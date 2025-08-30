El Viveros Herol Balonmano Nava afronta sus últimos compromisos de preparación a menos de tres semanas del inicio de la Liga Asobal, el próximo ... 14 de septiembre en Aranda. El equipo segoviano venció por 37 a 35 al Ciudad de Logroño e igualó a 32 tantos con Soria en los dos primeros amistosos, ambos disputados en el Pabellón Guerreros Naveros. El pasado viernes el equipo viajó hasta Cuenca para disputar un triangular frente a los locales y Villa de Aranda. El Balonmano Nava se impuso en los dos partidos, ambos disputados a dos partes de quince minutos, y consiguió el Trofeo San Julián.

El entrenador, Álvaro Senovilla, hace un balance positivo de lo que va de pretemporada. «Soria, al ser de Plata, traía una dinámica distinta, con un juego más individualista. Nos faltó orden ese día. En cambio, los equipos de Asobal, como Cuenca, son más fuertes. El partido de Soria nos ha venido muy bien para mejorar». Senovilla se muestra optimista y satisfecho con el trabajo del equipo. «Estamos muy contentos con el trabajo realizado. A pesar de los contratiempos, se está trabajando bien y podemos llegar en buenas condiciones a la primera jornada». El técnico también comenta que se proponen unos pequeños objetivos en cada amistoso, aunque el resultado es lo de menos y lo verdaderamente importante reside en el trabajo diario. «Aunque estamos empezando, tenemos una base muy sólida, tanto táctica como física. Además, la integración de los nuevos está siendo muy buena».

El Balonmano Nava viaja hoy hasta Aranda de Duero para disputar un nuevo triangular, la penúltima cita preparatoria. Los enfrentamientos tendrán una duración de dos partes de 20 minutos frente al Villa de Aranda y el Atlético Valladolid. «Nos vendrá bien medirnos otra vez a Aranda porque ambos equipos veremos las mejoras desde el día de Cuenca», asegura Senovilla, que se propone unos objetivos muy claros en el triangular. «Hay que centrarse en integrar a los nuevos, asentar al equipo en el dinamismo del juego que queremos ofrecer y probar diferentes alternativas que, una vez iniciada la competición, no puedes experimentar».

De cara al inicio liguero, Álvaro Senovilla piensa que lo más importante es «puntuar cuanto antes». «Tenemos un equipo joven que necesita reforzar el trabajo con esos estímulos», añade el entrenador. Además, quiere optimizar las dos últimas semanas de pretemporada para integrar a las tres últimas incorporaciones: Asaph, Bandeira y el último fichaje, Tahu Lufuanitu, que llega a Nava tras la lesión de rodilla de Pancho Ahumada. «En una liga larga debes tener una base de diferentes alternativas dentro de la primera línea. Lo importante es que se entiendan y que nunca se pierda el orden en la pista», comenta Senovilla en referencia a la variedad y versatilidad de los centrales de la plantilla, que han llegado a coincidir los tres en la pista (Baptista, Carrión y Otero). «Si no tuviéramos esa mentalidad, habríamos tenido más problemas la temporada pasada. Salimos adelante gracias a la versatilidad de jugadores como Alfredo, que nos dio muchas prestaciones», asegura el míster del Balonmano Nava.

El equipo segoviano culminará la pretemporada el viernes 5 de septiembre en Astorga, frente al Ademar León. El Nava no debutará en la Liga Asobal hasta diez días después, el 14 de septiembre en Aranda de Duero. Ese periodo de inactividad competitiva no preocupa a Senovilla. «No nos preocupa porque llevamos mucho tiempo trabajando. En la primera jornada llevaremos siete semanas ya. Queremos que el equipo vaya tranquilo, concentrado y con confianza», asegura el entrenador navero.