Latasa lucha por un balón ante un jugador del Granada el pasado lunes. Carlos Espeso
Real Valladolid

Latasa, KO durante al menos dos semanas

El Real Valladolid comunica que el ariete no estará en los dos próximos compromisos ligueros

Valladolid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:17

Juanmi Latasa será baja en el Real Valladolid al menos los dos próximos compromisos ligueros del Pucela, debido a un esguince de tobillo. El '9' blanquivioleta, tal y como admite el club, ha forzado durante las últimas semanas con el objetivo de ayudar al equipo, a pesar de tener esta lesión. Ahora son los servicios médicos los que han decidido que el madrileño se someta a «un tratamiento específico».

En un primer momento se valora que Latasa no esté ni ante el Cádiz este domingo (21:00 horas), ni ante la UD Las Palmas, el viernes 14, a las 20:30 horas.

Se trata de una baja sensible para los plantes de Guillermo Almada, ya que es uno de los futbolistas más utilizados por el técnico uruguayo, aunque en un momento de debate sobre el rendimiento del jugador y su bagaje de goles en este primer tercio de la temporada.

