Jorge Delgado felicita a Chuki tras el gol de penalti que dio la victoria al Real Valladolid. Carlos Espeso

El joven Real Valladolid supera sus dolores de crecimiento

El equipo de Almada culminó ante el Granada su primera remontada del curso con siete jugadores menores de 25 años sobre el césped

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:12

Los equipos jóvenes y recién ensamblados suelen presentar dolores de crecimiento. El Real Valladolid no es ajeno a esta circunstancia que pone a prueba las ... urgencias consustanciales al fútbol profesional. Guillermo Almada ha dejado caer en sus comparecencias ante la prensa la «irregularidad» que lleva aparejada la juventud y cómo el profundo cambio ejecutado en verano en el vestuario crea vaivenes inevitables. Sin embargo, el Pucela ha superado algunos dolores de crecimiento con la primera remontada del curso. La victoria por 2-1 ante el Granada de José Rojo 'Pacheta' constata la evolución de una plantilla tierna que ya sabe superar sus malos momentos para acabar imponiéndose.

