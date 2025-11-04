El joven Real Valladolid supera sus dolores de crecimiento

Los equipos jóvenes y recién ensamblados suelen presentar dolores de crecimiento. El Real Valladolid no es ajeno a esta circunstancia que pone a prueba las ... urgencias consustanciales al fútbol profesional. Guillermo Almada ha dejado caer en sus comparecencias ante la prensa la «irregularidad» que lleva aparejada la juventud y cómo el profundo cambio ejecutado en verano en el vestuario crea vaivenes inevitables. Sin embargo, el Pucela ha superado algunos dolores de crecimiento con la primera remontada del curso. La victoria por 2-1 ante el Granada de José Rojo 'Pacheta' constata la evolución de una plantilla tierna que ya sabe superar sus malos momentos para acabar imponiéndose.

A los dos puntos que volaron en el minuto 97 en Riazor y el varapalo futbolístico y emocional que supuso la eliminación en la Copa del Rey ante el Portugalete, siguió un escenario endiablado en Zorrilla cuando Jorge Pascual adelantó al Granada con un gol en el minuto 27 tras un acción de Faye. Todo pintaba mal para un Real Valladolid descosido atrás y sin capacidad de dañar arriba. Sin embargo, la remontada en la segunda parte hasta el 2-1 final acabó cuajando con cambios que rejuvenecieron aún más una plantilla eminentemente veinteañera.

El lateral derecho Iván Alejo es el único jugador del Pucela que ha cumplido los 30 años. Todos los demás están por debajo de esa barrera. Lo más resaltable durante el choque ante el Granada es que el equipo blanquivioleta culminó la remontada con siete jugadores por debajo de los 25 años sobre el césped. Y la franja se redujo mucho más en la doble punta, en la que jugaron juntos durante los últimos 19 minutos Jorge Delgado (22 años) y Adrián Arnuncio 'Arnu' (18 años), todo un ejemplo de la frescura que impera en el vestuario.

Jorge Delgado resultó clave porque él generó la acción que acabó con el penalti cometido por Manu Lama que acabó dando el triunfo al Real Valladolid. Además, se movió bien por la zona atacante, para abrir huecos entre los zagueros del Granada. El rejuvenecimiento blanquivioleta incluyó también a Iván San José 'Chuki'. A sus 21 años, el futbolista vallisoletano mantuvo toda la sangre fría posible para lanzar la pena máxima en el minuto 87, con el público de Zorrilla expectante y toda la presión que supone un momento así para un jugador tan joven. Aunque el portero Luca Zidane adivinó su intención y estuvo a punto de taponar el lanzamiento, lo cierto es que el golpeo de Chuki acabó en las mallas y cerró la crisis abierta cinco días con el fiasco copero frente al Club Portugalete. El mediapunta vallisoletano había entrado en el campo cuatro minutos antes para suplir a Peter Federico (23 años).

Como se ha señalado más arriba, el Real Valladolid culminó la remontada ante el Granada con siete jugadores por debajo de los 25 años, muchos de ellos titulares habituales. A los mencionados Jorge Delgado, Arnu y Chuki se unen en esta lista del 'carné joven blanquivioleta' el fiable portero Guilherme (24), el consolidado central vallisoletano David Torres (22), el lateral izquierdo Guille Bueno (23) y el creciente mediocentro Julien Ponceau (24). La media de edad del ya de por sí joven Pucela se redujo con los cambios que ejecutó Almada ante el Granada, incluso con la presencia final de Sergi Canós Tenés (de 28 años, pero seis meses menor que Amath Ndiaye, que tiene 29).

Igualmente, Pablo Tomeo (25 años) relevó en el descanso a Javi Sánchez (28) en el eje de una zaga en la que el entrenador blanquivioleta buscó de inicio (y de manera fallida) más salida de balón… y más veteranía. El «tirón de orejas» del que habló Guillermo Almada a Tomeo por el penalti funesto que cometió en Riazor sólo duró 45 minutos porque el técnico uruguayo quitó a Javi Sánchez en el descanso para dejar las riendas de la defensa en manos del más joven Tomeo. Y Stipe Biuk (23) fue relevado también al inicio de la segunda parte para que entrase Jorge Delgado (22).

En una comparativa general con el resto de conjuntos de Segunda División, la plantilla del Real Valladolid aparece como la tercera más joven si se toma como referencia los jugadores que han jugado algún minuto a día de hoy (veinticinco en el caso del Pucela; el lesionado Mohamed Jaouab, de 23 años, no está aún incluido el cómputo). Sólo la Real Sociedad B (con 21,3 años de media, con el asterisco que supone ser un equipo filial) y el CD Mirandés (23,4) presentan actualmente planteles más jóvenes que el Pucela (24,4).

La bisoña plantilla blanquivioleta se ve obligada a madurar de manera acelerada. Los dolores de crecimiento han resultado inevitables en este inicio liguero, donde muchas veces se obvia que tanto cambio y tanta sangre joven necesitan un rodaje que las urgencias del fútbol no siempre conceden. El Real Valladolid de la temporada 2025-2026 va sumando muescas en su evolución. Ahora ya sabe lo que supone remontar un partido que pinta mal y acabar con los tres puntos en la mochila.

La arenga de Iván Alejo en el vestuario tras el 2-1 ante el Granada, publicada por el Real Valladolid en Instagram, mantiene la llama de la unidad: «Ni en la primera parte éramos el peor equipo del mundo ni en la segunda los que hemos salido éramos lo mejor. Esto es de todos, gente, de todos. De los que juegan y de los que no juegan. De los que entrenan como cabrones. De todos, gente. Vamos a pensar desde ya en el Cádiz que tenemos que ir a ganar sí o sí». Palabra de un 'veterano' de 30 años.