Álvaro Senovilla, tras dar indicaciones con la pizarra en un tiempo muerto. Antonio de Torre

«El partido de Soria nos ha venido muy bien para mejorar»

Álvaro Senovilla hace un balance positivo en el ecuador de la pretemporada del Balonmano Nava «a pesar de los contratiempos»

Hugo Otero Olmos

Segovia

Sábado, 30 de agosto 2025, 13:11

El Viveros Herol Balonmano Nava afronta sus últimos compromisos de preparación a menos de tres semanas del inicio de la Liga Asobal, el próximo ... 14 de septiembre en Aranda. El equipo segoviano venció por 37 a 35 al Ciudad de Logroño e igualó a 32 tantos con Soria en los dos primeros amistosos, ambos disputados en el Pabellón Guerreros Naveros. El pasado viernes el equipo viajó hasta Cuenca para disputar un triangular frente a los locales y Villa de Aranda. El Balonmano Nava se impuso en los dos partidos, ambos disputados a dos partes de quince minutos, y consiguió el Trofeo San Julián.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

