Una mujer se para delante de un escaparate de una tienda de Segovia que anuncia liquidación por cierre. Antonio de Torre
Segovia

El 28% de los negocios tradicionales admite haber reducido plantilla este año

El barómetro de la Agrupación de Comerciantes de Segovia muestra que el 86% de los consultados espera cerrar 2025 con las mismas ventas que en 2023 o superarlas

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 09:20

El pequeño comercio todavía se tambaleaba después del golpe propinado por la crisis financiera generalizada que detonó con el estallido de la burbuja inmobiliaria de ... 2008 cuando irrumpió la pandemia a principios de 2020. El coronavirus aceleró los cambios de hábitos y de consumo, un escenario nuevo que fue engullendo a las pequeñas tiendas, a pesar de los intentos por modernizarse y no perder el tren tecnológico. Pero como subraya el presidente de la Agrupación de Comerciantes de Segovia (ACS), Manuel Muñoz, «la competencia se ha vuelto brutal» con el auge frenético y mastodóntico de las plataformas de venta 'on-line', una lid desproporcionada para muchos David en su contienda contra los Goliat que acaparan el consumo.

