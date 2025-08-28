El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tahu Lufuanitu ejecuta un lanzamiento con el Tremblay. El Norte

El Nava encuentra en Francia al sustituto de Pancho Ahumada

Tahu Lufuanitu, extremo congoleño de 24 años, llega proveniente del Tremblay tras su fallido traspaso por el Nancy

Hugo Otero Olmos

Segovia

Jueves, 28 de agosto 2025, 13:14

La mala fortuna se ceba con el Viveros Herol Balonmano Nava por segunda pretemporada consecutiva. Se desconoce si en Nava de la Asunción hay muchos ... gatos negros, si se ha roto un espejo en el vestuario o si alguien abre su paraguas bajo las escaleras del pabellón, lo que está claro es que Álvaro Senovilla pierde a uno de sus jugadores más determinantes. Tras la rotura del talón de Aquiles de Patotski en un amistoso hace un año, el club segoviano no pudo contar con el portero bielorruso durante toda la campaña. En su lugar regresó del retiro Yeray Lamariano, además del fichaje en enero de Matheus Buda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La autopsia confirma que el joven marroquí hallado en la carretera de San Román murió atropellado
  2. 2

    El camionero implicado en el accidente con dos militares heridos es de Valladolid
  3. 3

    Llega a la Feria de Valladolid un novedoso carrusel que solo ha estado dos veces en España
  4. 4 Los agentes forestales niegan el saludo a Mañueco durante la visita de los Reyes a Sanabria
  5. 5

    Crimen en Parquesol: una carta en un hotel de Benidorm, un vídeo y un «pacto» entre madre e hijo
  6. 6 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  7. 7

    Transportes aprueba el tercer carril de la A-62 entre Simancas y Tordesillas
  8. 8

    La tensión por la fecha de celebración de las fiestas patronales de Laguna escala con una intervención policial
  9. 9 Un aparatoso incendio calcina la galería de una vivienda de La Farola
  10. 10 Matan a tiros a un hombre en Valencia delante de su hijo menor en una venganza pasional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Nava encuentra en Francia al sustituto de Pancho Ahumada

El Nava encuentra en Francia al sustituto de Pancho Ahumada