El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alfredo Otero durante el primer partido de la pretemporada frente al Ciudad de Logroño. Antonio de Torre

Alfredo Otero | Jugador del Balonmano Nava

«Tengo amigos que no conocían el balonmano y ahora vienen a verme»

El canterano busca asentarse de manera definitiva en la primera plantilla tras su meteórica irrupción en la élite

Hugo Otero Olmos

Segovia

Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:38

El Viveros Herol Balonmano Nava es una utopía de gestión de un proyecto deportivo. Es, literalmente, el equipo del pueblo. Un club que hace años ... no tenía voz ni nombre y que en 2026 celebrará el cincuenta aniversario en el mejor momento de su historia. Lo hará en la élite del balonmano español, peleando de tú a tú contra equipos con presupuestos infinitamente superiores y convirtiendo el Pabellón Guerreros Naveros de Nava de la Asunción en un fortín. Además de competir, el club segoviano presume de hacerlo con la cantera. En una provincia sin una gran tradición de balonmano como Segovia, el Balonmano Nava cuenta con tres jugadores de la casa en la primera plantilla y hasta once equipos en las categorías formativas. La última promesa en dar el salto a la élite es Alfredo Otero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Argüello reordena la Archidiócesis de Valladolid con una veintena de sacerdotes y diáconos que cambian de destino
  2. 2

    Intentan entrar a hachazos en una peña tras una pelea durante las fiestas de Tudela
  3. 3 Los cuatro detenidos por robo tenían marcadas una treintena de viviendas con hilos de pegamento
  4. 4

    Cae un árbol sobre el edificio de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid
  5. 5

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  6. 6

    Nuevos cachés de ferias: de los 150.000 euros de María Becerra a los 111.500 de la noche dj
  7. 7

    Un usuario denuncia multas «injustas» por llevar a sus hijos en una bicicleta de carga
  8. 8 Muere un turista español mientras practicaba submarinismo en Bali
  9. 9

    El viento no da tregua en la Alta Sanabria: «Los Bomberos están a la espera de si llega el fuego al pueblo»
  10. 10

    Las comunidades de vecinos deben sustituir los contadores de agua de más de doce años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «Tengo amigos que no conocían el balonmano y ahora vienen a verme»

«Tengo amigos que no conocían el balonmano y ahora vienen a verme»