El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Josu Arzoz, durante el partido disputado este jueves en Nava de lal Asunción.

Ver 25 fotos
Josu Arzoz, durante el partido disputado este jueves en Nava de lal Asunción. Antonio de Torre

El Balonmano Nava aprueba con nota su primera prueba de la pretemporada

El equipo de Álvaro Senovilla brilla ante su público y vence a Logroño en un duelo que deja buenas sensaciones pese a las bajas

Hugo Otero Olmos

Nava de la Asunción

Jueves, 14 de agosto 2025, 23:17

Soñar es gratis. Eso deben pensar los aficionados del Viveros Herol Balonmano Nava después del primer amistoso de la pretemporada. Los de Álvaro Senovilla se ... impusieron al Balonmano Logroño en un festín de goles (37-35). Es cierto que tanto el club segoviano como los riojanos llegan a la temporada 2025-26 con muchas caras nuevas y que sacar conclusiones de un partido de preparación es precipitado. Sin embargo, los de Álvaro Senovilla dejan muy buenas sensaciones y, lo más importante, refrendan que el mercado es un acierto por parte del club. Sobre la teoría parecen fichajes acertados y solo ha bastado un partido para darse cuenta de que este año el Balonmano Nava puede aspirar a grandes cosas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un hombre tendido en la carretera de San Román de Hornija
  2. 2

    El joven hostelero de Tordesillas que murió desnucado en la puerta de su bar
  3. 3

    «Quería volver a la discoteca, se bajó del coche y cuando volvimos estaba muerto»
  4. 4 Jaime Aparicio, de 37 años, segunda víctima mortal en los incendios forestales de León
  5. 5 El incendio de León y Zamora, camino de convertirse en el peor de la historia de España
  6. 6 Arden hectáreas de una tierra cosechada tras incendiarse una empacadora y un tractor
  7. 7

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»
  8. 8 El incendio de Puercas tuvo su origen en el «efecto lupa» por la acumulación de residuos en una finca
  9. 9 Dejan inconsciente a un hombre de 42 años en una pelea en Aguilafuente
  10. 10

    Un policía y un militar de Cigales «resucitan» a un vecino en un bar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Balonmano Nava aprueba con nota su primera prueba de la pretemporada