El Nava encuentra en Francia al sustituto de Pancho Ahumada

La mala fortuna se ceba con el Viveros Herol Balonmano Nava por segunda pretemporada consecutiva. Se desconoce si en Nava de la Asunción hay muchos ... gatos negros, si se ha roto un espejo en el vestuario o si alguien abre su paraguas bajo las escaleras del pabellón, lo que está claro es que Álvaro Senovilla pierde a uno de sus jugadores más determinantes. Tras la rotura del talón de Aquiles de Patotski en un amistoso hace un año, el club segoviano no pudo contar con el portero bielorruso durante toda la campaña. En su lugar regresó del retiro Yeray Lamariano, además del fichaje en enero de Matheus Buda.

La nueva pretemporada arrancó con la gran noticia de la recuperación de Patotski, pero se ha torcido con la lesión de Pancho Ahumada. El extremo derecho sufrió una meniscopatía externa de su rodilla derecha en uno de los primeros entrenamientos. Tras las pruebas médicas realizadas, el chileno pasará por el quirófano y no volverá a las pistas hasta 2026. La lesión de Ahumada, el segundo máximo goleador del equipo la pasada temporada, dejaba a Davide Pugliese como único extremo derecho. Como avanzó Álvaro Senovilla hace unos días, el club valoraba la incorporación de un jugador para esa posición.

El fichaje es Tahu Lufuanitu, un extremo derecho francés de 24 años, aunque es internacional por la selección de la República Democrática del Congo. El nuevo jugador navero en comenzó a jugar al balonmano en el club de su ciudad, el HBC Livry-Gargan. Con 14 años ingresó en las categorías inferiores del Tremblay Handball, un equipo de la zona media de la Starligue de Francia, a la que ascendió en 2024. Tahu dio el salto al primer equipo del Tremblay en 2020. En sus cinco temporadas en la élite del balonmano francés, el congoleño acumula 120 partidos y más de 200 goles. Su mejor temporada fue la 2022-23, en la que promedió tres goles por encuentro desde el extremo. El talento del joven extremo le llevó a ser internacional sub-17 y sub-19 con Francia, aunque hace unos meses tomó la decisión definitiva de jugar con la República Democrática del Congo.

«Viendo la buena estructura y los resultados deportivos, era obvio firmar por el club. Estoy muy feliz de ser un jugador del Nava» Tahu Lufuanitu Nuevo jugador del Balonmano Nava

En enero de 2025 se anunció su fichaje por el Nancy Handball, de la segunda división de Francia. Sin embargo, el jugador no disputará ni un solo partido con el club francés. El periódico galo, Est Republicain, destapó un escándalo de impagos por parte del club hacia los trabajadores y jugadores. El club acumula una deuda de más de 235.000 euros y ha sido descendido administrativamente. El riesgo de la desaparición del Nancy Handball es una realidad y muchos jugadores buscan otros destinos. El Balonmano Nava ha actuado rápidamente y se ha hecho con los servicios de Tahu Lufuanitu para las próximas dos temporadas. El jugador congoleño ha cambiado de equipo dos veces en el mismo verano y tendrá su primera experiencia fuera de Francia. En el anuncio de su fichaje por el Nancy, el club le describía como «un jugador con dinamismo ofensivo y solidez defensiva».

En su presentación con el Balonmano Nava, Tahu Lufuanitu afirma que cuando se presentó la oportunidad y, viendo la buena estructura del club y los resultados deportivos, era obvio firmar por el club. «Estoy muy feliz de ser un jugador de Nava», dice. En cuanto a su forma de entender el juego, el extremo derecho se describe como «un gran competidor», con carácter y ambición, y espera aportar al equipo su buen humor y también su experiencia. En lo referente a sus metas para la próxima temporada, el jugador lo tiene claro: «Me gustaría que cumpliéramos el objetivo establecido y que nuestros seguidores nos animaran, serán muy importantes». Lufuanitu también se muestra emocionado por vivir la magia del Guerreros Naveros: «Estoy deseando descubrir el ambiente y vibrar a vuestro lado». «Honraré al club de manera ejemplar. ¡Nos vemos muy pronto!», concluye el nuevo fichaje navero.