de viviendas del número 9 de la calle Adolfo Miaja de la Muela, en Parquesol, que el pasado jueves sufrieron por partida doble las molestias que ya de por sí vienen sufriendo desde hace meses por las obras de la red de calor. Las máquinas cortaron esa mañana de manera accidental un cable de baja tensión y causaron un apagón al que sucedió una sobrecarga de tensión que frió literalmente decenas de electrodomésticos que estaban enchufados en sus casas y que ha dejado daños que valoran, en principio, en torno a los 12.000 euros.

Los hechos ocurrieron en torno a las nueve de la mañana, cuando el portal del número 9 (la avería solo afectó a ese bloque de once alturas de una comunidad de seis portales) se quedó sin luz. Y no solo eso. «En mi casa comenzó a hacer cosas raras la placa de inducción ya antes de las nueve -el apagón se produjo a las 9:15 horas-, se encendía y se apagaba ella sola y pitaba hasta se fue la luz», recuerda una de las afectadas. Otro residente relata cómo «llegaron a saltar chispas del cuadro cuando saltaron los chivatos». En otra casa el ordenador «comenzó a oler a quemado». Y así se vivieron distintas escenas en las viviendas del bloque afectado, donde se fue la luz, y así lo confirma Iberdrola, a las 9:15 horas.

La tensión pasó de 230 kilovoltios a 400: «Saltaban chispas del cuadro de la luz»

El origen del apagón se encontraba en las obras de la red de calor que mantienen cortados desde el 7 de mayo los dos carriles de salida de la calle Adolfo Miaja de la Muela hacia Hernando de Acuña y Doctor Villacián, desde la intersección con Amadeo Arias (así estarán hasta el 18 de julio), un tramo en el que se encuentra precisamente la comunidad de seis bloques de los números 3 al 13.

Los operarios, según confirman fuentes de Iberdrola, y así se lo reconoció la empresa que ejecuta los trabajos -dependientes de la Junta a través de la entidad Somacyl-, picaron de «manera accidental un cable neutro de la línea (de cuatro cables) de baja tensión que suministra a este edificio -el del número 9- y que es el que regular precisamente el nivel de tensión de la red que llega a las viviendas». La tensión habitual que llega a un domicilio es de 230 kilovoltios y, al romperse el citado cable neutro, a las viviendas afectadas les llegó una sobrecarga de 400, explican desde la compañía eléctrica. Esto ocurrió a las 9:15 horas y la electricidad volvió al bloque a las 12:35.

Ampliar Obras de la red de calor ante los bloques de viviendas de los números 3 al 13 de la calle Adolfo Miaja de la Muela. J. S.

Los vecinos recibieron a las 10:15 horas un mensaje en sus móviles de i-DE (la distribuidora de Iberdrola) avisando de que se había producido una «incidencia imprevista que podía afectar a su suministro» y que preveían que estuviera «repuesto el suministro a las 11:35».

El problema llegó con la sobrecarga que dañó, frió literalmente, los electrodomésticos de, al menos, una decena de viviendas. «Eso qué sepamos, pero creemos que puede haber más», apuntan los afectados. El caso es que la sobrecarga afectó a frigoríficos, router, vitrocerámicas u ordenadores. «Lo peor es el frigorífico, ya que aunque compramos uno nuevo esa misma tarde, no lo traen hasta el martes y toda la comida se va a echar a perder», lamentan las víctimas antes de incidir en que se sienten desamparadas y de asegurar que estiman en una media de 1.200 euros, «como mínimo», los daños por vivienda. Y saben que fueron diez porque un electricista que «vio los cuadros del edificio explicó después que eran esas las casas en las que saltaba un pilotito rojo por una sobrecarga». Pero nadie, lamentan, les informó. Y creen, reiteran, que pueden ser más los damnificados.

Iberdrola, en cuanto a las reclamaciones, aclara que los afectados deben dar parte a sus seguros individuales y, en caso de no ser atendida su reclamación, deben realizar una reclamación a i-DE (su distribuidora). Unos y otros girarán después la correspondiente factura a la empresa que ejecuta los trabajos de la red de calor y que, así lo reconocen todas las partes implicadas, causó el apagón accidental y la posterior sobrecarga.

Los vecinos afectados, no obstante, aseguran que esos pasos iniciales para reclamar el pago de los daños ya los han seguido y lamentan que ya se han encontrado con las primeras trabas. «Parece ser que no cubren los electrodomésticos de más de diez años y no sabemos si la comida perdida...», resumen de entrada antes de incidir en que no entienden, sobre todo, «por qué nadie nos avisó de lo que estaba ocurriendo» y «por qué nadie se hace responsable directamente de un problema que, desde luego, no hemos causado nosotros».