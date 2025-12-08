El 28% de los negocios tradicionales admite haber reducido plantilla este año

El pequeño comercio todavía se tambaleaba después del golpe propinado por la crisis financiera generalizada que detonó con el estallido de la burbuja inmobiliaria de ... 2008 cuando irrumpió la pandemia a principios de 2020. El coronavirus aceleró los cambios de hábitos y de consumo, un escenario nuevo que fue engullendo a las pequeñas tiendas, a pesar de los intentos por modernizarse y no perder el tren tecnológico. Pero como subraya el presidente de la Agrupación de Comerciantes de Segovia (ACS), Manuel Muñoz, «la competencia se ha vuelto brutal» con el auge frenético y mastodóntico de las plataformas de venta 'on-line', una lid desproporcionada para muchos David en su contienda contra los Goliat que acaparan el consumo.

El último barómetro que ha elaborado la asociación revela las distintas caras de la misma moneda. Por un lado, el presidente de la ACS califica de «positivo» que solo el 14% de los consultados haya manifestado que espera cerrar el ejercicio 2025 con menos ventas que el anterior. O como lo prefiere ver el representante gremial: el 86% de los pequeños negocios que han participado en la encuesta ve el vaso medio lleno y avanza que al menos igualará la facturación de 2024 e incluso la prevé superar. Esta es la cara en la provincia de Segovia. Tantos los que se acogen al 'virgencita, que me quede como estoy' como los que logran remontar se reparten casi a partes iguales esa porción de la tarta de los optimistas.

Otra de las conclusiones que extrae la organización es que el 28% de los pequeños comerciantes preguntados con motivo de este barómetro admite que han tenido que reducir la plantilla este año. Esta es la cruz de la moneda.

¿Por qué hay despidos?

Manuel Muñoz reflexiona sobre estos datos que arroja la consulta e intuye una relación. Quizás ha habido establecimientos que, para no caer en pérdidas u obtener ganancias con respecto al curso anterior han tenido que prescindir de empleados. También explica los descensos de plantilla en los cierres por jubilación, otra de las razones que incide en el empleo dentro del sector del comercio minorista.

El presidente de la ACS llama la atención sobre esas bajadas de persiana por retirada laboral y señala que «hay mucho comerciante con más de cincuenta años». A lo que añade que «el relevo generacional es cada vez más difícil».

«Nadie se pensaba que las plataformas de comercio electrónico iban a llegar a las cotas que están alcanzando» Manuel Muñoz Presidente de la ACS

Y es que frente a esas inmensas plataformas de comercio electrónico, los pequeños negocios de proximidad y las tiendas tradicionales que intentan hacerse su hueco en la inabarcable red de redes que es Internet, afrontan una misión poco menos que imposible. Esas tentativas han sido en la mayoría de los casos futiles. Ni siquiera franquicias o medianas superficies han sobrevivido a la bajada de los márgenes, lo que les aboca al cierre. A ellas «también les hacen daño». Y esta manera de consumir sigue creciendo sin otear el techo, advierte Muñoz.

Así, en una inferioridad tan manifiesta, «es muy difícil competir», repite con tono apesadumbrado y resignado en su diagnóstico del panorama que le depara al comercio minorista de una provincia como Segovia. El sector, al tener solera, «está saneado», pone de relieve el presidente de la agrupación. Esto quiere decir que son negocios clásicos, con generaciones a sus espaldas, pero que «se adaptan muy bien» a los vaivenes, además con pocas o ninguna carga en forma, por ejemplo, de préstamos.

Pero la eclosión imparable del comercio digital es demasiado rival. «Nadie se pensaba que iba a llegar a las cotas que están alcanzando», comenta Manuel Muñoz. E insiste: «el problema tiene muy difícil solución». Y a mayores, añade, está el goteo cada vez más abundante y frecuente de las jubilaciones sin relevo. «Muchos de esos comercios desaparecen».