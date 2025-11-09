El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Jorge Delgado (izquierda) felicita a Chuki tras el gol de penalti que dio la victoria al Real Valladolid ante el Granada Carlos Espeso
La previa

Cádiz examina la nueva versión del Real Valladolid

El Pucela visita el Nuevo Mirandilla sin el lesionado Latasa, pero con Marcos André de vuelta tras cumplir su sanción

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:28

Comenta

El Real Valladolid quiere aprovechar este domingo ante el Cádiz (Nuevo Mirandilla, 21 horas) el chute de moral que le insufló la victoria del pasado ... lunes en Zorrilla. La remontada contra el Granada (2-1), superando una primera parte que hizo presagiar un drama no consumado, traza el camino para una plantilla joven que busca profundizar en su versión ganadora. El Pucela de Guillermo Almada no ha vuelto a enhebrar dos victorias seguidas desde las dos primeras jornadas del campeonato liguero, cuando tumbó de forma consecutiva al Ceuta en Zorrilla y al Castellón a domicilio. Desde entonces, el equipo blanquivioleta ha sufrido conatos de crisis en Liga, pero ahora la tendencia parece otra. Los errores propios llevaron a la evaporación de dos puntos en Riazor ante el Deportivo tras una primera parte brillante y un ejercicio de resistencia en inferioridad en la segunda hasta el funesto penalti final (1-1). La remontada ante el Granada, con una segunda mitad de dominio, permitió al equipo de Almada superar el grave atragantamiento copero y ahora el Pucela ha hinchado el pecho.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven muerta y dos heridas en Salamanca tras estrellar un Mercedes en un brutal accidente de tráfico
  2. 2 Persecución a gran velocidad entre Arroyo de la Encomienda y Valladolid capital
  3. 3

    Dos negocios de Valladolid reciben las 5 estrellas Michelin del mundo de la peluquería
  4. 4 Atropellan a un anciano en silla de ruedas cuando cruzaba por el Paseo de Zorrilla
  5. 5 Estas son las once mejores tapas de barrio de Valladolid, y la ganadora es...
  6. 6

    Una ruta guiada recorre a oscuras, entre tumbas y de noche, el cementerio del Carmen de Valladolid
  7. 7 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  8. 8

    Se jubila José, el carnicero que tallaba y decoraba jamones en Delicias
  9. 9

    Las obras de la red de calor prolongan el suplicio de cortes en Parquesol hasta abril de 2026
  10. 10 ¿Leire o Amaia? ¿Eres capaz de decir qué canción de La Oreja de Van Gogh canta cada una?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cádiz examina la nueva versión del Real Valladolid

Cádiz examina la nueva versión del Real Valladolid