Cádiz examina la nueva versión del Real Valladolid

El Real Valladolid quiere aprovechar este domingo ante el Cádiz (Nuevo Mirandilla, 21 horas) el chute de moral que le insufló la victoria del pasado ... lunes en Zorrilla. La remontada contra el Granada (2-1), superando una primera parte que hizo presagiar un drama no consumado, traza el camino para una plantilla joven que busca profundizar en su versión ganadora. El Pucela de Guillermo Almada no ha vuelto a enhebrar dos victorias seguidas desde las dos primeras jornadas del campeonato liguero, cuando tumbó de forma consecutiva al Ceuta en Zorrilla y al Castellón a domicilio. Desde entonces, el equipo blanquivioleta ha sufrido conatos de crisis en Liga, pero ahora la tendencia parece otra. Los errores propios llevaron a la evaporación de dos puntos en Riazor ante el Deportivo tras una primera parte brillante y un ejercicio de resistencia en inferioridad en la segunda hasta el funesto penalti final (1-1). La remontada ante el Granada, con una segunda mitad de dominio, permitió al equipo de Almada superar el grave atragantamiento copero y ahora el Pucela ha hinchado el pecho.

Con esa idea de mantener la estela victoriosa, comparece el Real Valladolid, deseoso de mostrar sus mejores virtudes ante un Cádiz berroqueño, que padece problemas para marcar, pero que suele blindar muy bien el arco del brasileño Víctor Aznar. El equipo que entrena el exblanquivioleta Gaizka Garitano sólo ha encajado nueve goles en las doce primeras jornadas del campeonato en Segunda División, una marca que únicamente mejora Las Palmas en este tramo (con siete tantos en contra). Sin embargo, el cuadro andaluz sufre arriba, donde no sólo se le niegan los caminos del gol sino también en la propia generación de disparos. Y, en ese punto, radica precisamente una importante diferencia con el Real Valladolid, por mucho que los números globales señalen mucha igualdad entre los contendientes (el Cádiz llega a esta jornada como sexto clasificado con 20 puntos;el Pucela es séptimo con 19). El equipo de Gaizka Garitano ha sobrevivido a base de cerrojazos en su portería y los dos últimos empates a cero, en las canchas de Granada y Andorra, muestran su falta de productividad arriba y el acopio de puntos gracias a su coraza. El Cádiz ha generado 90 lanzamientos totales en estas doce primeras jornadas, por 132 del Pucela. Para el Real Valladolid, el problema pasa por la falta de efectividad porque innumerables ocasiones claras acaban en agua de borrajas y la impericia en la definición aparece como uno de los puntos oscuros del equipo. A la hora de la verdad, el Pucela sólo ha marcado cuatro goles más que el Cádiz (15 de los blanquivioleta por 11 de los gaditanos).

Alineaciones probables Cádiz CF Aznar; Juan Díaz, Kovacevic, Recio, Climent; Diakite, Sergio Ortuño; De la Rosa, Suso, Tabatadze; y García Pascual

Real Valladolid CF Guilherme; Alejo, Tomeo, Torres, Guille Bueno; Peter Federico, Juric, Ponceau, Amath; Jorge Delgado y Marcos André.;

Árbitro : Luis Bestard (comité Baleares), con Rubén Ávalos en el VAR.

Estadio, hora y televisión Nuevo Mirandilla, 21:00, LaLiga TV Hypermotion

El Real Valladolid tampoco se ha distinguido por ser un coladero atrás y, con once goles en contra, presenta el cuarto mejor registro de la categoría tras doce jornadas. Sin embargo, el equipo de Guillermo Almada sólo ha logrado dejar incólume la portería de Guilherme Fernandes en un partido de los últimos nueve disputados (en la victoria por 0-1 en El Plantío ante el Burgos). Por eso, el choque ante el Cádiz ofrece el aliciente de recuperar el blindaje en el arco, al tiempo que pone a prueba la efectividad de una delantera renovada por la ausencia de Juanmi Latasa ante uno de los equipos con más capacidad para cerrarse.

Los problemas en el tobillo que ha arrastrado Latasa en las últimas semanas han llevado al delantero a un tratamiento médico que le mantiene de baja y que abre nuevas opciones arriba porque el madrileño ha sido una pieza fija para Almada (el técnico valora su capacidad de lucha ante los centrales rivales por encima de sus recurrentes problemas para marcar). Ahí aparece de nuevo la figura de Marcos André, que vuelve a la lista (y presumiblemente al once), después de cumplir un partido de sanción tras la doble amarilla que recibió en Riazor y que dejó al Real Valladolid con diez jugadores desde el minuto 47 (antes había sido el protagonista positivo al recibir el penalti de Barcia que transformó Latasa).

Una de las dudas para el choque ante el Cádiz pasa por saber si Marcos André jugará como único 'nueve' en una hipotética vuelta al antiguo 4-2-3-1 o si el brasileño tendrá acompañante arriba. En este segundo caso, Almada determinará si vuelve a recurrir a Amath Ndiaye (opción que no cuajó en la primera parte frente al Granada) o si deja al senegalés como extremo por la izquierda en detrimento de Stipe Biuk y coloca a Jorge Delgado como segundo delantero centro, al estilo de lo que sí funcionó frente al cuadro nazarí. En la lista de 23 jugadores facilitada por el técnico, en la que no figuran los lesionados Latasa y Garriel, no aparece ningún jugador con dorsal del filial, una vez recuperado Mohamed Jaouab (sí están Arnu y Mario Maroto, futbolistas del primer equipo a todos los efectos).

En el Cádiz, Gaizka Garitano volverá previsiblemente a remover la alineación inicial en busca de más producción ofensiva. Atrás, la vuelta de Iker Recio tras cumplir sanción le situará como acompañante de Kovacevic, con el canterano Juan Díaz (que debutó con brillo ante el Andorra) y Climent en los laterales. Diakite y Sergio Ortuño (ex del Promesas) cuentan con muchas opciones de mantenerse en una medular consolidada. Las quinielas señalan que el exblanquivioleta Roger Martí se caerá del once en el viraje de dibujo gaditano hacia un 4-2-3-1, con Suso como enganche, De la Rosa de vuelta a la banda derecha del ataque, el georgiano Tabatadze (máximo realizador del equipo con cuatro tantos) por la izquierda y Álvaro García Pascual como único delantero centro.