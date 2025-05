Polémica en Laguna de Duero ante el cambio de fecha de sus fiestas: «La tradición no está reñida con la evolución»

La polémica está servida una vez más en Laguna de Duero. El cambio de fechas, a través de una votación democrática, para la celebración de ... las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora del Villar parece haber suscitado la polémica entre los que prefieren que se celebren del 7 al 11 de septiembre, como el año pasado y anteriores, y los que apoyan el cambio. De cualquier manera este año Laguna de Duero llenará de ambiente festivo del 5 al 9 de septiembre. «La tradición no está reñida con la evolución», señala Estela Crespo, concejala de festejos del Ayuntamiento de Laguna de Duero.

Más de 90 agrupaciones y asociaciones, «entre peñas, AMPAS y hosteleros», han participado en la votación democrática para elegir la fecha de las fiestas. «No es la primera vez que se realiza esta consulta al foro participativo de las asociaciones que participan con propuestas en la organización de las Fiestas Patronales de Laguna de Duero. El año pasado también se celebró y no salió la votación y no paso nada», puntualiza Estela Crespo. Este año con el cambio de fechas ha surgido una «plataforma» -como ellos se denominan- para mostrar rechazo ante este cambio.

En la página de Facebook de la plataforma detallan que «este grupo nace para defender nuestras fiestas patronales en honor a la Virgen del Villar, tal y como las hemos celebrado siempre: del 7 al 11 de septiembre». Asimismo, añaden que «celebramos con orgullo a nuestra patrona, la Virgen del Villar, y esos días se han convertido en parte de nuestra identidad. Hoy estas fechas están en peligro, se han cambiado sin respetar lo que siempre hemos sentido como nuestro».

Un argumento que no se corresponde con la realidad que detalla Estela Crespo, concejala de festejos del Ayuntamiento: «El Día de la Virgen del Villar se va a seguir celebrando el 8 de septiembre como todos los años y el día 7 será la víspera. La tradición no se modifica en ningún caso». No obstante, Estela Crespo detalla que «las fiestas también suponen una activación y potenciación de la hostelería y comercio local».

Así pues este año Laguna de Duero contará con un fin de semana completo dentro de sus fiestas patronales, que se celebran del 5 al 9 de septiembre. «Coincidir con Valladolid vamos a coincidir siempre desde que la capital no celebra San Mateo si no la Virgen de San Lorenzo. No buscamos competir con ellos porque no se puede pero si mantener las tradiciones de nuestro pueblo y su esencia», puntualiza la concejala.

La plataforma en contra del cambio de fechas ha presentado en el Ayuntamiento una recogida de firmas. «Son unas 190 firmas contrastadas con un padrón», afirma Estela Crespo, quien adelanta: «Somos el pueblo más grande de la provincia de Valladolid y la programación de este año es potentemente fuerte con unas fiestas dinámicas, inclusivas y variadas».