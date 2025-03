Vecinos de Parquesol que conviven con el material de la red de calor: «Es una escombrera»

No solo las profundas zanjas, acompañadas de los prolongados cortes de tráfico, generan molestias en la extensión de los tentáculos de la red de calor ... por el barrio de Parquesol. También el acopio de los materiales para desplegar esta malla de tuberías subterráneas está generando un importante malestar. Aunque aquella mítica frase del exalcalde León de la Riva cuando recibía críticas por las obras es indiscutible -«para hacer tortilla hay que romper los huevos», decía siempre-, lo cierto es que los tajos en la vía pública cuanto mejor organizados estén menos trastornos causan.

Los vecinos de las calles Miriam Blasco y Martín Santos Romero, muy cerca de los campos de fútbol José Luis Saso y situadas en el límite con la A-62, han solicitado al Ayuntamiento su intercesión para que la empresa pública Somacyl «ponga orden» en la parcela de más de una hectárea que el Consistorio le ha cedido provisionalmente para que se almacene el material y la maquinaria mientras se ejecutan las conducciones que llevarán agua caliente y calefacción producida con biomasa a los edificios que se están sumando a este servicio promovido por la Junta.

«Han convertido la parcela en una escombrera, en un almacén de tierras y en un aparcamiento de camiones y maquinaria. Están destrozando las calles aledañas con los vehículos pesados que traen y llevan las cargas, llenan todo de polvo y en muchas hay zonas con restos de grasas y aceites», subrayan los portavoces de un grupo de residentes, que ha recogido más doscientas firmas y que no deja de exponer sus quejas al Ayuntamiento a través del 010 y los canales de WhatsApp municipales.

Hace quince días el concejal de Hacienda y Personal, Francisco Blanco, al que se le adjudicó la responsabilidad de seguir los problemas del barrio dentro del reparto municipal, visitaba la zona a petición de los vecinos y comprobaba 'in situ' la situación. Antes ya lo había hecho el principal responsable de la oposición, el socialista Pedro Herrero. Blanco explica que a través de la Concejalía de Medio Ambiente, en las reuniones de seguimiento con Somacyl, ya se ha requerido a la adjudicataria para que intente rebajar al máximo las molestias que pudieran generar estos trabajos, según confirma el edil del área Alejandro García Pellitero. De momento, esa mediación, que los vecinos agradecen, «se nota poco», según recalcan los afectados.

Los residentes, que subrayan que a una empresa privada «no se le permitiría el descontrol» del que son testigos todos los días desde sus casas, subrayan que la zona se «ha vuelto peligrosa por la suciedad y por la cantidad de camiones que salen y entran en la parcela, ruidos de motores, pitidos de las máquinas y golpes de carga y descarga; los chalés y edificios de los alrededores han empezado a detectar grietas en techos y paredes», según aseguran.

Esta situación la sufren desde el pasado mes agosto y la cesión provisional tiene un plazo de un año, si no hay prórrogas. «En verano no se podían ventilar las casas por la entrada de polvo, las piscinas y zonas comunes se ponían llenas de mierda; y ahora con las lluvias esto es un barrizal», enumeran los portavoces para acotar, a continuación, que son los que más están sufriendo la obra cuando esta no les beneficiará, ya que sus viviendas no cuentan con servicios comunes, sino con calderas individuales lo que impide su conexión a la red.

«Nadie se explica qué hace eso ahí y cómo se ha podido autorizar habiendo parcelas fuera de las zonas de viviendas y no muy lejos de aquí, por ejemplo junto al almacén y la caldera de biomasa construida al lado del estadio de fútbol», señalan como propuesta alternativa, además de proponer otra ubicación: la zona de las Raposas, que da a Manuel Jiménez Alfaro, la calle de subida a Parquesol desde el puente de Hipanoamérica.

Desde Somacyl explican que para ejecución de la obra de la red de calor «es necesaria la utilización de zonas para acopio de las futuras tuberías que se van a instalar y para logística intermedia de tierras de excavación que luego se vuelven a reutilizar». Recuerdan, además, que a lo largo de la obra se han ido utilizando diferentes zonas y parcelas por los barrios Huerta del Rey, Villa de Prado y el propio Parquesol.

«Por la ubicación y amplitud de esta parcela se ha considerado la mejor opción desde el punto de vista técnico y logístico para ejecución de la red en la zona urbana del barrio de Parquesol. Es necesario que se utilice hasta finalización de los trabajos, aunque a medida que la obra continúe avanzando los acopios en la zona irán disminuyendo», explican en la empresa pública, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente.

En este momento, los operarios están metiendo conducciones en Adolfo Miaja de la Muela, concretamente en el tramo comprendido entre Doctor Villacián y Amadeo Arias, así como Manuel Silvela, entre Amadeo Arias y Juan Martínez Villergas. Según recogen los planos de la red de calor en Parquesol, los próximos pasos para llevar la calefacción desde la caldera y hasta todo el barrio pasan por las calles Hernando de Acuña, Manuel Azaña o Ciudad de la Habana, donde ya se abrió una pequeña zanja en el cruce con Juan de Valladolid, que ha ya sido cerrada.