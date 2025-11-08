Los problemas para hacer gol, clave para Gaizka Garitano

Gaizka Garitano considera clave la capacidad de su equipo para sobreponerse a los problemas con el gol para derrotar al Real Valladolid, un problema que ... también atesora el equipo blanquivioleta.

«El punto en el que tenemos que mejorar es en ataque. Nos ha faltado mucho ahí. Aunque ha estado ordenado y en defensa, pero nos está faltando. No estamos encontrando el gol. Más bien ocasiones claras. Eso es lo que tenemos que mejorar«, defiende.

«Lo que podemos hacer es insistir y trabajar en ello. Poner jugadores ofensivos y los cambios que también sean así. La idea también es que estemos en campo contrario», defiende al tiempo que destaca del Pucela «su físico».

El técnico del Cádiz (que dirigió al Real Valladolid en el inicio de la temporada 2015) recupera a Caicedo y a Iker Recio, quien vuelve tras sanción; pero no podrá contar con Fali e Iza, dos bajas sensibles para recibir al equipo de Almada.