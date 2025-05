Salen a la venta pisos nuevos en la calle Santiago doce años después de la última promoción

Han pasado doce años (una crisis económica y la sanitaria de la covid) para que la calle Santiago vuelva a contar en el mercado con ... una oferta de vivienda nueva a la venta. Durante este tiempo –desde 2013, con la comercialización del edificio Tempo, en la esquina con Claudio Moyano– la oferta inmobiliaria en la calle más emblemática de Valladolid se había limitado a la compraventa de viviendas usadas. Los portales de Internet publicaban anuncios de pisos antiguos o rehabilitados, pero, en todo caso, siempre con el marchamo de segunda mano. Ahora, llega una promoción de 14 viviendas nuevas, una vez finalizada la larga restauración del histórico bloque de Santiago 4, en cuyos bajos abrió a finales del año pasado el comercio de ropa masculina Dan John, a unos pasitos de la Plaza Mayor.

«Se trata de un edificio nuevo, totalmente reformado, y en la calle más significativa de Valladolid», explica Mónica Muro, CEO de A&M Consultora Inmobiliaria, que este sábado ha anunciado ya las características de unas viviendas que este lunes comenzarán su proceso de comercialización. Son catorce viviendas (tres por cada planta más dos áticos) con precios a partir de los 222.000 euros. Este es el valor de los estudios con los que cuenta el edificio (cuatro, uno en cada planta). Disponen de 45 metros cuadrados de superficie construida y baño equipado, grandes ventanales con vistas a la calle Santiago y, como el resto de las viviendas, cuenta con aerotermia. Los estudios constituyen la letra de B de cada planta, en un edificio con ascensor y puerta blindada.

Las letras A y C están reservadas para viviendas de tres dormitorios, con superficies de entre 108 y 115 metros cuadrados construidos, con precios desde 474.000 euros, según puede comprobarse en la ficha comercial de estos inmuebles publicada en Internet. Estos pisos cuentan también con dos baños, la cocina totalmente equipada y armarios empotrados vestidos. Algunos tienen, además de la terraza hacia la calle Santiago, otra más trasera. El edificio se completa con dos áticos (se anuncian por 690.000 euros), también con tres habitaciones y doble terraza (en dos niveles, a la superior se accede por una escalera), que ofrecen unas vistas privilegiadas tanto a Santiago como a la Plaza Mayor.

Ampliar Portal del bloque de viviendas. El Norte

El edificio no cuenta con plazas de garaje, como recuerdan desde A&M Consultora Inmobiliaria, que califica esta promoción como una «gran oportunidad» ante las muy escasas posibilidades de viviendas en la calle Santiago. «Desde la rehabilitación del edificioTempo, en 2013, no había vivienda nueva, en un edificio totalmente rehabilitado, en esta calle». En aquel bloque se construyeron once viviendas con precios desde 459.000 euros.

Las tareas de restauración de este inmueble se prolongaron durante meses (arrancaron a principios de 2023) y vivieron, con la retirada de los andamios, un importante hito a mediados de diciembre, ya que fue entonces cuando se pudo disfrutar (ya sin aparatajes metálicos) de «uno de los edificios más interesantes de la arquitectura de los años 30 en Valladolid». Así lo definen desde Docomomo, la fundación que estudia y cataloga el patrimonio de arquitectura moderna que conservan varias ciudades de España y Portugal. Entre ellas, Valladolid. Este movimiento arquitectónico se hizo fuerte entre 1925 y 1965, con la aplicación de nuevas técnicas constructivas (con la generalización del uso del acero y el hormigón), una estética renovada (de formas más simples y geométricas que etapas anteriores) y mayor funcionalidad en las viviendas (ascensores, mejor iluminación, grandes ventanales y terrazas).

Estas dos últimas características se aprecian de forma muy clara en este edificio de Santiago 4, que lleva la firma del arquitecto Alfonso Fungairiño y Nebot y que se construyó entre los años 1932 y 1935. La venta de viviendas llega, por lo tanto, justo 90 años después de que concluyera la edificación y una vez superada una completa restauración que ha permitido ensalzar la escalera central del bloque. Un cartel (que todavía se podía ver este fin de semana en la fachada)recuerda que la rehabilitación ha contado con una subvención de 209.684 euros, enmarcada dentro de los fondos europeos Nextgeneration.

La 'Guía de arquitectura de Valladolid' destaca una curiosidad de este edificio: el bajo del inmueble no presenta una disposición simétrica. La puerta de acceso al portal no se sitúa justo en el centro, sino que se se encuentra en uno de los seis huecos en los que se divide el tramo inferior (donde están los locales de DanJohn y Scalpers Mujer). El arquitecto Miguel Ángel de la Iglesia apunta que «esta tensión por la ausencia del eje de simetría» afecta a la fachada, donde luego sí se aprecia una distribución simétrica, entonces de dos viviendas por planta, como explica Iván Rincón Borrego, arquitecto de la Universidad de Valladolid.