Francisco 'Pancho' Ahumada ejecuta un lanzamiento de 7 metros la pasada temporada. Antonio de Torre

Pancho Ahumada pone en alerta al Balonmano Nava

El chileno se perderá gran parte de la temporada por una lesión en el menisco externo de la rodilla y no se descarta su paso por quirófano ni la incorporación de un extremo derecho

Hugo Otero Olmos

Segovia

Martes, 26 de agosto 2025, 13:44

El fantasma de las lesiones atormenta de nuevo al Viveros Herol Balonmano Nava. El club segoviano viene de una temporada con numerosos contratiempos físicos. La ... supervivencia en el caos fue tremendamente meritoria. Sin jugadores disponibles en el lateral derecho durante muchos partidos, Álvaro Senovilla tuvo que hacer malabares, con Laucha Robledo y Alfredo Otero adaptándose a la posición. La mala fortuna, además de contar con una plantilla veterana, provocaron una situación delicada mediada la temporada. Las lesiones dejaron en mínimos a la plantilla más veterana de la Liga Asobal, que se exprimió físicamente para competir durante los 60 minutos de cada encuentro y finalizar en una meritoria octava plaza. La veteranía de la plantilla es uno de los motivos principales en el cambio de ciclo y el descenso de dos años en la edad media de los jugadores.

